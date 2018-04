5 con giáp nên tránh xa các trò may rủi trong năm nay

1. Tuổi Mão

Vận mệnh của con giáp tuổi Mão trong năm 2018 thuộc dạng trung bình, bởi vừa có sự xuất hiện của cát tinh, vừa có sự xuất hiện của hung tinh nên có phần khó nắm bắt, công việc làm ăn lên xuống thất thường, gặp khá nhiều khó khăn. Tuổi Mão phải nỗ lực thật nhiều mới mong gỡ gạt lại phần nào.

Ảnh minh họa.

Sự nghiệp của bạn không mấy ổn định, nên suy xét cẩn thận những dự án lớn đừng nóng vội đánh mất cơ hội làm giàu. Tuy nhiên, năm nay, bạn đừng đặt cược số mệnh của mình vào trò chơi may rủi kẻo lại phá tài. Đặc biệt, đừng nên dấn thân vào cờ bạc, đề phòng bản thân bị hao tài tốn của và tiểu nhân lừa gạt mất tiền.

2. Tuổi Sửu

Khác với tử vi năm 2017, bước sang năm Mậu Tuất 2018, trong 12 con giáp người tuổi Sửu vận trình thăng trầm, trong cát tàng hung, các phương diện của cuộc sống đều gặp không ít trục trặc, tránh chơi các trò đỏ đen, cá cược. May mắn bản mệnh có nhiều cát tinh hỗ trợ nên vẫn có thể hóa hung thành cát. Mặt sức khỏe, có thể bị thương, chảy máu do gặp phải tai nạn bất ngờ, đồng thời cần lưu ý tới các bệnh về đường hô hấp.

Sự nghiệp của bạn năm nay ở mức trung bình, không mấy khởi sắc. Vì vậy, làm việc gì cũng phải cẩn thận, tránh kiện tụng, xung đột với đồng nghiệp. Những sự việc đó chỉ khiến bạn rầu lo, rước nhiều buồn phiền vào người. Bạn dễ rơi vào tình trạng bị người khác nói xấu và hãm hại sau lưng. Khi đó hãy cố gắng giữ bình tĩnh đừng vì nóng nảy đánh mất nhiều mối quan hệ trong công việc.

Trong cách hành xử ở mọi phương diện trong cuộc sống, người tuổi Sửu cần gần quân tử, xa tiểu nhân, luôn đề cao cảnh giác, đừng tin tưởng ai tuyệt đối kẻo vừa bị tổn thương tinh thần lại còn chịu tổn thất về tiền của. Nhất là trong đầu tư kinh doanh, cần lựa chọn đối tác tin cậy, không dồn quá nhiều vốn liếng vào một hạng mục mà cần trải đều cho nhiều hạng mục, đề phòng cái này mất còn giữ được cái khác...

3. Tuổi Dậu

Sự nghiệp trong năm 2018 của tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, nhờ có cát tinh phù hộ nên sẽ có nhiều cơ hội phát triển, rất có thể sẽ được thăng quan, tiến chức. Tuy nhiên, cũng cần cẩn trọng hiểm họa thị phi từ đồng nghiệp. Nếu người tuổi Dậu làm ăn, kinh doan buôn bán trong năm sẽ thu được khoản lợi nhuận đáng kể. Tuy bạn khá may mắn trong chuyện làm ăn nhưng đừng dại đem vận may của mình đầu tư vào trò đỏ đen. Bên cạnh đó cũng nên tránh cho vay mượn kẻo lại rước thêm nhiều buồn phiền vào người.

4. Tuổi Thìn

Năm Mậu Tuất, tuổi Thìn mưu sự việc gì cũng không thành công. Vận mệnh của bạn kém nhất trong 12 con giáp. Cụ thể, trong công việc làm việc gì cũng gặp trở ngại, khiến cho đầu óc căng thẳng. Trong tất cả mọi chuyện, bản thân phải tự lực cánh sinh, không nên trông chờ vào may rủi bởi dễ gặp vận xui. Khả năng thăng tiến trong sự nghiệp không cao, dễ vì chuyện riêng mà mâu thuẫn, cãi vã với cấp trên khiến quan hệ thiếu hài hòa, không được nâng đỡ. Đầu tư vào đâu cũng dễ dẫn đến mất mát, hao hụt.

Vì vậy, đừng dại đầu tư vào những lĩnh vực không chuyên môn. Đó có thể là những cơ hội dẫn bạn đến những chỗ chết. Khi làm việc gì, bạn cũng nên suy xét cẩn thận, đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, quấy phá. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên cờ bạc để tránh rủi ro hao tài tốn của.

5. Tuổi Hợi

Trong năm 2018, người tuổi Hợi gặp phải một số khó khăn, vất vả trong sự nghiệp. Khối lượng công việc cần phải giải quyết khá nhiều mà sức người thì có hạn, chính vì vậy người tuổi Hợi luôn trong trạng thái tập trung cao độ dễ dẫn đến những cáu gắt. Trong năm, người tuổi Hợi cũng nên tránh việc đầu tư kinh doanh mở rộng, hoặc thử sức mình trong những trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang.

Đường tài lộc của tuổi Hợi năm 2018 không được sáng sủa, dễ bị phá tài. Vì thế, tuổi Hợi cũng không nên mạo hiểm tiền bác trong các trò đỏ đen, cũng không được dễ dàng tin người. Tốt nhất, không nên manh động, muốn đầu tư hãy để thời gian này qua đi.