Máy bay Syria bị Mỹ bắn hạ không hề tấn công SDF

Nhà phân tích chính trị người Kurd Rizan Hadu – thành viên Hội đồng Dân chủ Syria – nói: "Những thuật ngữ được Mỹ sử dụng cho thấy chiếc máy bay Syria bị Mỹ bắn hạ (Su-22) không hề tìm cách tấn công các vị trí của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Do đó, tuyên bố của Damascus nói rằng chiếc máy bay này tấn công các vị trí của ISIL (phiến quân IS) là đúng sự thật”.

Chiến đấu cơ Su-22 của Không quân Syria tại một căn cứ không quân ở tỉnh Homs. Ảnh: Sputnik

Ông Rizan Hadu cho rằng Mỹ không thể đưa ra bất kỳ lý do yếu ớt nào (biện minh cho việc bắn hạ máy bay Syria trên lãnh thổ nước này), khi Washington tìm cách phá hoại quan hệ giữa Quân đội Syria và SDF. Ông nói: "Vấn đề này sẽ có những hậu quả tiêu cực đối với tình hình ở Qamishli, Aleppo, Afrin (nơi có người Kurd sinh sống) và sẽ khiến cho Quân đội Syria sa vào cuộc chiến bên lề với SDF, có hại cho cuộc chiến chống khủng bố”.

Trong một tuyên bố vào ngày 18/6, chính phủ Syria nói rằng liên minh do Mỹ cầm đầu đã bắn hạ một máy bay chiến đấu phản lực của nước này đang thực hiện phi vụ ở vùng nông thôn Raqqa.

Theo tuyên bố của chính phủ Syria, chiếc máy bay ném bom Su-22 nói trên đang tiến hành phi vụ chống phiến quân IS ở vùng nông thôn Raqqa, khi bị máy bay Mỹ bắn hạ và viên phi công hiện đang mất tích.

Tuyên bố cho biết: “Vụ tấn công này (bắn hạ Su-22 của Syria) diễn ra vào lúc Quân đội Syria và các đồng minh tiến đánh các phần tử khủng bố ISIS (ISIL hay Daesh, IS), những kẻ đang bị đánh bại ở khu vực sa mạc của Syria”.

Tuyên bố nhấn mạnh các vụ tấn công tương tự tìm cách phá hoại cuộc chiến chống khủng bố của Các lực lượng vũ trang Syria.

Đây không phải là lần đầu tiên, lực lượng can thiệp vào Syria do Mỹ cầm đầu đã đối đầu và tấn công các lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus.

Ngày 7/4, hai tàu chiến Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk từ Địa Trung Hải tấn công sân bay quân sự Shayrat, sau cáo buộc chưa được kiểm chứng của phương Tây về việc quân chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib.

Ngày 18/5, máy bay liên minh chống IS do Mỹ cầm đầu (thực ra là liên quân do Mỹ cầm đầu) đã không kích các lực lượng ủng hộ Tổng thống Assad gần thị trấn al-Tanf của Syria, bên trong cái gọi là “khu vực giảm thiểu xung đột” do Mỹ tự ý thiết lập trái phép trên lãnh thổ Syria – một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc có chủ quyền.

Ngày 6/6, Lầu Năm Góc thông báo rằng liên minh chống IS đã tiến hành một cuộc không kích nữa chống các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria với lý do “đe dọa lính Mỹ”, làm chết 2 binh sĩ Syria và làm 15 binh sĩ khác bị thương.

Ngày 8/6, liên quân do Mỹ cầm đầu đã ném bom các lực lượng ủng hộ chính phủ ở Damascus gần thị trấn al-Tanf, sau cái gọi là một cuộc tấn công bằng một máy bay không người lái (UAV) không hề gây tổn thất cho nào cho liên quân. Liên quân do Mỹ cầm đầu đã bắn hạ chiếc UAV này và tấn công đoàn xe quân sự của các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria.

Đó là chưa kể ngày 16/9/2015, máy bay của liên quân do Mỹ cầm đầu đã 4 lần không kích Quân đội Syria gần sân bay Deir Ezzor airport, giết chết 100 quân chính phủ.