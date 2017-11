Ngày tàn của “Nhà nước Hồi giáo” ở Syria và Iraq

Ngày tàn của cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo”

Ngày 3/11, Quân đội Syria (SAA) giải phóng hoàn toàn thành phố Deir Ezzor, sau khi giải phóng tất cả các khu phố bị nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" kiểm soát. Ngày 4/11, SAA đã đánh đuổi phiến quân IS khỏi đảo Kati ở phía bắc thành phố Deir Ezzor.

Ngày tàn của cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria và Iraq đang đến rất gần. Ảnh: The Atlantic

Trong khi đó, Quân đội Iraq và Các đơn vị Huy động Nhân dân (PMU) đã phá vỡ tuyến phòng thủ của phiến quân IS ở vùng nông thôn al-Qaim. Ngày 3/11, Các lực lượng Iraq giải phóng thị trấn chiến lược al-Qaim gần biên giới Iraq-Syria.

Qua đó, al-Bukamal là thị trấn lớn duy nhất mà phiến quân IS còn kiểm soát trên đường cao tốc Deir Ezzor-Baghdad. Sau khi Quân đội Syria giải phóng nốt thị trấn chiến lược này, Iraq và Syria sẽ thiết lập được một tuyến đường cung cấp liên tục giữa hai nước. Như vậy, khoảng trống cuối cùng của “hành lang đường bộ” nối Iran, Iraq, Syria và Lebanon sẽ được lấp đầy.

Có bằng chứng rõ ràng cho thấy Damascus, Baghdad, Tehran và Moscow đang phối hợp các nỗ lực chống nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” trong khu vực biên giới Syria-Iraq.

Trong bốn ngày liên tục, từ ngày 1/11 đến ngày 4/11, các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã tiến hành không kích hủy diệt nhiều kho vũ khí, các vị trí kiên cố và các hệ thống chỉ huy của IS gần al-Bukamal. Tàu ngầm Kolpino của Nga cũng đã phóng 6 tên lửa hành trình Kalibr vào các vị trí của IS trong khu vực vào ngày 3/11/2017.

Những cuộc không kích dữ dội của Nga diễn ra giữa lúc Quân đội Syria đang tiến về phía thị trấn chiến lược al-Bukamal. Quân đội Syria và Hezbollah đang tiến về phía al-Buhamal từ hướng trạm bơm T2, trong khi Lực lượng Tiger tinh nhuệ tiến từ hướng thành phố al-Mayadin. Theo các nguồn tin địa phương, phiến quân IS ở thị trấn al-Bukamal đang lâm vào tình trạng hỗn loạn. Vì vậy, Các lực lượng Syria sẽ không mất nhiều thời gian để giải phóng thị trấn chiến lược trên biên giới Syria-Iraq này.

Sau khi hai thị trấn al-Bukamal (Syria) và Rawah (Iraq) được giải phóng, nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” sẽ chính thức bị đánh bại ở Syria và Iraq. IS sẽ trở thành một nhóm khủng bố thuần túy, khi không có sự kiểm soát về lãnh thổ và bộ máy quản lý thống nhất.

Theo các nguồn tin địa phương, hiện thời một số lượng lớn phiến quân IS - đặc biệt là các tay súng nước ngoài - đang chạy trốn khỏi Syria và Iraq. Đám tàn quân này sẽ sớm xuất hiện ở các nước bản xứ ở Châu Âu, Bắc Phi, Châu Á và Trung Đông.

Ban lãnh đạo IS cũng có thể cố gắng sử dụng một số nước như Libya, Ai Cập, Somalia, Malaysia, Philippines, Afghanistan và các nước khác để thành lập cơ sở hậu cần và trại huấn luyện mới. Tuy nhiên, nếu không có nguồn thu nhập độc lập như kinh doanh dầu bất hợp pháp, nỗ lực này sẽ thất bại nếu không có sự hỗ trợ bổ sung của một số thế lực muốn gây bất ổn cho các khu vực nói trên.

“Nhà nước Hồi giáo”, dưới hình thức của một nhà nước khủng bố, đang tiến rất gần đến ngày tàn của nó.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Syria và Iraq sẽ sớm được yên bình. Vẫn còn rất nhiều “tế bào ngầm IS” đang bị cài cắm ở Syria và Iraq cũng như những người ủng hộ chúng, trong khi một chi nhánh của al-Qaeda Syria (Hayat Tahrir al-Sham) vẫn còn kiểm soát tỉnh Idlib. Đó là chưa kể căng thẳng gia tăng giữa người Kurd và người Arập ở miền bắc Syria và Iraq. Những vấn đề này không thể bỏ qua và sẽ trở thành một phần quan trọng của xung đột “hậu IS” trong khu vực.

Chiến tranh ủy thác mới lấp ló ở Lebanon, Syria và Iraq?

Cuộc chiến ủy thác mới thời “hậu IS” đang lấp ló ở phía chân trời, sẽ đe doạ các quốc gia vùng Vịnh, châu Âu và Mỹ.

Cần phải lưu ý rằng tổ chức khủng bố IS vốn là nhóm “ủy thác” Wahhabist, được Ả-rập Xê-út tổ chức và tài trợ. Ả-rập Xê-út luôn hỗ trợ kinh tế và quân sự cho IS một cách công khai, trước sự im lặng của cộng đồng quốc tế.

Vào những ngày cuối cùng của cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo”, đám thủ lĩnh và phiến quân IS còn sót lại đang được tuồn qua các “hành lang an toàn” do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát đến những nơi ẩn náu trong các trại tị nạn dọc theo biên giới Jordan-Syria.

Các quan chức Syria đã tố cáo rằng các “trại tị nạn này” đang đào tạo khủng bố và “cải tạo” khoảng 20.000 phiến quân sống sót trong các trận đánh ở Syria và Iraq.

Tương lai nào cho Syria, khi vừa sạch bóng IS thì đã phải đối mặt với một cuộc chiến mới. Nguồn ảnh: Crisis Group.

Tại trại huấn luyện của Mỹ tại al-Tanf ở miền Nam Syria, đám tàn quân IS đang được thu thập từ khắp các khu vực và được gắn cái mác “phe đối lập ôn hòa”. Được Ả-rập Xê-út và Mỹ hậu thuẫn, cái gọi là “phe đối lập ôn hòa” này đang mưu toan mở mặt trận mới ở miền nam Syria.

Mỹ đã xây dựng một loạt các căn cứ trên khắp Syria, từ bên trong thành phố Raqqah đến tận các chiến tuyến. Quân đội Mỹ có căn cứ tại Rimelan ở tỉnh Hasakah và ở Kobani ở thuộc tỉnh Aleppo. Đó là chưa kể một căn cứ chính ở Sheddai, gần các mỏ dầu lớn nhất của Syria.

“Nhóm Sư tử miền đông” ở Jordan, dưới sự giám sát của MOK (một phòng chiến tranh đa quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Israel và Ả-rập Xê-út) sẽ được huy động chống Syria. Nhóm thánh chiến bao gồm 20.000 tay súng này sẽ trở thành một tổ chức khủng bố mới chống Syria, nhưng nó cũng có thể sẽ “quay súng” tấn công vào châu Âu và Mỹ.

Có thể nói, ngày tàn của nhóm khủng bố IS trên cương vị “nhà nước” đang đến rất gần, nhưng một cuộc chiến tranh ủy thác mới đang lấp ló ở nhiều nước Trung Đông.