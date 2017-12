5 con giáp gặp đại quý nhân, may mắn cát tường cả năm 2018

1. Tuổi Tý: Năm nay tuổi Tý gặp được quý nhân Giải Thần hộ mệnh nên giúp giải bỏ ưu phiền, tháo gỡ khó khăm từ đó bảo vệ trọn vẹn cung phúc nguyên cho tuổi Tý, đảm bảo được vận trình cả năm được may mắn cát tường. Giải Thần chính là cát thần hóa giải hung vận và hung sát, có thể bù đắp nguyên khí cho cung Phúc Nguyên. Vì thế Giải Thần nhập cuộc sẽ giúp cho tuổi Tý chiếm vị trí trong bảng xếp hạng vận cát tường của 12 con giáp. Vận trình cả năm của tuổi Tý cơ bản đều được Giải Thần bảo vệ, vô cùng vững chắc, mọi việc thẳng tiến về đích. 2. Tuổi Mão: Đặc biệt là các nàng giáp tuổi Mão năm nay sẽ có vận khí đại cát vì gặp được lục hợp Thái Tuế, giúp cát vận của tuổi Mão xếp hàng thứ 3 trong 12 con giáp. Nhờ có được năng lượng của lục hợp Thái Tuế mà nguyên khí của cung Phúc Nguyên được nguyên vẹn, bảo vệ được sự ổn định của vận trình cả năm. Đối với các chàng tuổi Mão có được quý nhân lục hợp Thái Tuế tương trợ, sự nghiệp hanh thông, có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. 3. Tuổi Tỵ: Gặp được đại cát tinh Can Lộc nên giúp thúc vượng cung Phúc Nguyên, bảo vệ vận trình cả năm toàn vẹn như ý. Can Lộc vận chính là đại vận có khả năng sinh vượng cát vận, đối với sự nghiệp và tài vận của nam giới có rất nhiều sự trợ giúp to lớn, có lợi cho sự phát triển và mở rộng. 4. Tuổi Dần: Nhờ mối quan hệ hòa hợp với Thái Tuế nên tuổi Dần gặp được Tam hợp Thái Tuế, có được năng lượng của quý nhân nên giúp tuổi Dần hóa giải được hung vận của cả năm, thúc vượng lưu nên đại vận, bảo vệ cung Phúc Nguyên. Được sự quan tâm, tương trợ của Thái Tuế nên vận trình cả năm bừng bừng khí thế, phúc khí dồi dào, đại cát, đại lợi. 5. Tuổi Ngọ: Vận thế năm 2018 của tuổi Ngọ là tốt nhất, điều này là do tuổi Ngọ gặp được đại quý nhân Tam hợp Thái Tuế Đế Vượng. Vận trình cả năm đại vượng, có được sức mạnh và sự tương trợ của đại quý nhân, mọi việc đều hanh thông, thế như chẻ tre, làm đâu thắng đấy. Đặc biệt là các chàng tuổi Ngọ gặp được vận Đế Vượng này sẽ vô cùng có lơi cho việc thúc vượng sự nghiệp. Làm việc gì cũng có người giúp đỡ, cầu được ước thấy, vạn sự hanh thông. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video: "4 con giáp tiền vào như nước vì được quý nhân phù trợ". (Nguồn: Artwork/Youtube)

