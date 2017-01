"Thánh nữ Bolero" thêm một lần bị ném đá tả tơi

Thánh nữ Bolero Jang Mi tên thật là Bùi Bảo Trang bắt đầu được cộng đồng mạng biết tới sau khi clip "quay lén" cảnh đang ngồi hát nghêu ngao trên xe bus khoe khuôn mặt xinh đẹp và giọng hát ấm áp và nhẹ nhàng. Thời gian sau đó, Jang Mi liên tục trình làng những clip cover các ca khúc nhạc Bolero ngọt ngào khiến dân mạng mê đắm. Biệt danh "Thánh nữ Bolero" cũng xuất phát từ tài năng và sự phù hợp của Jang Mi với dòng nhạc trữ tình này. Thế nhưng mới đây, cô nàng hot girl sinh năm 1996 này lại bị dân mạng chê tơi tả khi có mặt trong lễ trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2016 trong vai trò MC và khách mời giao lưu. Đến với Lễ trao giải thưởng này, Jang Mi đã cover một nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Còn tuổi nào cho em. Khoác lên mình bộ áo dài trắng nữ sinh cùng gương mặt khả ái, xinh xắn, Jang Mi vừa đàn guitar vừa hát. Tuy nhiên, cô nàng hot girl quê Cà Mau này đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ phía khán giả với lý do là giọng mỏng, cột hơi yếu và chưa kiểm soát được giọng hát. Bên cạnh đó, cô còn không thể hiện được cái chất riêng của nhạc Trịnh Công Sơn. Cách đây không lâu, khi trình làng clip cover "Còn tuổi nào cho em" trên Youtube, Jang Mi cũng đã từng được góp ý là không phù hợp hát nhạc Trịnh. Vì thế, nhiều người đã không hiểu tại sao Jang Mi vẫn tiếp tục cố gắng trình diễn ca khúc nhạc Trịnh này trên sân khấu để rồi tiếp tục bị chê bai. Chưa dừng lại ở đó, sau khi thể hiện ca khúc của mình, Jang Mi còn để mời lại sân khấu để trao giải thưởng Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng Nữ cùng với cầu thủ kiêm HLV Futsal Nguyễn Bảo Quân. Trong phần giao lưu trước khi trao giải, Jang Mi tỏ ra vô cùng ấp úng và không giữ được sự bình tĩnh của mình trên sân khấu khi liên tục dính những lỗi cơ bản trong giao tiếp trước đám đông như dùng từ "à". Cụ thể, cô nàng không kiểm soát được lời nói của mình khi liên tục nói vấp: "À… và hiện tại thì…trên tay của Jang Mi đang có những cái à… phần thưởng của tất cả các…à … nữ… à về quả bóng của nữ… thì à Jang Mi sẽ không có công bố mà sẽ xin phép đưa lại cho anh Bảo Quân sẽ mở ra… và công bố cho tất cả mọi người biết ạ." Chưa kể việc giật giấy kết quả từ phía cầu thủ Bảo Quân nhưng không đọc rồi trả lại chỗ cũ của Jang Mi ngay trên sóng truyền hình khiến cho nhiều khán giả tức mắt. Sự non nớt, thiếu kinh nghiệm trên sân khấu của "Thánh nữ Bolero" khiến cho khán giả trực tiếp và khán giả trước màn ảnh nhỏ cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có phần ái ngại, xấu hổ thay cho cô. Tuy nhiên, do tuổi đời còn rất trẻ, lại chưa từng biểu diễn trên các sân khấu lớn nên những sự non nớt mà Jang Mi thể hiện vừa qua vẫn được một bộ phận dân mạng thông cảm. Mặc dù mắc lỗi trong lễ trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam vừa qua nhưng tình yêu mà các fan dành cho cô gái được mệnh danh là "công chúa" của dòng nhạc bolero này là không hề giảm sút. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

