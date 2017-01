Vẻ đẹp căng tràn của nữ luật sư người Do Thái

Yarden Haham là cô gái 26 tuổi đến từ thành phố Tel-Aviv, Israel vừa qua đã trở thành cái tên khá hot trong cộng đồng mạng khi được tờ The Sun đăng những bức ảnh khoe thân hình nóng bỏng. Yarden Haham gây ấn tượng bằng một thân hình săn chắc nóng bỏng nhờ thường xuyên tập luyện cùng gương mặt bầu bĩnh với điểm nhấn là đôi mắt tròn to dễ thương. Ngoài việc được biết đến nhiều nhờ thân hình nóng bỏng, khi đào sâu vào đời tư của Yarden Haham thì nhiều người mới "tá hỏa" rằng cô nàng là một nữ luật sư chứ không phải là một HLV thể hình sau khi biết được sự thật này, nhiều người ưu ái gọi cô là "nữ luật sư quyến rũ nhất thế giới". Thân hình khỏe khoắn của Yarden Haham khi cô khoe những bức ảnh trong phòng tập trên trang cá nhân của mình. Thân hình đẹp chẳng thua kém HLV thể hình đã giúp trang cá nhân của cô nàng luật sư đất Do Thái trở nên khá hot. Hiện tại trên mạng xã hội Instagram, Yarden Haham có tới 140.000 người theo dõi cô. Không chỉ dừng lại ở việc khoe những bức ảnh về cơ thể mình khiến vạn người mê, Yarden Haham còn đăng tải những clip chia sẻ về chế độ dinh dưỡng cũng như những bài tập bổ trợ cho môn Gym. Nóng bỏng với thân hình nên Yarden Haham thường xuyên là khách mời của những bữa tiệc xa hoa trên bãi biển . Cùng ngắm thân hình nóng bỏng và tràn căng nhựa sống của cô nàng luật sư xinh đẹp nhất thế giới - Yarden Haham. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.

