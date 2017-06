Ngoại trưởng Nga phản đối Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Syria

Sputnik đưa tin ngày 19/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Washington cần tôn trọng chủ quyền Syria và tránh hành động đơn phương, sau vụ Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Syria ở Raqqa hôm 18/6.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ và tất cả các quốc gia khác có lực lượng được triển khai (trên bộ) ở Syria đảm bảo phối hợp hành động. Các khu vực giảm căng thẳng là một trong những sự lựa chọn có thể để cùng nhau hợp tác trong tương lai. Chúng tôi kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền Syria, tránh hành động đơn phương và cùng hợp tác trong hoạt động chung đã được chính phủ Damascus chấp thuận”, vị quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga phát biểu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters.

Moscow nói Washington cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria, theo nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Tất cả các hoạt động ở Syria cần phải được phối hợp với chính quyền hợp pháp Syria, đặc biệt là khi liên quan tới việc chiếm đóng những phần lãnh thổ cụ thể ở Syria”, Ngoại trưởng Nga Lavrov bình luận về việc quân Mỹ tăng cường hiện diện ở miền nam Syria.

Trước đó, ngày 18/6, quân đội Syria cho biết liên quân do Mỹ cầm đầu đã bắn hạ một chiến đấu cơ Syria ở vùng nông thôn phía nam Raqqa khi nó đang thực hiện nhiệm vụ chống phiến quân IS.

Liên quân chống IS do Mỹ cầm đầu sau đó đã xác nhận việc bắn hạ chiến đấu cơ Su-22 của quân đội Syria ở phía nam Tabqa vì cho rằng máy bay Su-22 đang ném bom xuống khu vực vốn là nơi "đóng quân" của các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.