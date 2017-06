Vũ khí không gian mạng của Mỹ bất lực trước khủng bố IS

(Kiến Thức) - The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết kho vũ khí không gian mạng của Mỹ tỏ ra bất lực trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

The New York Times nhắc lại hơn một năm trước đây, Lầu Năm Góc thông báo đang mở một mặt trận mới chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), sử dụng vũ khí không gian mạng. Nhiệm vụ rõ ràng được đặt ra là chặn đứng IS truyền bá thông điệp, tuyển mộ những phần tử ủng hộ mới, thực hiện các khoản thanh toán cho phiến quân và ban bố mệnh lệnh từ các sở chỉ huy.

Mỹ không thắng nhóm khủng bố IS trong chiến tranh không gian mạng. Ảnh: Stars and Stripes

Tuy nhiên, sau các vụ tấn công khủng bố gần đây ở Anh và Iran mà IS tuyên bố chịu trách nhiệm, mọi việc trở nên rõ ràng rằng các kênh tuyển dụng chiến binh mới và các đầu mối liên lạc của IS xuất hiện gần như ngay lập tức sau khi các kênh trước đó bị ngăn chặn. Nhờ có chiến thuật linh hoạt, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tỏ ra là đối thủ mạng rất tinh vi quỷ quyệt.



Theo The New York Times, phiến quân IS không sử dụng máy tính để phát triển các hệ thống vũ khí và tiến hành phóng tên lửa như trường hợp với Triều Tiên, mà để tuyển dụng, gây quỹ và điều phối các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai.

Hiện tại, thành công trong chiến tranh ảo trên mạng với IS chưa có gì nhiều. Một trong số các thành công đó đạt được nhờ Israel, đối tác của Mỹ trong cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các chuyên gia của Israel cách đây vài tháng đã cố gắng lọt vào một tổ chức nhỏ của các phần tử cực đoan chuyên sản xuất bom ở Syria, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết. Bằng cách này, Mỹ biết được cách nhóm khủng bố IS chế tạo các chất nổ, có thể đánh lừa máy quét ở các sân bay vì nhìn giống như quả pin nhỏ dành cho máy tính xách tay.

Chính bởi thông tin này, hồi tháng 3/2017, Mỹ và Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh cấm hành khách đến từ 8 quốc gia có dân số chủ yếu là người Hồi giáo mang trong hành lý xách tay các thiết bị điện tử lớn. Hơn nữa, đó là một phần của thông tin bí mật mà Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã chuyển cho phía Nga. Israel cho rằng Trump đã chia sẻ những dữ liệu này với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak trong cuộc gặp gần đây tại Phòng Bầu dục.