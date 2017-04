Thái tử Dubai và cuộc sống sang nhưng không chảnh

Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (hay Fazza, 34 tuổi) là con trai thứ hai của ông Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum - phó tổng thống kiêm thủ tướng của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - và người vợ đầu tiên. Ông Sheikh cũng là Emir (tiểu vương) của Dubai. Năm 2008, ông phong cậu hai làm thái tử Dubai, dù Fazza còn có một anh trai tên Sheikh Rashid bin Mohammed. 7 năm sau, vị hoàng tử này qua đời ở độ tuổi 33 vì bệnh tim. Hiện nay, thái tử Fazza là chủ tịch hội đồng quản trị Dubai, đứng đầu Sheikh Mohammed bin Rashid - tổ chức của những doanh nhân trẻ, đồng thời quản lý Hội đồng Thể thao và Trung tâm Tự kỷ của tiểu vương quốc này. Bên cạnh đó, thái tử cũng là ngôi sao mạng xã hội với số fan trên Instagram, Twitter lần lượt là 5,1 triệu và 2,41 triệu. Theo Business Insider, ông Sheikh sở hữu khối tài sản khoảng 13,9 tỷ USD trong năm 2013, là chính trị gia và doanh nhân khét tiếng trên thế giới. Do đó, thái tử Fazza thừa hưởng cuộc sống đậm chất con nhà giàu. Sở thích của anh là đi du lịch để khám phá thế giới. 8X thường dùng Instagram lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại nhiều quốc gia như Tanzania, Iceland, Canada, Italy, Anh... Mọi trải nghiệm của thái tử đều khiến các fan không khỏi ghen tỵ, từ lên rừng cho đến xuống biển, ra sa mạc và thậm chí bay trên bầu trời rộng lớn. Đam mê khám phá và ưa chụp ảnh nên năm 2011, Fazza đã sáng lập giải thưởng Hamdan International Photography Award để tôn vinh những tác phẩm xuất sắc trên khắp thế giới. Ngoài ra, anh còn là vận động viên đa năng, có thể chơi được rất nhiều môn thể thao như đu dây mạo hiểm, trượt tuyết, tennis, lặn biển, săn cá dưới nước, đạp xe và cưỡi ngựa. Năm 2015, Fazza giành chiến thắng khi tham gia cuộc đua ngựa Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup. Lớn lên tại Dubai nên cuộc sống của thái tử không thể thiếu những tòa nhà chọc trời. Fazza được biến đến như vận động viên nhảy dù không chuyên, thường xuyên đăng ảnh và clip ghi lại khoảnh khắc thả mình trên bầu trời rộng lớn. Bên cạnh đó, Fazza còn nổi tiếng là người yêu động vật. Thú cưng của anh gồm nhiều loài vật khác nhau như sư tử, chim ưng, ngựa, lạc đà... Từ nhỏ đến lớn, Fazza luôn được giáo dục ở những ngôi trường hàng đầu tại quê nhà như Rashid School For Boys và Dubai School of Government. Sau khi hoàn thành việc học tại Dubai, 8X gia nhập Học viện quân sự Sandhurst (Anh) - ngôi trường uy tín từng đào tạo các nhân vật hoàng gia như Hoàng tử William và Harry. Anh còn nghiên cứu thêm về kinh tế tại trường London School of Economics. Trong bài phỏng vấn với Vision, Fazza từng nói rằng những tháng ngày tại Sandhurst cho anh biết tầm quan trọng của kỷ luật, cam kết, nhân đức, trách nhiệm cũng như cách làm việc nhóm, giá trị của sự vất vả cùng nhiều kiến thức bổ ích. Do đó, thái tử luôn coi trọng nền giáo dục. "Với một dân số trẻ, giáo dục sẽ tiếp tục là trụ cột cho sự phát triển của chúng tôi, luôn là ưu tiên hàng đầu", thái tử 8X cho hay. Có cuộc sống đủ đầy, giàu sang là vậy, song Fazza được nhiều người thân, nhân dân và cộng đồng mạng yêu mến bởi chính con người anh. Dù sinh ra trong gia đình đông anh chị em (23 người), thái tử luôn được lòng mọi thành viên, đặc biệt là các cháu. Anh thường xuyên khoe ảnh chơi cùng con của các em trên Instagram và hết lời khen ngợi sự nghịch ngợm, đáng yêu từ chúng. Fazza là thái tử sống xa hoa song cũng rất giản dị, gần gũi khi cần. Anh không ngần ngại đi lại bằng phương tiện công cộng trong thời gian học ở nước ngoài. Mới đây, Fazza để lại ấn tượng đẹp trong mắt công chúng khi dùng siêu xe Mercedes-AMG G63 của mình kéo một chiếc xe tải bị kẹt trong cát, theo Arab News. Video do tài khoản adelabid1s đăng lên trang cá nhân, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận khen ngợi từ dân mạng. Sau khi cứu thành công chiếc xe tải, thái tử đẹp trai còn thể hiện sự thân thiện vốn có khi đến bắt tay người lái xe. Theo Vision, Fazza coi cha là nguồn cảm hứng, đồng thời là gia sư trong cuộc đời bởi "tôi học được rất nhiều từ ông. Cha luôn lắng nghe và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Ông khiêm tốn, luôn quan tâm những người xung quanh và cả thế giới rộng lớn.Thử thách lúc nào cũng có ở phía trước, nhưng tôi sẽ dùng sức mạnh cha truyền cho mình để vượt qua chúng".

