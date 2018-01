Xuất hiện cô gái Việt sở hữu nét đẹp lai Tây khó tin

Từ những bức ảnh kỉ yếu của các lớp học, cộng đồng mạng phát hiện ra rất nhiều các cô gái xinh đẹp và duyên dáng. Sau hàng loạt những tên tuổi đã được biết tới thì mới đây nhất, dân mạng lại phẩm trầm trồ tán thưởng nhan sắc có phần lai Tây của một cô gái Việt mới đây. Ảnh trong bài: FBNV. Mới đây, dân tình đang đổ dồn sự chú ý vào một nữ sinh Việt có gương mặt cực xinh xắn trong bộ ảnh kỉ yếu chụp với lớp. Cô bạn diện đồng phục lớp màu đỏ nổi bật giữa đám đông bạn bè, gương mặt trắng xinh nét nào ra nét đó. Đặc biệt là sống mũi cao vút khiến gương mặt rất Tây. Sau khi hình ảnh về nữ sinh xinh đẹp này xuất hiện lên Fanpage dành cho hội gái xinh đã thu hút hơn 12.000 like và rất nhiều bình luận, đa phần mọi lời bình luận đều nhằm tán thưởng cho nhan sắc của cô bạn này. Bên cạnh đó, dân mạng còn rất nhiều những mỹ từ dành cho vẻ đẹp của cô gái Việt có vẻ lai Tây trên như "Kỉ yếu nhà người ta", "Ngắm thôi mà cũng thấy có động lực rồi", "Nhìn lướt qua tưởng Somi", "Đi chụp kỉ yếu thôi mà có cần đẹp vậy không", "Sao bây giờ nhiều bạn gái xinh vậy", "Hot girl ảnh kỉ yếu rồi" Theo tìm hiểu của dân mạng, danh tính của nữ sinh trong bộ ảnh kỉ yếu thu hút đó là Phạm Hồng Yến (sinh năm 2000) đang là học sinh lớp 12D1, trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Bộ ảnh kỉ yếu của Hồng Yến do một thầy đang công tác tại trường đại học Bách khoa Hà Nội chụp. Sau khi được nhiều người chú ý tới, nữ sinh 10X này đã bày tỏ cảm xúc rằng: "Em cảm thấy rất vui khi hình ảnh của mình và của lớp được dân mạng quan tâm, dành nhiều lời khen. Em cám ơn mọi người" Nhận xét về nhan sắc của Hồng Yến nhiều người đã cho rằng: "Cô bạn này quả thực là quá xinh, sở hữu sống mũi cao và nét mặt chụp nghiêng rất Tây. Đặc biệt là làn da trắng hồng nổi bật khiến, Yến gây ấn tượng ngay từ giây phút đầu tiên chạm mắt". Chia sẻ về những lần bị nhầm lẫn với Tây do ngoại hình của mình, Hồng Yến chia sẻ: "Việc bị cho là con lai là điều em gặp thường xuyên. Buồn cười nhất là kỉ niệm em đi du lịch cùng gia đình. Các chị dọn phòng tưởng em là người nước ngoài nên chào hỏi bằng tiếng Anh nhưng sau thấy em nói tiếng Việt sõi quá nên các chị hỏi lại em là người Việt hay nước ngoài". Cũng chính việc sở hữu nhan sắc nổi bật, Hồng Yến là một trong những gương mặt được các nhiếp ảnh gia tại Hà Nội thường xuyên đặt lịch để tạo nên những bức ảnh nghệ thuật. Cũng vì vậy trên trang cá nhân của cô bạn này, không thiếu những bức ảnh đẹp khiến người ngắm mê mẩn. "Em thích màu hồng, yêu màu tim tím của hoa cà, thích những gì mộc mạc chân chất. Nếu được thì em muốn trở thành 1 cô giáo mầm non bởi em rất yêu trẻ con", Yến chia sẻ. Ảnh trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip Vẻ đẹp "hút hồn" của những hot girl Việt lai Tây - Nguồn: Blogtin

