3 con giáp gặp cơ hội liên tiếp, sự nghiệp thăng tiến không ngừng năm 2018

Trong 12 con giáp, tuổi Tý rất may mắn khi vận trình năm 2018 sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc vượng phát. Xét từ góc độ mệnh lý, tuổi Tuất ngũ hành là Thổ cùng là Hỏa Khố. Tuổi Tý là Thủy, Thổ khắc Thủy chính là Quan Tinh. Quan Tinh lại là sao chủ cho vận quý nhân và vận quản lý. Vì thế, tuổi Tý gặp lưu niên Thái Tuế Mậu Tuất Hỏa Khố không những được Quan Tinh hộ thân mà còn được Hỏa Khố làm tài Khố, gặp được sự trợ giúp đắc lực của Tài Quan nên tài vận hanh thông. Thêm sự trợ giúp mạnh mẽ nhất từ lưu niên Thái Tuế, bước sang năm 2018 tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp, tài lộc cũng vô cùng vượng phát. Đặc biệt là tài vận có nhiều đột phá, có nhiều khoản thu lớn trong năm nay. Nếu tuổi Tý kinh doanh vàng bạc thì năm nay tài lộc càng vượng. Tuy nhiên, làm việc gì cũng cần phải thận trọng, suy xét và tính toán cách làm nào hợp lý nhất, để tránh tai họa không đáng có. Tuổi Mão: Bước sang năm 2018 tổng thể vận thế của tuổi Mão tương đối thuận lợi. Mão là Mộc, lưu niên Thái Tuế là Thổ lại là Hỏa Khố, Thổ Mộc tương khác nhưng Mộc lại sinh Hỏa trong Hỏa Khố. Đây chính là lục hợp nên sẽ mang đến cho tuổi Mão sự tương trợ lớn. Sự nghiệp của tuổi Mão năm 2018 tương đối thuận lợi, đặc biệt về mặt tài vận có nhiều thu hoạch lớn, tiền bạc rủng rỉnh. Tuy nhiên, cần lưu ý làm việc gì cũng nên thận trọng để tránh đắc tội với người khác, chuốc thêm phiền phức, tạo cơ hội cho tiểu nhân có dịp ra tay. Đồng thời khi cầu tài cần phải chú ý, đừng quá tham lam, thận trọng trong giao dịch tiền bạc, không nên khoe khoang khiến kẻ xấu ghen ghét đố kỵ. Tuổi Tỵ: Gặp năm Thái Tuế tương sinh nên vận trình gặp nhiều may mắn. Năm 2018 tài vận của tuổi Tỵ có nhiều đột phá. Bạn có thể chọn một cơ hội đầu tư phù hợp với sức mình, tính toán đúng thời điểm thì sợ gì không có được thu nhập như ý. Hơn nữa do các mối quan hệ ngoại giao rất tốt sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội tốt trong công việc và tài vận. Chỉ cần bạn biết chắt chiu, nắm lấy cơ hội, cố gắng hết mình có thể biến cơ hội thành những thành quả đáng mơ ước. Tuy nhiên vào tháng Giêng, tháng 7 và tháng 1o âm lịch, tuổi Tý cần hết sức thận trọng trong đầu tư và các giao dịch về tiền bạc cũng như các mối quan hệ hợp tác. Đặc biệt cần chú ý đến mối quan hệ với người tuổi Dần, tuổi Thân và tuổi Hợi để tránh có những xô xát, tranh chấp và phải tổn thất bằng kinh tế. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video Bỏ vật này vào túi đêm giao thừa, cả năm rủng rỉnh tiền tiêu không hết (Nguồn: Youtube/Ẩn số thế giới).

Trong 12 con giáp, tuổi Tý rất may mắn khi vận trình năm 2018 sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc vượng phát. Xét từ góc độ mệnh lý, tuổi Tuất ngũ hành là Thổ cùng là Hỏa Khố. Tuổi Tý là Thủy, Thổ khắc Thủy chính là Quan Tinh. Quan Tinh lại là sao chủ cho vận quý nhân và vận quản lý. Vì thế, tuổi Tý gặp lưu niên Thái Tuế Mậu Tuất Hỏa Khố không những được Quan Tinh hộ thân mà còn được Hỏa Khố làm tài Khố, gặp được sự trợ giúp đắc lực của Tài Quan nên tài vận hanh thông. Thêm sự trợ giúp mạnh mẽ nhất từ lưu niên Thái Tuế, bước sang năm 2018 tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp, tài lộc cũng vô cùng vượng phát. Đặc biệt là tài vận có nhiều đột phá, có nhiều khoản thu lớn trong năm nay. Nếu tuổi Tý kinh doanh vàng bạc thì năm nay tài lộc càng vượng. Tuy nhiên, làm việc gì cũng cần phải thận trọng, suy xét và tính toán cách làm nào hợp lý nhất, để tránh tai họa không đáng có. Tuổi Mão : Bước sang năm 2018 tổng thể vận thế của tuổi Mão tương đối thuận lợi. Mão là Mộc, lưu niên Thái Tuế là Thổ lại là Hỏa Khố, Thổ Mộc tương khác nhưng Mộc lại sinh Hỏa trong Hỏa Khố. Đây chính là lục hợp nên sẽ mang đến cho tuổi Mão sự tương trợ lớn. Sự nghiệp của tuổi Mão năm 2018 tương đối thuận lợi, đặc biệt về mặt tài vận có nhiều thu hoạch lớn, tiền bạc rủng rỉnh. Tuy nhiên, cần lưu ý làm việc gì cũng nên thận trọng để tránh đắc tội với người khác, chuốc thêm phiền phức, tạo cơ hội cho tiểu nhân có dịp ra tay. Đồng thời khi cầu tài cần phải chú ý, đừng quá tham lam, thận trọng trong giao dịch tiền bạc, không nên khoe khoang khiến kẻ xấu ghen ghét đố kỵ. Tuổi Tỵ: Gặp năm Thái Tuế tương sinh nên vận trình gặp nhiều may mắn. Năm 2018 tài vận của tuổi Tỵ có nhiều đột phá. Bạn có thể chọn một cơ hội đầu tư phù hợp với sức mình, tính toán đúng thời điểm thì sợ gì không có được thu nhập như ý. Hơn nữa do các mối quan hệ ngoại giao rất tốt sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội tốt trong công việc và tài vận. Chỉ cần bạn biết chắt chiu, nắm lấy cơ hội, cố gắng hết mình có thể biến cơ hội thành những thành quả đáng mơ ước. Tuy nhiên vào tháng Giêng, tháng 7 và tháng 1o âm lịch, tuổi Tý cần hết sức thận trọng trong đầu tư và các giao dịch về tiền bạc cũng như các mối quan hệ hợp tác. Đặc biệt cần chú ý đến mối quan hệ với người tuổi Dần, tuổi Thân và tuổi Hợi để tránh có những xô xát, tranh chấp và phải tổn thất bằng kinh tế. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video Bỏ vật này vào túi đêm giao thừa, cả năm rủng rỉnh tiền tiêu không hết (Nguồn: Youtube/Ẩn số thế giới).