Vì sao Ukraine chìm sâu trong hỗn loạn?

(Kiến Thức) - Báo Mỹ The New York Observer giải thích vì sao đất nước Ukraine chìm sâu vào hỗn loạn và người dân Ukraine mất niềm tin vào chính quyền Kiev.

Theo The New York Observer, Euromaidan đã kết thúc ba năm rưỡi trước đây, nhưng tình trạng hỗn loạn thời “hậu Maidan” vẫn bao trùm đất nước Ukraine. Báo này viết: "Người dân Ukraine không còn hiểu được những gì đang xảy ra ở đất nước này. Khắp mọi nơi họ chỉ thấy những hành động phản quốc". The New York Observer lưu ý đến việc, gần đây bà Yulia Tymoshenko đã bị cáo buộc phản bội lợi ích quốc gia.

Đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát ở trung tâm thành phố. Ảnh: Sputnik

Khoảng 80% người dân Ukraine không tin tưởng Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Andrey Paruby, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov và người lãnh đạo Hội đồng an ninh và quốc phòng Aleksandr Turchinov. Chỉ số uy tín của Tổng thống Poroshenko cũng rất thấp: 78% số người được hỏi không tán thành các hành động của ông.



Kiev không chỉ từ bỏ các cam kết xã hội và kinh tế, mà còn không thể hiện ý muốn phát triển các cơ chế dân chủ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà khoa học chính trị Vladimir Kornilov nói rằng bất cứ một "tia lửa" nhỏ nào cũng đủ để thổi bùng lên một Maidan mới ở Ukraine. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất, đa số người Ukraine bày tỏ sự thất vọng với Maidan.

Nhà phân tích Vladimir Kornilov nhận xét: "Nói đúng ra thì nhiều người ở Ukraine không tán thành các sự kiện Maidan. Trong khi đất nước ngày càng chìm sâu vào hỗn loạn, vào tình trạng vô luật pháp hậu Maidan , ngay cả những người đã từng ủng hộ Maidan bắt đầu nhận thức được rằng, họ đang bị phản bội, lừa dối và ở Ukraine đang có những hành động phản quốc… Theo kết quả cuộc khảo sát gần đây nhất, 85% người dân Ukraine cho rằng, đất nước đang trong tình trạng hỗn loạn. 75% người được hỏi ý kiến cho rằng, đất nước đang trong tình trạng sụp đổ hoàn toàn".

Theo nhà phân tích Kornilov, nếu Ukraine tổ chức cuộc bầu cử trước thời hạn, khó có thể chờ đợi kết quả trung thực. Và tất cả điều này có thể dẫn đến cuộc nổi dậy chống lại chính phủ.

Ông Kornilov kết luận: "Nói chung, hiện nay ở Ukraine không ai quan tâm chú ý đến những chỉ số uy tín. Mọi người hiểu rõ cuộc bầu cử sẽ được tổ chức như thế nào. Một số nơi sẽ có những phần tử vũ trang, một số nơi cảnh sát sẽ quyết định tất cả mọi thứ, ngoài ra còn có các cơ chế an ninh… Không ai quan tâm đến chỉ số uy tín, tất cả chỉ muốn có quyền tuyên bố tên tuổi người chiến thắng, còn các phương pháp đảm bảo thắng cử không được ai quan tâm đến. Mọi người đều chuẩn bị cho cuộc bầu cử trước thời hạn, kể cả chính phủ Ukraine. Bây giờ, 70 % người Ukraine sẵn sàng có những hành động phản đối, chờ cuộc nổi loạn chống chính phủ hiện hành. Bây giờ bất cứ một tia lửa nhỏ nào cũng đủ để ở Ukraine nổ ra một cuộc bạo loạn mới".