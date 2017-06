IS có thể lợi dụng bất ổn ở miền Nam Thái Lan

Trả lời phỏng vấn tờ The Strait Times, chuyên gia an ninh Anthony Davis tại Bangkok cho rằng căng thẳng có thể mở cửa cho nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn thường lợi dụng các cuộc xung đột có liên quan đến Hồi giáo.

Ông nói: “Ở khắp khu vực, tình hình đã thay đổi nhanh chóng... Rõ ràng IS có hứng thú với việc lợi dụng các khu vực bất ổn có liên quan đến Hồi giáo và miền Nam Thái Lan tiêu biểu cho cơ hội đó”.

Hiện trường một vụ đánh bom khủng bố ở miền nam Thái Lan. Ảnh: Public Radio International

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN), nhóm Hồi giáo nổi dậy chính ở miền Nam Thái Lan, đã nêu rõ rằng IS sẽ không được chào đón. Mặc dù vậy, các nhà phân tích nhận định các mối đe dọa vẫn tồn tại ngay cả khi các tay súng IS chỉ dùng Thái Lan như là một nơi để ẩn náu hoặc có được các giấy tờ đi lại giả mạo.



Hồi tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết giới chức nước này không tìm thấy bất cứ thông tin nào cho thấy phiến quân IS ẩn náu ở miền Nam Thái Lan hoặc có liên quan đến các vụ tấn công gần đây ở khu vực này.

Trong vài tuần qua, các nước Đông Nam Á bị chấn động trước thông tin các tay súng thuộc nhóm Maute tại Philippines, tổ chức tuyên bố trung thành với IS, đã chiếm được thành phố Marawi.

Trước đó, ngày 4/6, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sithisat cho biết quân đội nước này đã được lệnh tăng cường tuần tra dọc biên giới với Malaysia ở các tỉnh Narathiwat và Yala để ngăn chặn các vụ xâm nhập.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nước trong khu vực đã bày tỏ sự lo ngại về hoạt động tấn công của những phần tử cực đoan liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tướng Chalermchai thông báo quyết định này khi đi thị sát một đơn vị biên phòng tại huyện Tak Bai, tỉnh Narathiwat, một điểm nóng thường xảy ra các vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan.

Theo ông, việc tăng cường tuần tra đã được triển khai từ ngày 12/5 sau khi một số phần tử IS bị bắt giữ tại Malaysia. Hiện nhà chức trách Thái Lan cũng tăng cường hoạt động thu thập thông tin tình báo để ngăn chặn khả năng xảy ra các vụ tấn công trong thời gian tới.