Vẻ đẹp ngọt ngào của cô gái 9X tên Chanh

Cô nàng tên thật là Phạm Chanh Ngọc Nhi, sinh năm 1998 nhưng mọi người vẫn hay gọi cô là Chanh/ Chanh Nhi. Cái tên dễ thương này còn được biết đến nhiều hơn cả tên thật Ngọc Nhi. Chia sẻ về biệt danh đi theo mình cùng năm tháng này, cô gái 9X tên Chanh cho biết: "Khi Chanh học lớp 6, lớp có 2 bạn tên Ngọc Nhi. Lúc điểm danh, thầy mới chỉ gọi tới tên Phạm Chanh.., thầy đã dừng lại và kêu “Chua quá!”. Thế là từ đó thầy gọi Chanh là Chanh Nhi để phân biệt với bạn Ngọc Nhi. Và mọi người cũng gọi Chanh là Chanh luôn từ đó tới giờ". Chanh từng gây tiếng vang khi xuất hiện trong MV “Trái tim nhân mã” của ca sĩ Thanh Duy. Trong MV, Chanh vào vai một nữ sinh, một fangirl may mắn có cơ hội gặp mặt thần tượng và có những kỉ niệm khó quên. Chanh đã vượt qua nhiều gương mặt xinh đẹp khác để được đóng vai nữ chính trong MV này, do vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên và diễn xuất rất ngọt. Với gần 200 nghìn lượt follow, Nhi đã tận dụng sức lan tỏa của mình để quảng cáo sản phẩm, chủ yếu là mỹ phẩm. Ngoài lượt follow khủng ra, thì đắt show quảng cáo sản phẩm còn phải kể tới lí do cô nàng sở hữu làn da đẹp không tì vết. “Những bạn bán mỹ phẩm online thường tìm đến Chanh để PR sản phẩm do tin tưởng Chanh có làn da đẹp. Chanh phải sử dụng sản phẩm đó trước, sau đó mới nêu cảm nhận trên facebook. Chứ Chanh không có nhận PR đại được. Làm việc, nhận tiền cũng phải có tâm nữa mới được mọi người yêu quý và tin tưởng”- cô nàng cho hay. Với công việc này, hiện mỗi tháng Chanh có thể thu nhập lên tới 20 triệu/ tháng, là một con số không nhỏ với 9X đời cuối. Chia sẻ bí quyết để có làn da mịn màng, 9X xinh đẹp bật mí: Chanh chăm sóc tỉ mỉ lắm. Từng chút một, từ chân mày, lông mi, rồi mắt rồi da mặt, môi… Với mi mắt, trước Chanh có nối mi nên giờ hay bị rụng lắm, giờ xài dầu dừa để mi dày và dài hơn. Da mặt thì Chanh xông và đắp mặt nạ. Ngoài ra có sử dụng thêm serum để chăm sóc da…”.

