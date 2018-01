Theo dự đoán ngày mới 05/01/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc vẫn còn tồn tại khó khăn nhất định, tuổi Tý cần phải điều chỉnh tâm thế và cách làm việc. Tài vận: Có cơ hội cầu tài tốt, đừng bỏ lỡ. Tình cảm: Tiến triển thuận lợi. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu rất thuận lợi, mọi việc đều suôn sẻ theo đúng kế hoạch. Tài vân: Khởi sắc, có thể đầu tư thu lợi tuy nhiên chỉ nên đầu tư nhỏ, an toàn. Tình cảm: Chưa có gì khởi sắc, cần phải dành nhiều thời gian và tâm sức hơn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dần: Công việc: Mọi việc cần phải đích thân con giáp này tìm hiểu và làm mới có thể giải quyết được, vì thế cần phải tập trung tâm sức. Tài vận: Duy trì được trạng thái bình ổn. Tình cảm: Sau khi tan làm nên về nhà quây quần bên gia đình. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Mão: Công việc: Có không ít áp lực dồn dập đến bạn cần phải bình tĩnh xử lý. Tài vận: Chăm chỉ gặp gỡ bạn bè sẽ có cơ hội đón vận may. Tình cảm: Gặp hiểu lầm không nên im lặng, hai người cố gắng bình tĩnh nói chuyện với nhau để tháo gỡ khúc mắc trong lòng mình. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Từng bước ổn định mọi thứ, cố gắng kiên trì sẽ có được thành công. Tài vận: Không nên đầu tư lớn vì sẽ có nhiều rủi ro. Tình cảm: Một ngày tràn ngập niềm vui bên người thân và gia đình. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu đen. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: Có cơ hội đàm phán, ký kết với đối tác tiềm năng mới, cố gắng đừng để lỡ cơ hội. Tài vận: Rất vượng, tiền bạc rủng rỉnh. Tình cảm: Tiến triển tốt đẹp, thắm thiết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Ngọ: Công việc: Duy trì được trạng thái bình ổn, muốn có khởi sắc cần phải cố gắng hơn nữa. Tài vận: Tuy không có thêm nguồn thu ngoài, nhưng cũng không có biến động gì ảnh hưởng đến Chính Tài. Tình cảm: Cả đôi bên đều "tình trong như đã mặt ngoài còn e", cần phải có một người chủ động thì mọi việc mới tiến triển. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Mùi. Tuổi Mùi: Công việc: Nhờ sự kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, phát huy tinh thần tập thể nên mọi việc đều suôn sẻ. Tài vận: Bình thường, không có gì khởi sắc. Tình cảm: Cần dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho chuyện tình cảm mới mong tiến triển hơn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Thân: Công việc: Do dự, chần chừ khiến bạn tự đánh mất đi cơ hội tốt. Tài vận: Cần tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen kẻo hối hận không kịp. Tình cảm: Dễ có sự hiểu nhầm mà sinh ra cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đen, màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dậu: Công việc: Cố gắng giải quyết dứt điểm từng việc, đừng để tồn đọng quá nhiều dây dưa từ ngày này sang ngày khác. Tài vận: Đầu tư tài chính gặp bất lợi, vì thế không nên cưỡng cầu. Tình cảm: Cần chú ý kiểm soát lời nói và hành động của mình tránh nóng giận làm tổn thương đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Tuất: Công việc: Không có đầu tư thời gian và công sức khó có thể có được thành quả như ý. Tài vận: Gặp phải vận hung, tiền đội nón ra đi. Tình cảm: Yêu nhau cần phải chia sẻ với nhau cả niềm vui nỗi buồn và những gánh nặng cuộc sống. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Hợi: Công việc: Việc gì có thể giao cho người khác làm thì cố gắng giao, đừng việc gì cũng ôm đồm cuối cùng vừa mệt mỏi lại không có được hiệu quả cao. Tài vận: Duy trì được trạng thái ổn định. Tình cảm: Ngọt ngào, thắm thiết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video: " Top 4 con giáp ghen tuông mù quáng ngút trời". (Nguồn: Artwork/Youtube)

