Hậu trường mẫu Fashion Week: Ngồi bệt trang điểm, ăn vội chờ giờ diễn

19/4 là ngày đầu của Tuần lễ Thời trang Việt Nam Fashion Week 2018. 17h, các người mẫu diễn bộ sưu tập tối đã có mặt đông đủ ở hậu trường. Phòng trang điểm kín người, người mẫu phải dồn ra hành lang bên ngoài các khu thay đồ dành cho từng nhà thiết kế. Họ quây quần trước tấm gương lớn, vài người tranh thủ tự trang điểm. Hoặc họ trang điểm cho nhau, chỉnh lại những phần trang điểm sẵn bị lỗi hoặc mờ đi. Hàng chục người mẫu Fashion Week đến từ 15h, ngồi vào bàn trang điểm đến 16h-16h30 và phải giữ lớp trang điểm cho đến khi lên sàn catwalk vào buổi tối. Nhiều nhóm người mẫu tụ tập lại, cùng bày đồ ăn ra sàn và tranh thủ ăn uống giữ sức cho đêm diễn. Tối 19/4, Tuần lễ Thời trang Việt Nam mở màn với 4 show của các thương hiệu: Nguyễn Công Trí, Weill Paris, Eva De Eva và Sabra Andre. Mỗi show diễn của từng nhà thiết kế quy tụ từ 20 đến 30 người mẫu. Tổng cộng lên đến hơn 100 người mẫu và hàng chục nhân viên trang điểm, phục trang, tình nguyện viên... tụ tập trong hậu trường khá chật chội và đông đúc. Đây là bảng danh sách những người mẫu tham dự show Công Trí Coco yêu dấu, trong đó có top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018: H'Hen Niê, Hoàng Thùy, Mâu Thủy. Các mẫu thiết kế áo dài trong bộ sưu tập được xếp theo thứ tự đánh số và được gắn tên từng người mẫu trình diễn. Khi người mẫu bước vào phòng thử, họ chỉ cần đọc tên và con số (với những người mẫu ít tên tuổi). Còn với người mẫu nổi tiếng, họ dễ nhận ra hơn và được nhân viên phục trang tìm trang phục nhanh hơn. Những đôi giày được sử dụng cho bộ sưu tập. Cũng như trang phục, kiểu dáng giày cho người mẫu cũng được truyền cảm hứng từ sự nghiệp của nhà thiết kế huyền thoại Coco Chanel. Cận cảnh mẫu áo dài dành cho người mẫu Đào Thị Hà, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016. "Chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam quá đẹp. Nhưng không ai cấm chúng ta được quyền vui chơi và sáng tạo, để biến đổi vẻ đẹp ấy thành một vẻ đẹp khác, hiện đại và dễ sử dụng hơn", nhà thiết kế Công Trí chia sẻ. Trước đó, lúc 16h, các người mẫu đến sớm có mặt đông đủ ở phòng trang điểm. Các chuyên gia trang điểm làm việc hết tốc lực vì mỗi người mẫu cần hơn một tiếng để hoàn thiện vẻ ngoài của mình. Kim Dung, Quán quân Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, hoàn thành khâu trang điểm từ rất sớm, lúc 17h. Cô cũng có mặt tại phòng thay đồ để thử một số mẫu trang phục áo dài và tạo dáng để chụp ảnh hậu trường cho tạp chí. Các người mẫu cũng ăn vội những món đồ ăn nhẹ trước giờ diễn. Một mẫu thiết kế tinh xảo. Đoạn phim tư liệu về quá trình tạo ra những bộ áo dài cho thấy rất nhiều phần trong trang phục được may, kết bằng tay để đảm bảo những đường nét tinh tế.

