Theo dự đoán ngày mới 23/11/2017 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), tuổi Tý cần chuẩn bị tinh thần bởi công việc sẽ có nhiều khó khăn, trở ngại. Tài vận: Không thuận, không có cơ hội cầu tài. Tình cảm: Công việc không thuận tâm trạng không tốt nên dễ sinh cáu gắt, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu rất thuận, người làm chủ có cơ hội tiếp cận được với nhiều đối tác mới, người làm công ăn lương có thể hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Tài vận: Có có hội đầu tư tốt, tuy nhiên cần xem xét kỹ thời điểm. Tình cảm: Vận thế đang thuận, rất có lợi cho các bạn đơn thân. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dần: Công việc: Mọi sự cố gắng và nỗ lực bao ngày qua hôm nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Tài vận: Hanh thông, có cơ hội đón thần Tài đến nhà. Tình cảm: Đừng ngồi nhà lãng phí thời gian, các bạn đơn thân nên chăm chỉ ra ngoài giao lưu sẽ có được cơ hội gặp được người như ý. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Mão: Công việc: Tâm trạng không ổn định, vì thế con giáp này dễ gây gổ với người khác, cố gắng kiềm chế tránh gây thù chuốc oán, tạo bất lợi cho mình. Tài vận: Khó có cơ hội cầu tài, tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc của mình. Tình cảm: Đừng tự đẩy mình vào chân tường, rất nhiều việc chỉ cần lùi một bước sẽ thấy trời cao biển rộng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Mùi. Tuổi Thìn: Công việc: Vất vả nhưng thành quả lại không được như mong đợi, vận thế không thuận, tốt nhất không nên cưỡng cầu. Tài vận: Gặp khó khăn trong xoay vòng vốn nên lỡ mất cơ hội kiếm tiền tốt. Tình cảm: Cả hai người đều cố chấp chỉ làm tổn thương và tình cảm đi xa hơn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: Áp lực tương đối lớn khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi. Tài vận: Cẩn thận trước lời mời chào, lôi kéo của tiểu nhân. Tình cảm: Yêu thương cần phải tôn trọng nhau, đừng bắt ép đối phương phải theo mình nếu không hai người chỉ suốt ngày căng thẳng, cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Tuổi Ngọ: Công việc: Bao ngày vất vả đã đến ngày gặt hái trái ngọt. Tài vận: Thần Tài đến tận nhà, đầu tư thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh. Tình cảm: Được ở bên người mình yêu thế giới trong mắt bạn tràn ngập màu hồng hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: Mọi việc đều thuận lợi như ý. Tài vận: Có lợi cho đàm phán thương mại, ký kết hợp đồng, đầu tư tài chính. Tình cảm: Ngọt ngào, thắm thiết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Thân: Công việc: Cần phải tập trung tâm sức mới mong hoàn thành được công việc. Tài vận: Có cơ hội đón vận may, có thể mua chút xổ số. Tình cảm: Vì chưa thể quên được chuyện xưa nên khó mở lòng đón nhận người mới. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dậu: Công việc: Gặp khó khăn cần phải cố gắng, đừng vì sự do dự của bản thân mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt. Tài vận: Cầu tài đắc tài, tiền bạc rủng rỉnh. Tình cảm: Hạnh phúc trong tình yêu mang đến cho bạn nguồn động lực lớn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Tuất: Công việc: Có cơ hội gặp được đại quý nhân, mọi việc đều được tương trở nên vô cùng thuận lợi. Tài vận: Nên gặp gỡ bạn bè vận may sẽ đến. Tình cảm: Những bạn đơn thân sẽ có cơ hội gặp được người trong mộng, cố gắng duy trì tốt mối quan hệ với đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: Ai học hành thi cử sẽ có được thành tích cao, công việc cũng sẽ có thành quả như mong đợi. Tài vận: Sẽ gặp được quý nhân mang đến cho bạn cơ hội cầu tài rất tốt . Tình cảm: Vận thế đang thuận, ai đã có người trong mộng nên chủ động bày tỏ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). >>> Mời độc giả xem video:"Những nàng giáp đệ nhất chung tình" tại đây. Nguồn: Tử vi tướng số/Youtube.

