Thực đơn ăn sang chảnh hơn người của chú chó Alaska gây choáng

Từ lâu, nuôi thú cưng đã trở thành thú vui của không ít gia đình. Nuôi chó, nuôi mèo phải chăm sóc kĩ lưỡng, tận tình nên các ông bà chủ thường tự nhận là "con sen" và gọi thú cưng là boss. Cũng từ đó, rất nhiều câu chuyện về mối quan hệ "sen và boss" được dân mạng viết ra và trở thành vấn đề bàn luận sôi nổi của nhiều người. Mới đây trên trang cá nhân, một "con sen" đã chia sẻ thực đơn của chú chó Alaska ăn một ngày khiến dân mạng tranh cãi dữ dội dành cho bài viết trên. Cụ thể, trong bài viết của mình, nickname Hải Nhật có viết rằng: "Một ngày chỉ cần từng này là đủ đảm bảo bé khỏe mạnh ú ù nè: 1kg thịt bò, 10 quả trứng vịt, 2 kg đầu gà hầm phô mai, 0,5 kg sụn heo, 2 hộp sữa chua, 1 trái bí Nhật loại vỏ xanh, hai lon gạo, 0,5 cá hồi phi lê nhớ lọc hết xương không mắc cổ em. Nhớ phải có men tiêu hóa nhé các bạn".. Ngay sau khi bài viết của Hải Nhật về thực đơn của chó Alaska được chia sẻ, rất nhiều ý kiến bình luận từ dân mạng đã được gửi đi, đa phần đều cho rằng đây là một sự hoang phí và có phần "cuồng" chó một cách thái quá của không chỉ thành viên trên mà còn của nhiều bạn trẻ hiện nay. Nickname Hải An bình luận rằng: "Người con chẳng có mà ăn như này nữa. Thời thế đảo lộn cả, chó là vật nuôi bây giờ còn được cung phụng hơn cả bố mẹ. Chắc gì bố mẹ được con cái thường xuyên mua cho những đồ này ăn tẩm bổ. Hoang phí! thừa thãi". Đồng ý kiến với Hải An còn rất nhiều thành viên khác, đa phần họ đều cho rằng đây là một sự hoang phí của chủ chó Alaska nói trên và chưa chắc ăn nhiều, ăn ngon đã là tốt. Bên cạnh những ý kiến trái chiều thì vẫn còn đó những phản hồi khá tích cực của các dân mạng yêu chó. Nickname Minh Hà chia sẻ: "Là một người yêu chó mình hiểu, đôi lúc nó như bạn mình, đi ăn cùng nhau, mình ăn miếng gì ngon cũng cho bạn mình ăn cùng. Vì nó quấn quýt bên mình cả những lúc vui, lúc buồn nên mình yêu thương thôi. Chẳng có gì sai trái cả". Nhiều dân mạng còn tếu táo cho rằng: "ăn như như chú chó Alaska này nhiều người sẽ cảm thấy tủi thân và ước ao được ăn uống, đuề huề, thừa mứa như trên. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra". Cũng theo chia sẻ của thành viên từng nuôi chó Alaska bình luận rằng: "Đây là dòng chó đắt tiền và có thể nói khá đại gia. Vì giá trị sở hữu chúng cao nên các bạn trẻ thường làm quá lên việc ăn uống. Loài nó này các bạn có thể nuôi theo rất nhiều dạng và tùy vào điều kiện của mỗi người. Không có một khuôn mẫu chung nào quy định việc chế độ dinh dưỡng của chó". Bên cạnh việc bình luận, các dân mạng cũng rất sôi nổi chia sẻ những thực đơn của chú chó nhà mình, kèm theo đó là những lời so sánh với chế độ ăn của chúng với chú chó Alaska của thành viên Hải Nhật. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Chó Alaska đẹp nhưng có nên nuôi? - Nguồn: Chó Cưng

