Toan tính của Mỹ đối với bán đảo Triều Tiên

Mục tiêu chiến lược của Mỹ đối với bán đảo Triều Tiên

Những động thái quân sự gần đây tại Đông Bắc Á càng chứng tỏ khu vực này có vị trí đặc biệt trong chiến lược của Mỹ. Theo các chuyên gia phân tích chính trị thế giới, sở dĩ Mỹ ngày càng can thiệp mạnh mẽ vào khu vực này bởi một số nguyên nhân chính sau:

Phạm vi tấn công các loại tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: DailyExpress.uk

Thứ nhất, can dự vào tình hình bán đảo Triều Tiên sẽ giúp Mỹ duy trì, phát huy và khống chế sâu hơn toàn bộ khu vực Đông Bắc Á. Sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Mỹ luôn hiện diện ở nửa phía Nam của bán đảo thông qua việc thành lập các liên minh quân sự gồm: Liên minh Mỹ - Hàn Quốc, Liên minh Mỹ - Nhật. Với các liên minh quân sự này, Mỹ từng bước hình thành tam giác chiến lược để kiềm chế Nga, Trung Quốc, từ đó tạo đòn bẩy để thâm nhập sâu hơn đối với khu vực Đông Nam Á. Mỹ luôn có ý đồ xây dựng hệ thống an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Mỹ giữ vai trò chủ đạo, với mục tiêu tìm mọi cách để đưa Triều Tiên vào “quỹ đạo chiến lược” của mình, biến bán đảo Triều Tiên thành căn cứ chiến lược phía Tây kiềm chế Trung Quốc, phòng ngừa Nga về phía Bắc.