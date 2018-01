11 phim thảm họa xứng đáng lĩnh đề cử Mâm xôi vàng 2018

Flatliners: Bộ phim làm lại từ tác phẩm kinh dị năm 1990 rất xứng đáng nhận đề cử Mâm xôi vàng Phim phần trước, làm lại, ngoại truyện hoặc phần sau tệ nhất vì nó còn dở hơn Baywatch hay The Mummy. Xào nấu lại một cách vô nghĩa bộ phim của đạo diễn Joel Schumacher, Flatliners không đem lại điều gì mới mẻ và dựa dẫm chủ yếu vào những pha hù dọa nhàm chán và ngớ ngẩn. The Book of Henry: Trước khi ra rạp, bộ phim tâm lý của Colin Trevorrow được dự báo là sẽ có cơ hội tranh giải Oscar. Nhưng khi xem, giới phê bình và khán giả mới té ngửa vì nó quá dở. The Book of Henry là trường hợp điển hình của một tác phẩm “Oscar-baited” (được làm ra với mục tiêu đoạt giải Oscar), nhưng thất bại hoàn toàn. Một lần nữa, nữ diễn viên Naomi Watts lại lãng phí tài năng của mình. The Layover: Bộ phim tình cảm hài với sự góp mặt của 2 nữ diễn viên cực kỳ xinh đẹp là Kate Upton và Alexandra Daddario nhận điểm số 0% tròn trĩnh trên trang Rotten Tomatoes. Giới phê bình đánh giá bộ phim năm 2017 nhưng có kịch bản - 2 cô gái nóng bỏng tranh giành một chàng trai - thuộc về thập niên 1990 theo nghĩa tồi tệ nhất. Rings: Không ai ngạc nhiên khi Rings bị đánh giá là một nỗ lực nửa vời, yếu ớt nhằm khôi phục lại hào quang của loạt phim kinh dị đình đám The Ring. Phim chỉ toàn những cảnh dọa ma nhạt nhẽo, dàn diễn viên không để lại bất cứ ấn tượng gì. Điểm số của Rings trên Rotten Tomatoes chỉ là 7%. Kidnap: Sự nghiệp của Halle Berry, ngôi sao từng đoạt giải Oscar, ngày càng tụt dốc thảm hại. Kidnap thực tế là một Taken phiên bản nữ giới thủ vai chính với mô típ con bị bắt cóc, cha mẹ vẫy vùng tìm kiếm, nhưng phần chỉ đạo, dựng phim và diễn xuất đều ở tầm thảm họa. Jigsaw: Phần 8 của loạt phim kinh dị Saw có lẽ một trong những phần tồi tệ nhất. Spierig Brothers đã xào lại một cách lười biếng 2 cú “plot twist” (chuyển biến tình huống bất ngờ) của những tập trước. Có lẽ Jigsaw không có lý do gì để tồn tại ngoài việc moi tiền của khán giả dễ tính từng thích Saw. Tulip Fever: Được quay hồi năm 2014 và ra rạp mùa hè 2017, Tulip Fever có dàn diễn viên đầy hứa hẹn. Nhưng kịch bản tệ hại và sự chỉ đạo yếu kém đã khiến phim thất bại. Nữ diễn viên đoạt giải Oscar Alicia Vikander thể hiện mờ nhạt và hoàn toàn không có sự ăn ý và cảm xúc với bạn diễn Dane DeHaan. Amityville: The Awakening: Phần thứ 18 của loạt phim kinh dị Amityville được quay giữa năm 2014 và bị hoãn ra rạp nhiều lần do bị khán giả xem chiếu thử chê bai. Dimension Films quay lại một số cảnh nhưng kết quả vẫn là một phim thảm họa. Điều tồi tệ nhất là Amityville: The Awakening chỉ bán được vỏn vẹn 742 USD tiền vé và bị văng khỏi rạp nhanh chóng chỉ sau vài ngày. The Bye Bye Man: Thêm một phim kinh dị tệ hại với kịch bản vô nghĩa và diễn xuất yếu kém. Đây là phim chiếu rạp đầu tiên sau nhiều năm của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Faye Dunaway, nhưng đáng tiếc là nó lại trở thành một cột mốc đáng quên trong sự nghiệp của bà. Naked: Một tác phẩm của Netflix xứng đáng được đề cử Mâm xôi vàng. Cũng nhận điểm số 0% trên Rotten Toamtoes, Naked là phim hài mới nhất của Marlon Wayans với nội dung được mô tả là “Groundhog Day… nhưng nhân vật chính khỏa thân” (Groundhog Day là bộ phim kinh điển với mô típ vòng lặp thời gian). The Snowman: Việc The Snowman không lọt danh sách đề cử Mâm xôi vàng 2018 là điều gây sốc đối với nhiều chuyên gia điện ảnh. Bởi đây là bộ phim lớn, được công chiếu rộng rãi và bị giới phê bình đồng loạt chê bai dữ dội. Sở hữu đạo diễn tài năng Tomas Alfredson (từng làm Let the Right One In và Tinker Tailor Soldier Spy) và một dàn diễn viên đẳng cấp gồm Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, J.K. Simmons và Chloe Sevigny, nhưng The Snowman bị mô tả là một trong những bộ phim tẻ nhạt nhất trong năm.

