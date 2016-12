Tấn công khủng bố Berlin: Cơn ác mộng của Thủ tướng Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị chỉ trích gay gắt về chính sách nhập cư của bà, sau khi 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương trong cuộc tấn công khủng bố bằng xe tải vào một chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin.

Thị trưởng Berlin Michael Mueller, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố bằng xe tải tại chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin ngày 20/12/2016. Ảnh Reuters

Ông Frank-C. Hansel, thành viên Nghị viện Berlin, nói với RT: "Đây là một ngày buồn đối với Berlin. Chúng tôi đã luôn nói rằng nhập cư bất hợp pháp với khối lượng lớn sẽ là một vấn đề nguy hiểm bởi vì chúng ta không biết rõ những người đến từ nước ngoài. Điều này là hiển nhiên và các lực lượng an ninh đã cảnh báo chính phủ rằng đây không phải là một điều tốt. Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel cần rút ra bài học qua thảm kịch này. Các lực lượng cảnh sát đã hành động rất tốt. Chúng tôi vẫn tin tưởng các lực lượng an ninh ở Đức . Nhưng vấn đề là làm thế nào mà chúng ta có thể tin tưởng một chính phủ vi phạm pháp luật ... Chúng ta phải tái lập việc kiểm soát biên giới. Đó là điều quan trọng nhất phải làm”.



Khi được hỏi về lý do tại sao các nhà chức trách Đức phải mất khá nhiều thời gian mới chịu thừa nhận rằng vụ dùng xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở là một cuộc tấn công khủng bố, chuyên gia Gilbert Doctorow, điều phối viên châu Âu của tổ chức Ủy ban đồng thuận Đông Tây ở Mỹ (The American Committee for East West Accord Ltd.), cho biết rằng "sự chậm trễ là đáng chú ý, vì nó bộc lộ thực tế cho thấy việc duy trì an ninh là rất khó khăn ở nước Đức”.

Theo chuyên gia Mike Hookem của tổ chức UKIP MEP, cuộc tấn công chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin và phản ứng của Thủ tướng Đức "là một bản cáo trạng kết tội Angela Merkel ”. Ông nói thêm: "Khi bà ấy mở cửa cho hàng loạt người di cư vào Đức, những người vào châu Âu và Đức không được kiểm tra, chúng ta không thể nào biết được họ là các phần tử ISIS hay những người tị nạn thực sự”.

Nghị sĩ Quốc hội Áo Georg Mayer, đại diện cho Đảng Tự do của Áo, nói với RT: "Vấn đề là phản ứng của giới quan chức. Tôi thực sự chán ngấy với những khẩu hiệu như ' Hãy cầu nguyện cho Paris ',' ‘Hãy cầu nguyện cho Nice ',' Hãy cầu nguyện cho Berlin’. Đây là một phản ứng hoàn toàn giả tạo của các chính trị gia và đặc biệt là của Thủ tướng Đức Angela Merkel bởi vì bà ấy phải chịu trách nhiệm cho chính sách (nhập cư) của mình. Thủ tướng Đức đã để cho những người gọi là người tị nạn này vào nước, thậm chí không kiểm tra họ tên, ngày tháng năm sinh... Chúng tôi đã cảnh báo rằng sẽ có các phần tử khủng bố đến Đức và sau đó đến châu Âu. Đó là những gì mà chúng ta đang phải đối mặt”.

Nghị sĩ Georg Mayer nói thêm: “Tôi cho rằng đã đến lúc Thủ tướng Angela Merkel phải từ chức”.

Nhà bình luận chính trị và xã hội Mohammed Ansar lập luận rằng Thủ tướng Merkel đang cố gắng "duy trì một bức tường chống lại làn sóng thủy triều của sự thù ghét và thành kiến cực hữu đã phát triển ở Đức”. Ông khẳng định phe cực hữu ở Đức sẽ khai thác triệt để cuộc tấn công khủng bố ở Berlin trong chiến dịch tranh cử sắp tới của họ.