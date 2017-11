Theo dự đoán tháng 12/2017 cho 12 con giáp của tác giả Trịnh Vỹ Kiến được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), vận thế của người tuổi Tý tương đối ổn định. Vận thế chung: 80 điểm. Tình cảm: Vận đào hoa bắt đầu khởi sắc. Sự nghiệp: Mây mù che phủ, cẩn thận tiểu nhân. Tài vận: Các khoản thu nhập đều có xu hướng giảm sút. Sức khỏe: Cẩn thận đề phòng bệnh cũ tái phát. Hướng may mắn: Hướng Tây. Lời khuyên: Cần phải biết tùy cơ ứng biến. Dự đoán tháng mới cho tuổi Sửu: Vận thế chung: 81 điểm. Tình cảm: Dễ có chuyện thay lòng đổi dạ. Sự nghiệp: Có chút khó khăn, cần thận trọng xử lý. Tài vận: Đồng tiền đi liền khúc ruột, các khoản thu nhập cần nhanh chóng thu hồi, đầu tư buôn bán vẫn cần phải chờ cơ hội. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bị thương tay chân. Hướng may mắn: Hướng Nam. Lời khuyên: Điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.Dự đoán tháng mới cho tuổi Dần: Vận thế chung: 86 điểm. Tình cảm: Có hướng hồi phục. Sự nghiệp: Nhờ có quý nhân tương trợ, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Tài vận: Các khoản thu nhập chính rất tốt, các khoản thu nhập thêm cũng tạm ổn, đầu tư buôn bán có cơ hội, cần nhanh tay đừng bỏ lỡ. Sức khỏe: Chú ý bảo vệ làn da, tránh dùng mỹ phẩm mới lạ dễ dị ứng. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Cẩn tắc vô áy náy. Tuổi Mão: Vận thế chung: 94 điểm. Tình cảm: Ngọt ngào thắm thiết. Sự nghiệp: Có cơ hội đón đại quý nhân. Tài vận: Các khoản thu nhập chính rất vượng, các khoản thu nhập thêm sẽ có niềm vui bất ngờ, đầu tư buôn bán có thể tiến hành. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong nhà. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 85 điểm. Tình cảm: Nồng ấm trở lại, thắm thiết như xưa. Sự nghiệp: Cẩn thận tiểu nhân chọc ngoáy. Tài vận: Các khoản thu nhập đều giảm sút, đầu tư buôn bán không có cơ hội. Sức khỏe: Chú ý bệnh đường tiết niệu. Hướng may mắn: Hướng chính Tây. Lời khuyên: Đỏ tình thì đen bạc, được cái này mất cái kia. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: Gương vỡ lại lành, tình cảm lại thắm thiết. Sự nghiệp: Thuận lợi, suôn sẻ. Tài vận: Các khoản thu nhập chính đều rất vượng, các khoản thu nhập thêm bình thường, đầu tư buôn bán có thể tiến hành, tuy nhiên cần phải ra tay đúng thời điểm. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Nên cẩn thận đề phòng kẻ tiểu nhân. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 78 điểm. Tình cảm: Vẫn không có hi vọng, tình cảm vẫn tiếp tục rơi vào bế tắc. Sự nghiệp: Có chút khởi sắc. Tài vận: Các khoản thu nhập đều không ngừng gia tăng, cẩn thận trong đầu tư buôn bán, tốt nhất nên thu lưới chờ thời cơ mới. Sức khỏe: Chú ý an toàn giao thông. Hướng may mắn: Hướng Đông Bắc. Lời khuyên: Cái gì không phải của bạn thì đừng tham. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 70 điểm. Tình cảm: Vẫn tiếp tục rơi vào thế bế tắc. Sự nghiệp: Tiểu nhân chọc ngoáy, mọi việc khó thành. Tài vận: Các khoản thu nhập đều giảm sút, đầu tư buôn bán cần án binh bất động. Sức khỏe: Bệnh cũ tái phát dai dẳng, khó trị dứt điểm. Hướng may mắn: Hướng chính Nam. Lời khuyên: Đúng thời điểm mới là quan trọng nhất. Tuổi Thân: Vận thế chung: 88 điểm. Tình cảm: Ngọt ngào, thắm thiết. Sự nghiệp: Mọi việc tạm ổn, tuy không có gì khởi sắc nhưng cũng không có sóng gió. Tài vận: Các khoản thu nhập đều vẫn duy trì được trạng thái bình ổn, đầu tư buôn bán tốt nhất vẫn nên ưu tiên thu hồi vốn. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ trong nhà. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Cần đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 83 điểm. Tình cảm: Tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Sự nghiệp: Có có chút khó khăn, trở ngại, cần bình tĩnh xử lý. Tài vận: Cẩn trọng kẻo mất tiền. Sức khỏe: Chú ý bảo vệ ngũ quan. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Phải tùy cơ ứng biến để tránh bị động. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 84 điểm. Tình cảm: Có chút phiền muộn, tuy nhiên không ảnh hưởng lớn đến chuyện tình cảm. Sự nghiệp: Vận thế vẫn tiếp tục gia tăng, mọi việc đều thuận lợi. Tài vận: Các khoản thu vẫn tiếp tục gia tăng, tiền bạc rủng rỉnh, đầu tư buôn bán cần phải xem cơ hội. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp. Hướng may mắn: Hướng Nam. Lời khuyên: Sức khỏe là vàng, cần phải chú ý giữ gìn. Dự đoán tháng mới cho tuổi Hợi: Vận thế chung: 91 điểm. Tình cảm: Ngọt ngào, thắm thiết. Sự nghiệp: Có quý nhân tương trợ, vạn sự hanh thông. Tài vận: Các khoản thu nhập đều có niềm vui bất ngờ, đầu tư buôn bán có cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường tiêu hóa. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Vận thế đang thuận, nên thừa thắng xông lên. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). >>> Mời độc giả xem video: Top con giáp khổ trước sướng sau, càng về sau càng sướng. Nguồn: Tử Vi Xem Tướng

Theo dự đoán tháng 12/2017 cho 12 con giáp của tác giả Trịnh Vỹ Kiến được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), vận thế của người tuổi Tý tương đối ổn định. Vận thế chung: 80 điểm. Tình cảm: Vận đào hoa bắt đầu khởi sắc. Sự nghiệp: Mây mù che phủ, cẩn thận tiểu nhân. Tài vận: Các khoản thu nhập đều có xu hướng giảm sút. Sức khỏe: Cẩn thận đề phòng bệnh cũ tái phát. Hướng may mắn: Hướng Tây. Lời khuyên: Cần phải biết tùy cơ ứng biến. Dự đoán tháng mới cho tuổi Sửu: Vận thế chung: 81 điểm. Tình cảm: Dễ có chuyện thay lòng đổi dạ. Sự nghiệp: Có chút khó khăn, cần thận trọng xử lý. Tài vận: Đồng tiền đi liền khúc ruột, các khoản thu nhập cần nhanh chóng thu hồi, đầu tư buôn bán vẫn cần phải chờ cơ hội. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bị thương tay chân. Hướng may mắn: Hướng Nam. Lời khuyên: Điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Dự đoán tháng mới cho tuổi Dần : Vận thế chung: 86 điểm. Tình cảm: Có hướng hồi phục. Sự nghiệp: Nhờ có quý nhân tương trợ, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Tài vận: Các khoản thu nhập chính rất tốt, các khoản thu nhập thêm cũng tạm ổn, đầu tư buôn bán có cơ hội, cần nhanh tay đừng bỏ lỡ. Sức khỏe: Chú ý bảo vệ làn da, tránh dùng mỹ phẩm mới lạ dễ dị ứng. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Cẩn tắc vô áy náy. Tuổi Mão: Vận thế chung: 94 điểm. Tình cảm: Ngọt ngào thắm thiết. Sự nghiệp: Có cơ hội đón đại quý nhân. Tài vận: Các khoản thu nhập chính rất vượng, các khoản thu nhập thêm sẽ có niềm vui bất ngờ, đầu tư buôn bán có thể tiến hành. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong nhà. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 85 điểm. Tình cảm: Nồng ấm trở lại, thắm thiết như xưa. Sự nghiệp: Cẩn thận tiểu nhân chọc ngoáy. Tài vận: Các khoản thu nhập đều giảm sút, đầu tư buôn bán không có cơ hội. Sức khỏe: Chú ý bệnh đường tiết niệu. Hướng may mắn: Hướng chính Tây. Lời khuyên: Đỏ tình thì đen bạc, được cái này mất cái kia. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: Gương vỡ lại lành, tình cảm lại thắm thiết. Sự nghiệp: Thuận lợi, suôn sẻ. Tài vận: Các khoản thu nhập chính đều rất vượng, các khoản thu nhập thêm bình thường, đầu tư buôn bán có thể tiến hành, tuy nhiên cần phải ra tay đúng thời điểm. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Nên cẩn thận đề phòng kẻ tiểu nhân. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 78 điểm. Tình cảm: Vẫn không có hi vọng, tình cảm vẫn tiếp tục rơi vào bế tắc. Sự nghiệp: Có chút khởi sắc. Tài vận: Các khoản thu nhập đều không ngừng gia tăng, cẩn thận trong đầu tư buôn bán, tốt nhất nên thu lưới chờ thời cơ mới. Sức khỏe: Chú ý an toàn giao thông. Hướng may mắn: Hướng Đông Bắc. Lời khuyên: Cái gì không phải của bạn thì đừng tham. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 70 điểm. Tình cảm: Vẫn tiếp tục rơi vào thế bế tắc. Sự nghiệp: Tiểu nhân chọc ngoáy, mọi việc khó thành. Tài vận: Các khoản thu nhập đều giảm sút, đầu tư buôn bán cần án binh bất động. Sức khỏe: Bệnh cũ tái phát dai dẳng, khó trị dứt điểm. Hướng may mắn: Hướng chính Nam. Lời khuyên: Đúng thời điểm mới là quan trọng nhất. Tuổi Thân: Vận thế chung: 88 điểm. Tình cảm: Ngọt ngào, thắm thiết. Sự nghiệp: Mọi việc tạm ổn, tuy không có gì khởi sắc nhưng cũng không có sóng gió. Tài vận: Các khoản thu nhập đều vẫn duy trì được trạng thái bình ổn, đầu tư buôn bán tốt nhất vẫn nên ưu tiên thu hồi vốn. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ trong nhà. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Cần đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 83 điểm. Tình cảm: Tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Sự nghiệp: Có có chút khó khăn, trở ngại, cần bình tĩnh xử lý. Tài vận: Cẩn trọng kẻo mất tiền. Sức khỏe: Chú ý bảo vệ ngũ quan. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Phải tùy cơ ứng biến để tránh bị động. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 84 điểm. Tình cảm: Có chút phiền muộn, tuy nhiên không ảnh hưởng lớn đến chuyện tình cảm. Sự nghiệp: Vận thế vẫn tiếp tục gia tăng, mọi việc đều thuận lợi. Tài vận: Các khoản thu vẫn tiếp tục gia tăng, tiền bạc rủng rỉnh, đầu tư buôn bán cần phải xem cơ hội. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp. Hướng may mắn: Hướng Nam. Lời khuyên: Sức khỏe là vàng, cần phải chú ý giữ gìn. Dự đoán tháng mới cho tuổi Hợi: Vận thế chung: 91 điểm. Tình cảm: Ngọt ngào, thắm thiết. Sự nghiệp: Có quý nhân tương trợ, vạn sự hanh thông. Tài vận: Các khoản thu nhập đều có niềm vui bất ngờ, đầu tư buôn bán có cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường tiêu hóa. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Vận thế đang thuận, nên thừa thắng xông lên. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). >>> Mời độc giả xem video: Top con giáp khổ trước sướng sau, càng về sau càng sướng. Nguồn: Tử Vi Xem Tướng