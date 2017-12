Trùm chăn đến lớp, giới trẻ lạnh thật hay chạy theo phong trào?

Trong những ngày gần đây khi mà thời tiết miền Bắc bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ ở Hà Nội còn xuống thấp 13 độ, ngoài việc diện thời trang mùa đông to sụ, các giới trẻ còn khoe "mốt" trùm chăn đến lớp gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Cũng chính từ những hình ảnh trùm chăn ngồi trong lớp, nhiều dân mạng đã nêu ý kiến rằng "Dù biết là nhiệt độ xuống thấp, các bạn dậy sớm đi học rất lạnh nhưng không đến nỗi phải mang cả chiếc chăn to sụ ngồi trong lớp. Liệu đây có phải là chạy theo phong trào hay các bạn lạnh tới mức học không vào?". Đáp trả ý kiến chỉ trích đến từ dân mạng, các bạn sinh viên thì cho rằng: "Hành trang đi học bình thường chỉ có bút thước, tập vở, nay còn có thêm những chiếc chăn to sụ, dày dặn như một phương pháp "tự cứu lấy mình". Bên cạnh đó, họ còn đùa nhau rằng: "Một ngày lên lớp có 4 tiết thì đã dành trọn 2 tiết đầu để "rã đông" não vì quá lạnh còn 2 tiết còn lại mới bắt đầu tiếp nạp kiến thức". Tuy nhiên, cũng có một số bạn học sinh thì khẳng định rằng "Đi ngoài đường có lạnh thật nhưng khi bước vào lớp đóng kín cửa cùng hơi của hơn 40 con người trong lớp nên cái lạnh cũng bớt đi nhiều, không tới nỗi phải đắp chăn như trong ảnh". Khi nhìn những hình ảnh này, chị Hoàng Mỹ giáo viên của một trường THPT tại Hà Nội chia sẻ rằng: "Dù biết các con rất lạnh nhưng nhìn vào lớp học mà thấy toàn những chiếc chăn trùm kín đầu ngồi thu lu thì không còn thẩm mỹ và chẳng nghiêm túc chút nào". "Ngày trước hoặc những nơi thời tiết còn lạnh hơn nữa nhưng không mấy ai phải làm như thế. Chưa kể đây là trường học, các bạn không thể mang chiếc chăn vừa cồng kềnh, vừa gây sự chú ý". Ý kiến của nickname Minh Tuấn sau khi nhìn những bức ảnh học sinh trùm chăn khi đến lớp. Cũng theo nhiều bạn trẻ, thực chất đây chỉ là hình thức chạy theo phong trào của các bạn học sinh thích gây ra sự chú ý trên MXH và điều này cần phải ngăn cấm tuyệt đối để không làm xấu đi hình ảnh của trường học. Trùm chăn kín người ngồi trong lớp, hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán và rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Lớp học chẳng còn những chiếc áo đồng phục và thay vào đó là những chiếc chăn nhiều màu đến từ học sinh. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Các thanh niên trùm chăn ra đường chống rét Hà Nội - Nguồn: NTQ Channel

Trong những ngày gần đây khi mà thời tiết miền Bắc bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ ở Hà Nội còn xuống thấp 13 độ, ngoài việc diện thời trang mùa đông to sụ, các giới trẻ còn khoe "mốt" trùm chăn đến lớp gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Cũng chính từ những hình ảnh trùm chăn ngồi trong lớp, nhiều dân mạng đã nêu ý kiến rằng "Dù biết là nhiệt độ xuống thấp, các bạn dậy sớm đi học rất lạnh nhưng không đến nỗi phải mang cả chiếc chăn to sụ ngồi trong lớp. Liệu đây có phải là chạy theo phong trào hay các bạn lạnh tới mức học không vào?". Đáp trả ý kiến chỉ trích đến từ dân mạng, các bạn sinh viên thì cho rằng: "Hành trang đi học bình thường chỉ có bút thước, tập vở, nay còn có thêm những chiếc chăn to sụ, dày dặn như một phương pháp "tự cứu lấy mình". Bên cạnh đó, họ còn đùa nhau rằng: "Một ngày lên lớp có 4 tiết thì đã dành trọn 2 tiết đầu để "rã đông" não vì quá lạnh còn 2 tiết còn lại mới bắt đầu tiếp nạp kiến thức". Tuy nhiên, cũng có một số bạn học sinh thì khẳng định rằng "Đi ngoài đường có lạnh thật nhưng khi bước vào lớp đóng kín cửa cùng hơi của hơn 40 con người trong lớp nên cái lạnh cũng bớt đi nhiều, không tới nỗi phải đắp chăn như trong ảnh". Khi nhìn những hình ảnh này, chị Hoàng Mỹ giáo viên của một trường THPT tại Hà Nội chia sẻ rằng: "Dù biết các con rất lạnh nhưng nhìn vào lớp học mà thấy toàn những chiếc chăn trùm kín đầu ngồi thu lu thì không còn thẩm mỹ và chẳng nghiêm túc chút nào". "Ngày trước hoặc những nơi thời tiết còn lạnh hơn nữa nhưng không mấy ai phải làm như thế. Chưa kể đây là trường học, các bạn không thể mang chiếc chăn vừa cồng kềnh, vừa gây sự chú ý". Ý kiến của nickname Minh Tuấn sau khi nhìn những bức ảnh học sinh trùm chăn khi đến lớp. Cũng theo nhiều bạn trẻ, thực chất đây chỉ là hình thức chạy theo phong trào của các bạn học sinh thích gây ra sự chú ý trên MXH và điều này cần phải ngăn cấm tuyệt đối để không làm xấu đi hình ảnh của trường học. Trùm chăn kín người ngồi trong lớp, hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán và rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Lớp học chẳng còn những chiếc áo đồng phục và thay vào đó là những chiếc chăn nhiều màu đến từ học sinh. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Các thanh niên trùm chăn ra đường chống rét Hà Nội - Nguồn: NTQ Channel