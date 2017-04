Học giả Trung Quốc: Thượng đỉnh thành công, không thỏa thuận cụ thể

Giáo sư Shi Yinhong, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh, nói rằng Trung Quốc đã đứng về phía Damascus và Moscow phản đối việc Mỹ phóng tên lửa hành trình chống Syria vào ngày đầu tiên của cuộc họp thượng đỉnh, nhưng cuộc tấn công này "không hề gây tổn hại cho bầu không khí cuộc họp ở Florida".

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Florida. Ảnh CNN.com

Các nhà phân tích cho rằng mặc dù cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Florida không đạt được các thoả thuận cụ thể và không đáp ứng được những kỳ vọng trước đó, nhưng cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đều bày tỏ mong muốn không để mâu thuẫn bất đồng cản trở việc phát triển quan hệ và hợp tác song phương.

Giáo sư Jia Qingguo, Hiệu trưởng trường Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tập trung vào tình hình chung và hy vọng thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng tích cực và "không muốn những mâu thuẫn trong quan hệ giữa hai nước ảnh hưởng đến sự phát triển của quan hệ và hợp tác giữa hai nhà lãnh đạo”.

Về quan hệ kinh tế-thương mại, Giáo sư Jia tin rằng hai bên sẽ có một cuộc trao đổi "công bằng và xây dựng".

Các phương tiện truyền thông đưa tin hai bên đã thống nhất kế hoạch 100 ngày cho các cuộc đàm phán thương mại nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ và giảm thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ.

Giáo sư Shi cho biết : "Có một số nhượng bộ mơ hồ từ phía Trung Quốc, trong đó các cuộc đàm phán sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc và giảm tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai bên”.

Tuy nhiên, trái với mong đợi, Trung Quốc dường như không đưa ra các khoản đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng Mỹ, điều mà ông Trump rất kỳ vọng.

Về vấn đề Triều Tiên , Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây áp lực rất lớn đối với Trung Quốc để kiềm chế các chương trình hạt nhân-tên lửa của Triều Tiên. Thế nhưng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã lịch sự nói rằng Trung Quốc đã làm rất nhiều nhưng sẽ không áp dụng biện pháp mạnh mẽ cắt đứt hoàn toàn việc cung cấp dầu và thương mại với CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc không muốn áp dụng các biện pháp có thể gây bất ổn cho CHDCND Triều Tiên.

Một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hai bên đã nhất trí về mối đe dọa hạt nhân-tên lửa của Triều Tiên, khẳng định lại cam kết của họ đối với bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và cam kết thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong khi ông Trump nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Florida, phía Trung Quốc vẫn duy trì lập trường hiện tại.

Tuy nhiên, hai bên đã nhất trí về các cơ chế mới để quản lý quan hệ song phương - bao gồm các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, kinh tế, thực thi pháp luật và an ninh mạng. Các cơ chế mới này được đặt trong khuôn khổ Ðối thoại Toàn diện Mỹ-Trung Quốc do hai nhà lãnh đạo đứng đầu.

Các nhà phân tích Trung Quốc cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Florida là sự khởi đầu tốt cho quan hệ giữa hai cường quốc thế giới.