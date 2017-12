Theo dự đoán tử vi người tuổi Mùi năm 2018, do gặp cục diện phá Thái Tuế nên vận trình cả năm của người tuổi Mùi bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, về sự nghiệp nhờ có được sự trợ giúp của cát tinh nên mọi khó khăn trở ngại cuối cùng vẫn có thể có được cái kết tốt đẹp. Năm nay cần phải chủ động hơn trong công việc, cố gắng sáng tạo, mày mò tìm tòi mới có thể giúp bạn có được những cơ hội mới trong công việc. Khi gặp phải khó khăn, bế tắc điều đầu tiên cần phải bình tĩnh mới có thể tìm được cách giải quyết tốt nhất. Do không được sự tương trợ từ Thái Tuế, vì thế tuổi Mùi cần thận trọng trong hành vi và lời nói của mình, tránh đắc tội với người khác mà tiểu nhân ra tay hãm hại. Cố gắng xây dựng tốt các mối quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp để có được sự hẫu thuẫn tốt trong công việc. Tuy công việc có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng suy cho cùng đều là những việc khó tránh trong cuộc đời. Đây cũng là cơ hội cho bạn thử thách bản thân mình. Hãy thận trọng, bình tĩnh và lạc quan tích cực đối mặt, mọi việc cuối cùng cũng sẽ trở nên dễ dàng và ổn thỏa. Tài lộc: Do chịu tác động rất lớn của hung tinh, nên tài vận năm nay khó có được như ý. Những người làm công ăn lương khó có cơ hội để kiếm thêm, gia tăng thu nhập. Nếu không tập trung làm tốt công việc còn có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập chính. Đối với những người kinh doanh buôn bán, cần chủ động hơn trong các phương án kinh doanh, phương án tài chính. Thận trọng trong các giao dịch về tiền bạc, không phải thời điểm thích hợp để bạn mở rộng kinh doanh. Vì thế chỉ cần cố gắng duy trì được trạng thái bình ổn đã là một thành công lớn. Đầu tư cần phải tránh xa các hạng mục rủi ro lớn, ưu tiên đầu tư nhỏ, lãi suất thấp nhưng tính an toàn cao. Chi tiêu nên có kế hoạch cụ thể, tháng nào kiếm được phải biết tích lũy phòng cho những lúc khó khăn. Tiền bạc nên cẩn giữ cẩn thận, tránh khoa trương để kẻ xấu nổi lòng tham, kẻ tiểu nhân có cơ hội ra tay hãm hại mình. Tình cảm: Đây là một năm tương đối thuận lợi đối với các bạn đơn thân vì có được vận đào hoa rực rỡ. Dễ có một mối lương duyên đến từ xa vì thế nên chăm chỉ đi xa du lịch, đi giao lưu học hỏi. Đối với các bạn tuổi Mùi nam mạng thì tình duyên thuận hơi, nếu gặp được người như ý nên chủ động bày tỏ tình cảm sẽ có được cái kết như ý. Do vận đào hoa vượng cũng đem đến khá nhiều rắc rối đối với các bạn đã đôi có cặp và những người đã có gia đình. Xung quanh bạn không ít người vây quanh, đây chính là một trong những rắc rối đến với bạn. Cần thận trọng trong các mối quan hệ với bạn khác giới khác để tránh bị đào hoa xấu đeo bám khiến chuyện tình cảm lại nổi sóng gió. Sức khỏe: Đây cũng là vấn đề cần phải được lưu tâm trong vận trình của tuổi Mùi năm 2018. Do bị ảnh hưởng của hung tinh, vì thế cần chú an toàn mỗi khi tham gia giao thông. Cố gắng tránh lái xe đường dài, hạn chế tham gia vận động mạnh. Do gặp phải nhiều khó khăn, áp lực nên bạn thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Chú ý vấn đề ăn uống nghỉ ngơi sao cho hợp lý, tránh quá căng thẳng dẫn đến mắt ngủ, đãng trí. Qúy nhân của tuổi Mùi: Tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Màu sắc vượng vận: Màu hồng nhạt. Con số may mắn: Số 3 và số 6. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

