Thầy cô giáo Nghệ An cùng học trò "quẩy" tung sân trường

Việc đưa nhạc điện tử (EDM) với những giai điệu cực sôi động vào trong những buổi lễ lớn của các trường học không còn xa lạ thông qua các clip được đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đa phần nhân vật chính trong các clip "quẩy căng" là các học sinh. Nhưng mới đây, cộng đồng mạng lại vô cùng bất ngờ với những nhân vật có tuổi cũng cực nhiệt với giai điệu sôi động của nhạc EDM lại là các thầy cô giáo đáng kính.

Cụ thể, ngày 18/11, trên mạng xã hội truyền tay nhau chia sẻ đoạn clip có nội dung "Chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, thầy cô làm cơ trưởng cùng học sinh bay quên lối về". Theo đó, clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh thầy cô giáo, cùng cán bộ và học sinh của trường THPT Quế Phong, Nghệ An quẩy tưng bừng khiến mọi người phấn khích. Thầy cô giáo trường Quế Phong - Nghệ An quẩy căng trong lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Ảnh cắt clip

Mở đầu đoạn clip là hình ảnh rất đông học sinh đứng trên sân khấu của trường cùng khua tay nhún nhảy dưới sự góp vui của một thầy giáo. Chỉ vài giây ngay sau đó, các thầy cô giáo Nghệ An trên lần lượt xuất hiện và cùng nhảy nhót nhiệt tình với các bạn học sinh.

Tiếp sau đó, các bạn học sinh vì thấy một số thầy cô giáo còn ngại ngùng ngồi bên dưới mà đích thân xuống tận nơi mời mọi người cùng lên sân khấu. Dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú và hào hứng trước hình ảnh vui vẻ và gần gũi này của thầy trò trường THPT Quế Phong.

Sau khi đoạn clip về các thầy cô giáo quẩy cực sung trong những giai điệu cực bốc được đăng tải đã được cộng đồng mạng đón nhận hết sức nhiệt tình và không quên để lại những dòng bình luận.

Nickname Thu Bẹp viết: "Đi học phải thế này chứ. Học ra học mà chơi ra chơi thì thầy cô với học sinh mới không có khoảng cách. Ngày tôi đi học, nhìn các thầy cô là muốn chạy mất dép rồi". Đồng quan điểm với Thu Bẹp là Dũng Nguyễn: "Nhìn thầy trò gắn kết, hòa đồng, vui vẻ với nhau thế này thích quá. Có những lúc thế này mới giảm bớt căng thẳng, áp lực của trường lớp, bài vở chứ".

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 1 số ý kiến cho rằng, các thầy cô đã có tuổi nên giữ cái uy của mình với học trò và giữ hình ảnh nhà giáo đúng nghĩa chứ không nên a dua theo những mốt của giới trẻ.

