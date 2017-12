Dự đoán tử vi người tuổi Ngọ năm 2018

Theo tử vi người tuổi Ngọ năm 2018, nhờ gặp được bán hợp, có được quan hệ hài hòa với Thái Tuế nên vận thế cả năm tương đối vượng. Người làm công ăn lương có một năm gặt hái nhiều thành công. Chỉ cần bạn luôn chăm chỉ làm việc, tích cực, chủ động cầu tiến bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát huy tiềm năng, và khẳng định mình. Người làm quan cũng có nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên do bị ảnh hưởng của Phi Liêm và Dương Nhận, cần luôn đề cao cảnh giác bởi kẻ tiểu nhân lúc nào cũng tìm cơ hội ra tay hãm hại, phá phách. Đặc biệt chú ý trong lời nói và hành động của mình tránh bị dính vào thị phi. Những người làm kinh doanh cũng là một năm tương đối thuận để phát triển các kế hoạch kinh doanh, mở rộng thị trường, hoặc mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh. Nên nhớ phải giữ được hòa khí mới có cơ hội phát tài, tuổi Ngọ cần kiềm chế bớt tính nóng nảy để tánh ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Tài lộc: Nhờ có Thương Quan nằm trong Hỏa khố nên vận tài lộc của tuổi Ngọ năm 2018 rất vượng. Người làm công ăn lương chỉ cần chăm chỉ, nghiêm túc tài lộc sẽ đến. Người kinh doanh buôn bán nhờ mở rộng kinh doanh, các kế hoạch kinh doanh thuận lợi mà tiền bạc rủng rỉnh. Nhờ có quý nhân trợ giúp, bạn bè, người thân ủng hộ nên có thêm nhiều cơ hội cầu tài đến với bạn. Tuy nhiên cần phải bình tĩnh, đừng quá tham lam sẽ dẫn đến việc sa đà hoặc quá tầm kiểm soát của mình cũng có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế. Tình cảm khởi sắc nhờ Tam Hợp quý nhân soi đường dẫn lối. Ai đang yêu sẽ có tin hỉ sự, ai đã có gia đình tình cảm vợ chồng mặn nồng thắm thiết, có thêm tin vui về con cái. Đối với các bạn đơn thân nhờ vận đào hoa rất vượng mà có được mối lương duyên đẹp do được bạn bè, người thân mai mối. Tuy nhiên do bản tính nóng nảy, quá thẳng thắn của tuổi Ngọ nên nhiều khi cũng dễ dính vào những hiểu nhầm không đáng có dẫn đến cãi vã, mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ thân thích, mất hòa khí trong gia đình, họ tộc. Sức khỏe cũng là vấn đề cần phải được quan tâm trong năm nay. Do áp lực đến từ công việc, nên nhiều khi bạn dễ bị căng thẳng, chán ăn, mất ngủ, tâm trạng hỗ độn khó giữ được tinh thần. Mệt mỏi kéo dài càng khiến tính khí nóng nảy của bạn được dịp bộc phát, đôi khí cáu giận vô lý lại vô tình đẩy bản thân mình vào thế khó khăn. Chú ý cẩn trọng, an toàn khi tham gia giao thông, hoặc đi chơi, đi dã ngoại xa. Quý nhân của tuổi Ngọ: Tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Màu sắc vượng vận: Màu cà phê, màu tím. Con số may mắn: Số 0 và số 6. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

