8 cấm kỵ phong thủy lối vào nhà không thể không biết

1. Ngay lập tức nhìn thấy cầu thang ở lối vào: Không ít gia đình có kiểu thiết kế khi bước từ cổng chính vào nhà sẽ ngay lập tức nhìn thấy cầu thang. Theo phong thủy, kiểu bố trí này sẽ khiến vận may trong nhà tiêu tán hết. Bên cạnh đó, nếu bạn có thể nhìn thấy nhà vệ sinh ngay từ lối vào thì nó sẽ làm cho sức khỏe của bạn ngày càng giảm sút. Lời khuyên: Trong tình huống này, bạn nên đặt một chậu cây cảnh ở vị trí chân cầu thang để loại bỏ các nguồn năng lượng tiêu cực. 2. Vật cản ở ngay lối vào nhà: Nếu bạn nhìn thấy một vật cản lớn như cột đèn, cây cổ thụ hay bất cứ thứ gì cản trở ngay trước lối vào nhà thì bạn cần phải tìm cách khắc phục nhanh. Vì thế có vật cản ở ngay lối vào, điều đó cho thấy ngôi nhà của bạn đang rơi vào trạng thái phải tiếp nhận nguồn năng lượng tiêu cực tiến vào bên trong một cách đột ngột, gây ra môi trường xấu. Nó ảnh hưởng đến tài vận và hòa khí trong gia đình. Lời khuyên: Bạn hãy đặt một chậu cây xanh khỏe mạnh ở ngay gần lối vào nhà để giảm thiểu năng lượng tiêu cực đang kéo vào nhà. 3. Lối vào đối diện với cửa sổ: Khi bước vào nhà, nếu bạn ngay lập tức đối diện với cửa sổ, nó cho thấy nguồn năng lượng được đưa vào dễ dàng thoát ra ngoài qua cửa sổ. Điều này có nghĩa là những năng lượng tốt và may mắn đều không thể được giữ lại trong ngôi nhà của bạn. Lời khuyên: Đặt một vách ngăn hoặc chậu cây cảnh cao ở giữa khoảng không gian lối vào và cửa sổ để chặn năng lượng thoát ra ngoài. 4. Để biển số nhà bẩn thỉu: Nếu biển số nhà bị bẩn, nó có thể thu hút những lời đàm tiếu, vu khống, tin đồn hay phản hồi tiêu cực của hàng xóm. Vì thế bạn cần giữ cho biển số nhà của bạn luôn sạch sẽ vì nó tượng trưng cho bộ mặt của ngôi nhà. Lời khuyên: Tạo thói quen vệ sinh biển số nhà. 5. Vứt đồ linh tinh ở gần lối vào: Rất nhiều người thường có thói quen để đồ dùng thể thao hoặc các vật dụng khác ở ngay lối vào nhà vì cho rằng nó tiện lợi. Tuy nhiên, theo phong thủy, đây là một thói quen không tốt bởi nó sẽ khiến cho gia đình bạn tích tụ thêm nhiều nguồn năng lượng tiêu cực. Nó khiến tài vận của gia đình bị ảnh hưởng. Lời khuyên: Để đồ vật gọn gàng, hạn chế vứt đồ linh tinh ở gần lối vào. 6. Để đồ chơi trẻ em xung quanh lối vào: Để quá nhiều búp bê và đồ chơi trẻ em ở ngay lối vào của ngôi nhà là một cấm kỵ vì chúng sẽ hút đi may mắn của bạn. Lời khuyên: Thay vì để đồ chơi ở vị trí này, bạn nên thay thế bằng những biểu tượng phong thủy tốt lành. 7. Lối vào thiếu ánh sáng: Theo quy tắc phong thủy, lối vào nên có mái hiên rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ để thu hút vận may cho gia chủ. Vì thế bạn cần đảm bảo lối vào luôn đủ ánh sáng hoặc đèn chiếu sáng luôn hoạt động tốt. Lời khuyên: Trường hợp đèn chiếu sáng bị hỏng cần thay mới ngay lập tức. 8. Để giày cũ và bẩn gần lối vào: Tủ giày là nơi tích tụ mùi hôi. Thông thường dòng chảy không khí bị ứ đọng tại đây. Nếu để giàu cũ, bẩn ngay lối vào thì các nguồn năng lượng tiêu cực sẽ ứ đọng và ảnh hưởng đến gia chủ. Lời khuyên: Bạn hãy thường xuyên vệ sinh tủ giày. Hãy vứt bỏ những đôi giày quá cũ và không sử dụng đến. Theo thời gian, nếu nhận thấy tủ giày đã cũ, bạn có thể sơn lại màu sơn mới. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung khoa học phong thủy cho bạn đọc).

