Trai xinh, gái đẹp đua nhau ra phố bán muối đêm giao thừa

Tối 27/1/2017 tức 30 Tết, trong không khí tấp nập của phố phường chuẩn bị bước sang năm mới, rất nhiều bạn trẻ Hà thành đã tranh thủ xuống đường bán những gói muối kèm bật lửa, bao diêm với ý nghĩa đem lại may mắn cho năm mới. "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", hoạt động bán muối trong đêm giao thừa của các bạn trẻ tuy đã khá quen thuộc nhưng vẫn thu hút được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Chỉ với số tiền nho nhỏ là 10 nghìn đồng, các bạn trẻ đã gửi tới những người dân những điều may mắn nhất, đem về nhà sau khi đón giao thừa ngoài phố. Trong những túi muối các bạn bán ra gồm có, muối trắng, gạo và diêm. Rất nhiều những trai xinh, gái đẹp ở Hà thành đã xuống đường, trên tay họ là những túi muối được trang trí hết sức cầu kì. Ngoài việc bán muối, rất nhiều bạn còn tận dụng bán những quả bóng bay với nhiều chủng loại và hình thù bắt mắt, ngộ nghĩnh. Trả lời phỏng vấn của PV Kiến Thức, bạn trẻ tên Hoàng Anh (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng:"Năm nay, Hà Nội không bắn pháo hoa là một điều vô cùng buồn và lượng người lên Hồ Gươm cũng giảm và ảnh hưởng lớn tới việc kinh doanh của nhóm mình. Nhưng không sao, mình chỉ muốn gửi tới mọi người chút lộc đầu năm may mắn và hạnh phúc". Xung quanh những địa điểm đông người tại Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn hay tượng đài Lý Thái Tổ... không thiếu những bạn trẻ xinh đẹp rao bán những túi muối tài lộc. Một cô bạn gái xinh đẹp tranh thủ thời gian đi bán muối tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Những cành lộc và cành sung là những thứ không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền cũng được các bạn trẻ Hà Nội bày bán trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

