Thời trang của đệ nhất phu nhân Mỹ trong lễ nhậm chức của chồng

Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump đã chọn cho mình phong cách thời trang lịch lãm với tất cả những trang phục bà chọn mặc trong lễ tuyên thệ nhậm chức của chồng, Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: New York Magazine) Tân đệ nhất phu nhân Mỹ đã chọn chiếc áo choàng dạ màu xanh của Ralph Lauren kết hợp với đôi găng tay và giày cao gót cùng màu để mặc trong thời khắc ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Người phát ngôn của bà Melania cho biết bà Trump chọn chiếc áo này vì người thiết kế ra nó “đã thay đổi thời trang Mỹ”. (Ảnh: San Francisco Chronicle) Nhiều người đã so sánh style của tân đệ nhất phu nhân Mỹ giống với style của bà Jackie Kennedy trong lễ nhậm chức của Tổng thống Kennedy năm 1961. (Ảnh: Getty) Bà Melanie chọn chiếc váy dạ hội do của nhà thiết kế Herve Pierre với điểm nhấn là diềm xếp nếp uốn lượn rất đẹp mắt ở trước thân váy kết hợp với chiếc thắt lưng đỏ, bản nhỏ. (Ảnh: Getty, Chicago Sun) “Thật vinh hạnh khi được đệ nhất phu nhân Mỹ chọn trang phục của thương hiệu mình mặc trong ngày trọng đại này. Tôi may mắn bởi hơn 20 năm ở Mỹ, tôi đã chuẩn bị trang phục cho hầu hết các đệ nhất phu nhân như bà Clinton, Bush, Obama”. (Ảnh: Getty) Bà Melania chọn chiếc đầm dạ hội lóng lánh Reem Acra để mặc trong buổi tiệc tối trước khi diễn ra lễ nhậm chức của ông Donald Trump. (Ảnh: Koko TV) Chiếc áo dạ đen style kiểu quân đội của nhà thiết kế Norisol Ferrari được bà Melania Trump chọn mặc trong lễ đặt hoa lên mộ của những binh sĩ vô danh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. (Ảnh: Getty) Đệ nhất phu nhân Mỹ còn đeo kính Gucci cùng chiếc áo dạ đen trong lễ đặt hoa lên mộ của những binh sĩ vô danh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. (Ảnh: Getty)

