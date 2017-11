Con giáp nào dính vận tiểu nhân trong tháng 11/2017?

Dự đoán vận tiểu nhân cho 12 con giáp trong tháng 11/2017: Tuổi Tý: Đây không phải là tháng thuận buồm xuôi gió với con giáp này, rất dễ có tiểu nhân là đồng nghiệp hoặc bạn bè tìm cách hãm hại. Nguyên do phần lớn cũng do tính cách của người tuổi Tý, đôi khi gặp phải hiểu lầm bạn thường im lặng, không tìm cách giải thích hoặc chứng minh sự trong sạch của mình nên đã gây nhiều hiềm khích không đáng có. Dự đoán vận tiểu nhân cho tuổi Sửu: Tháng 11 về, tổng thể mà nói có thể là tháng tương đối thuận lợi đối với bạn. Bình thường bản tính nhường nhịn, hướng nội, ít khi xuất đầu lộ diện hoặc ra mặt tranh giành với người khác nên việc gây thù chuốc oán là không có. Chính vì thế tiểu nhân có muốn hãm hại bạn cũng không có cơ hội ra tay. Dự đoán vận tiểu nhân cho tuổi Dần: Tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo nên thường mang đến cảm giác khó ưa, khó gần đối với người ngoài. Sang tháng 11, nhân duyên của bạn không tốt, cho dù bạn làm việc gì cũng không được ủng hộ giúp đỡ, tự đơn thương độc mã, tiểu nhân rất dễ có cơ hội ra tay hãm hại bạn. Điều cấp bách trước mắt với con giáp này là cần phải thay đổi thái độ, tích cực cải thiện các mối quan hệ với mọi người xung quanh mình. Tuổi Mão: Bình thường con giáp này không hay để ý đến chuyện của người khác mà chỉ mải chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Họ làm gì cũng thường có tính toán vạch sẵn kế hoạch ít khi bị động. Sang tháng 11, tuổi Mão đón vận may bên mình, mọi việc đều thuận lợi băng băng về đích mà không gặp bất cứ sự trở ngại nào. Tuổi Thìn: Tháng 11 đối với con giáp này mà nói vận thế vô cùng thuận lợi, công việc hầu như không có áp lực, các mối nhân duyên đều vượng phát, gia đình hòa thuận, tình cảm tiến triển tốt đẹp. Tuổi Tỵ: Sang tháng 11, tình hình chung của con giáp này vô cùng tồi tệ. Bạn sẽ dính vào rắc rối tiền bạc khiến bạn đau đầu mà không giải quyết được. Chính vì trước đây làm ơn cho người khác vay tiền mà bây giờ khó khăn lại không có cách nào đòi về được. Tuổi Ngọ: Với bản tính cứng rắn, mạnh mẽ và quyết đoán, sang tháng 11 cho dù gặp phải khó khăn và tiểu nhân xuất hiện nhưng bạn vẫn một tay "dẹp loạn", đưa mọi việc về quỹ đạo ổn định. Tuổi Mùi: Đây là một tháng cực kỳ vất vả, đầy khó khăn đối với bạn. Bên cạnh bạn luôn có người thầm ghen ghét đố kỵ và tìm cách hãm hại bạn. Tuổi Mùi cần phải lưu tâm, làm việc gì cũng nên thận trọng khiêm tốn để tránh khiêu khích dã tâm của kẻ tiểu nhân. Tuổi Thân: Sáng tháng 11, tuổi Thân cần bảo quản đồ đạc, tài sản của mình cẩn thận để tránh bị trộm cướp. Đi ra đường không nên mang theo nhiều tiền mặt hoặc tài sản có giá trị, không nên đeo túi, cầm điện thoại ở tay nơi chốn đông người. Ra ngoài cần khóa cửa cẩn thận. Tuổi Dậu: Đây là tháng vận thế tương đối vượng của tuổi Dậu. Bạn có thể lạc quan với mọi kế hoạch đã định. Vốn là người giỏi giao thiệp nên bạn có được rất nhiều mối quan hệ tốt. Đây chính là điều kiện vô cùng thuận lợi giúp bạn trong công việc, vì thế cố gắng phát huy sở trường này của mình. Tuổi Tuất: Sang tháng 11, bạn sẽ gặp phải sự phiền não, mệt mỏi vì bị tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Bản tính thật thà, chăm chỉ trung thành tận tụy nhưng lại không giỏi giao tiếp nên nhiều khi dễ đắc tội với người khác mà gây họa. Tuổi Hợi: Vận thế không tốt, nhất là trong các mối quan hệ cần phải tỉnh táo, đối xử đúng mực để tránh bị hiểu nhầm hoặc kẻ xấu tìm cách vu oan giáng họa. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Dự đoán vận tiểu nhân cho 12 con giáp trong tháng 11/2017: Tuổi Tý: Đây không phải là tháng thuận buồm xuôi gió với con giáp này, rất dễ có tiểu nhân là đồng nghiệp hoặc bạn bè tìm cách hãm hại. Nguyên do phần lớn cũng do tính cách của người tuổi Tý, đôi khi gặp phải hiểu lầm bạn thường im lặng, không tìm cách giải thích hoặc chứng minh sự trong sạch của mình nên đã gây nhiều hiềm khích không đáng có. Dự đoán vận tiểu nhân cho tuổi Sửu: Tháng 11 về, tổng thể mà nói có thể là tháng tương đối thuận lợi đối với bạn. Bình thường bản tính nhường nhịn, hướng nội, ít khi xuất đầu lộ diện hoặc ra mặt tranh giành với người khác nên việc gây thù chuốc oán là không có. Chính vì thế tiểu nhân có muốn hãm hại bạn cũng không có cơ hội ra tay. Dự đoán vận tiểu nhân cho tuổi Dần : Tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo nên thường mang đến cảm giác khó ưa, khó gần đối với người ngoài. Sang tháng 11, nhân duyên của bạn không tốt, cho dù bạn làm việc gì cũng không được ủng hộ giúp đỡ, tự đơn thương độc mã, tiểu nhân rất dễ có cơ hội ra tay hãm hại bạn. Điều cấp bách trước mắt với con giáp này là cần phải thay đổi thái độ, tích cực cải thiện các mối quan hệ với mọi người xung quanh mình. Tuổi Mão: Bình thường con giáp này không hay để ý đến chuyện của người khác mà chỉ mải chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Họ làm gì cũng thường có tính toán vạch sẵn kế hoạch ít khi bị động. Sang tháng 11, tuổi Mão đón vận may bên mình, mọi việc đều thuận lợi băng băng về đích mà không gặp bất cứ sự trở ngại nào. Tuổi Thìn: Tháng 11 đối với con giáp này mà nói vận thế vô cùng thuận lợi, công việc hầu như không có áp lực, các mối nhân duyên đều vượng phát, gia đình hòa thuận, tình cảm tiến triển tốt đẹp. Tuổi Tỵ: Sang tháng 11, tình hình chung của con giáp này vô cùng tồi tệ. Bạn sẽ dính vào rắc rối tiền bạc khiến bạn đau đầu mà không giải quyết được. Chính vì trước đây làm ơn cho người khác vay tiền mà bây giờ khó khăn lại không có cách nào đòi về được. Tuổi Ngọ: Với bản tính cứng rắn, mạnh mẽ và quyết đoán, sang tháng 11 cho dù gặp phải khó khăn và tiểu nhân xuất hiện nhưng bạn vẫn một tay "dẹp loạn", đưa mọi việc về quỹ đạo ổn định. Tuổi Mùi: Đây là một tháng cực kỳ vất vả, đầy khó khăn đối với bạn. Bên cạnh bạn luôn có người thầm ghen ghét đố kỵ và tìm cách hãm hại bạn. Tuổi Mùi cần phải lưu tâm, làm việc gì cũng nên thận trọng khiêm tốn để tránh khiêu khích dã tâm của kẻ tiểu nhân. Tuổi Thân: Sáng tháng 11, tuổi Thân cần bảo quản đồ đạc, tài sản của mình cẩn thận để tránh bị trộm cướp. Đi ra đường không nên mang theo nhiều tiền mặt hoặc tài sản có giá trị, không nên đeo túi, cầm điện thoại ở tay nơi chốn đông người. Ra ngoài cần khóa cửa cẩn thận. Tuổi Dậu: Đây là tháng vận thế tương đối vượng của tuổi Dậu. Bạn có thể lạc quan với mọi kế hoạch đã định. Vốn là người giỏi giao thiệp nên bạn có được rất nhiều mối quan hệ tốt. Đây chính là điều kiện vô cùng thuận lợi giúp bạn trong công việc, vì thế cố gắng phát huy sở trường này của mình. Tuổi Tuất: Sang tháng 11, bạn sẽ gặp phải sự phiền não, mệt mỏi vì bị tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Bản tính thật thà, chăm chỉ trung thành tận tụy nhưng lại không giỏi giao tiếp nên nhiều khi dễ đắc tội với người khác mà gây họa. Tuổi Hợi: Vận thế không tốt, nhất là trong các mối quan hệ cần phải tỉnh táo, đối xử đúng mực để tránh bị hiểu nhầm hoặc kẻ xấu tìm cách vu oan giáng họa. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).