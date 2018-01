Xe rước dâu lao xuống ruộng, cặp đôi Nghệ An có đám cưới khó quên

Kết hôn là sự kiện trọng đại trong đời, vì vậy cặp đôi nào cũng muốn ngày cưới của mình được trọn vẹn, đi tới nơi, về tới chốn. Thế nhưng không phải ai nào cũng gặp suôn sẻ từ đầu đến cuối. Mới đây, một page lớn đăng tải những hình ảnh về sự cố trong lễ rước dâu ngày đầu năm ở Nghệ An. Theo đó, chiếc xe rước dâu lao xuống ruộng, lật ngang vô cùng nguy hiểm. Ngay sau sự cố xảy ra, họ hàng hai bên đã nhanh tay xuống giải cứu cô dâu, chú rể. Cặp đôi này được đưa ra khỏi xe và may mắn, không ai bị thương quá nặng. Được biết sự cố xảy ra trên đường từ nhà cô dâu ở huyện Tân Kỳ về nhà chú rể ở TP Vinh sáng ngày 2/1. Xe đón dâu bất ngờ bị lật ở huyện Đô Lương. Sau khi sự cố xảy ra, cô dâu quê Tân Kỳ vẫn chưa hết hoảng hồn và luôn mắt tìm kiếm người chồng của mình và hỏi han xem anh chàng này có bị sao ko? Theo chia sẻ của một vị có mặt trong đoàn rước dâu từ Tân Kỳ và TP Vinh ngày hôm đó nó: "Đoàn rước dâu đang đi thì xe cô dâu bị đổ xuống ruộng. May mắn là cả cô dâu, chú rể và người lái xe đều không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc đó ai cũng hốt hoảng vì sợ có chuyện xấu xảy ra nên đã nhanh chóng đến mở cửa để giải cứu cho cặp đôi trên và tài xế". "Cô dâu, chú rể sau đó lên xe người nhà và tiếp tục lễ rước dâu. Xe xuất phát sớm nên đến nhà trai không bị muộn. Tài xế sau khi kéo được xe lên tiếp tục di chuyển về nhà chú rể như bình thường", người trong đoàn rước dâu tiết lộ thêm Trước đó rất nhiều vụ tai nạn trong ngày đón dâu đã được báo chí đăng tải, điển hình như cách đây hơn 1 năm, ở Lạng Sơn chiếc xe đón dâu màu trắng gặp tai nạn khiến cô dâu nhập viện cấp cứu đã khiến cộng đồng mạng lo lắng và rùng mình. Cụ thể vào khoảng 14h chiều nay (24/11/2016), trên quốc 1A (đoạn qua xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) 2 chiếc xe ô tô đâm trực diện vào nhau khiến cho một cô dâu và lái xe bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Xe đón dâu thành xe đưa ma sau tai nạn - Nguồn: VTC 1.

