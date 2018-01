Theo dự đoán ngày mới 20/01/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), tuổi Tý cần phải thận trọng đề phòng tiểu nhân, phát ngôn là hành động cần khiêm nhường, tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân ra tay hãm hại. Tài vận: Muốn đầu tư cần phải học hỏi, không thể đầu tư theo đám đông. Tình cảm: Nếu đã quyết tâm theo đuổi đối phương cũng cần phải bỏ thời gian, tâm sức và tiền bạc mới mong có được kết quả như ý. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tý. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu tiến triển thuận lợi, khó khăn luôn có quý nhân đồng hành. Tài vận: Công việc suôn sẻ lại có thêm quý nhân tương trợ, nên tài vận cũng theo đó hanh thông. Tình cảm: Nếu đã có người trong mộng nên chủ động bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Dần: Công việc: Nên chuẩn bị tinh thần bởi hôm nay bạn có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn và yêu cầu cao từ đối tác. Tài vận: Bình thường, nên theo dõi sát diễn biến và tin tức thị trường sẽ có lợi cho sự phán đoán của bạn. Tình cảm: Những bạn đơn thân có cơ hội được ở bên cạnh người mình vốn ngưỡng mộ từ lâu, nhưng do bản thân thiếu tự tin nên chưa tạo được ấn tượng với đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: Con giáp này cần dành nhiều thời gian hơn mới mong hoàn thành được công việc hiện tại. Tài vận: Cẩn thận trong các giao dịch tiền bạc, không có cơ hội đầu tư nên không nên tham vọng. Tình cảm: Chưa có cơ hội tiến triển trong mối quan hệ với đối phương, cần tiếp tục kiên trì. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Thìn: Công việc: Chăm chỉ, chủ động giúp bạn giải quyết nhanh gọn, ổn thỏa mọi việc. Tài vận: Có nhiều cơ hội tốt để gia tăng thu nhập, đừng bỏ lỡ. Tình cảm: Những bạn đơn thân có thể gặp được người mình yêu thích, hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Nam, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Tuổi Tỵ: Công việc: Mỗi lần có sự thay đổi đều khiến bạn cảm thấy lo lắng, bất an, cố gắng giữ bình tĩnh, lấy lại tinh thần tránh bị động trong mọi việc. Tài vận: Vận thế thấp, không nên cầu tài. Tình cảm: Khó có được kết quả như mong muốn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Tuổi Ngọ: Công việc: Mọi kế hoạch đều không được thuận lợi như dự tính, khó khăn không có người giúp đỡ, muốn vượt qua bạn cần phải bình tĩnh, lạc quan. Tài vận: Chi tiêu quá nhiều trong khi thu nhập hạn chế. Tình cảm: Tình yêu cần phải có lòng bao dung, vị tha mới có thể bên nhau lâu dài. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Mùi: Công việc: Cần phải chú ý xây dựng và giữ hòa khí trong các mối quan hệ, tránh xa xát với mọi người gây bất lợi cho mình. Tài vận: Giữ tiền bạc cẩn thận, cố gắng hạn chế chi tiêu. Tình cảm: Cần phải dành nhiều thời gian cho nhau hơn tình cảm mới có thể gắn kết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Thân: Công việc: Mọi việc bắt đầu vào guồng khiến bạn vô cùng bận rộn, cố gắng sắp xếp thời gian để có thời gian nghỉ ngơi, tránh lao lực ảnh hưởng đến sức khỏe. Tài vận: Bình thường, có thể đầu tư dài hạn. Tình cảm: Những bạn đơn thân có cơ hội gặp được người trong mộng, cố gắng chủ động duy trì tốt mối quan hệ này. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng, màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Dần dần ổn định giúp bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, tuy nhiên không được lơ là bởi tiểu nhân luôn tìm cơ hội ra tay chọc ngoáy, hãm hại. Tài vận: Không nên đầu tư. Tình cảm: Dễ vì lời nói của người ngoài mà nghi ngờ đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng, màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Tuất: Công việc: Thái độ nghiêm túc, chủ động tích cực trong công việc giúp bạn tạo được ấn tượng tốt với cấp trên và đối tác. Tài vận: Đầu tư nên thận trọng, chỉ nên vừa sức mình. Tình cảm: Có cơ hội gặp được người như ý, tuy nhiên cần phải chủ động hơn mới mong duy trì được mối quan hệ này. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Hợi: Công việc: Tương đối thuận lợi, có cơ hội để bạn mở rộng lĩnh vực mới. Tài vận: Chăm chỉ gặp gỡ bạn bè, sẽ có cơ may đến với bạn. Tình cảm: Cần thêm chút lãng mạn để tình yêu thăng hoa. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Sửu. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Mời độc giả xem video Top 3 cung hoàng đạo cứ kinh doanh là thất bại (Nguồn: Youtube/Blog Tin).

