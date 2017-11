Tài sắc đáng ngưỡng mộ của cặp chị em song sinh Nghệ An

Các cặp chị em, anh em song sinh thường có những sự gắn kết kỳ lạ, đã có khá nhiều cặp song sinh Việt nổi tiếng MXH nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài lẻ hiếm có. Mới đây nhất là trường hợp của cặp chị em song sinh Nghệ An gây ấn tượng đặc biệt với dân mạng. Ảnh trong bài: FBNV Cặp chị em song sinh được nhắc tới đó là Nguyễn Thị Quỳnh Anh (trái) và Nguyễn Thị Mai Anh (phải), cả hai đều sinh năm 1995 hiện là du học sinh Việt tại Nga. Cặp chị em này được chú ý nhờ vẻ ngoài cực dễ thương, sau khi tốt nghiệp khoa hóa thực phẩm ĐH Vinh, cặp chị em Mai Anh - Quỳnh Anh đã quyết định lên đường, sang ĐH Kinh tế thống kê và tin học, tại Moskva (Nga) để du học. Là chị em song sinh nhưng tính cách của Quỳnh Anh và Mai Anh trái ngược nhau. Cô chị Quỳnh Anh từ tự nhận mình là tuýp người trầm tính, ít nói, ngại giao tiếp, sống nội tâm và ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Ngược lại với chị Quỳnh Anh, em Mai Anh lại là người vui tính, sống thoải mái. Tuy nhiên, dù khá hướng ngoại nhưng chính Mai Anh lại thấy mình giống chị ở điểm có ít bạn bè. Chia sẻ về quyết định du học tại Nga, chị em Quỳnh Anh - Mai Anh nói rằng do có người ở bên đó. Sau khi được mọi người gợi ý cặp đôi chị em này đã quyết định chọn xứ sở Bạch Dương làm điểm đến để học tập. Bên cạnh việc có người nhà ở bên Nga, cũng do muốn đổi mới bản thân, muốn thấy những điều mới lạ nên Quỳnh Anh và Mai Anh đã quyết định đi. Khi du học ở đất nước có người thân cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn là khi phải tự vật lộn trang trải tất cả mọi thứ. Quỳnh Anh và Mai Anh cùng học ngành Kinh tế tài chính. Cặp song sinh nghĩ rằng học kinh tế thì cuối cùng cũng là để kiếm tiền. Hiện tại, ngoài việc học, Quỳnh Anh và Mai Anh còn kinh doanh giày thể thao, quần áo theo dạng bán hàng online. Còn gần 1 năm nữa Quỳnh Anh và Mai Anh sẽ tốt nghiệp ĐH, họ sẽ dành thời gian để suy nghĩ thêm về lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Ảnh trong bài: FBNV.

Các cặp chị em, anh em song sinh thường có những sự gắn kết kỳ lạ, đã có khá nhiều cặp song sinh Việt nổi tiếng MXH nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài lẻ hiếm có. Mới đây nhất là trường hợp của cặp chị em song sinh Nghệ An gây ấn tượng đặc biệt với dân mạng. Ảnh trong bài: FBNV Cặp chị em song sinh được nhắc tới đó là Nguyễn Thị Quỳnh Anh (trái) và Nguyễn Thị Mai Anh (phải), cả hai đều sinh năm 1995 hiện là du học sinh Việt tại Nga. Cặp chị em này được chú ý nhờ vẻ ngoài cực dễ thương, sau khi tốt nghiệp khoa hóa thực phẩm ĐH Vinh, cặp chị em Mai Anh - Quỳnh Anh đã quyết định lên đường, sang ĐH Kinh tế thống kê và tin học, tại Moskva (Nga) để du học. Là chị em song sinh nhưng tính cách của Quỳnh Anh và Mai Anh trái ngược nhau. Cô chị Quỳnh Anh từ tự nhận mình là tuýp người trầm tính, ít nói, ngại giao tiếp, sống nội tâm và ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Ngược lại với chị Quỳnh Anh, em Mai Anh lại là người vui tính, sống thoải mái. Tuy nhiên, dù khá hướng ngoại nhưng chính Mai Anh lại thấy mình giống chị ở điểm có ít bạn bè. Chia sẻ về quyết định du học tại Nga, chị em Quỳnh Anh - Mai Anh nói rằng do có người ở bên đó. Sau khi được mọi người gợi ý cặp đôi chị em này đã quyết định chọn xứ sở Bạch Dương làm điểm đến để học tập. Bên cạnh việc có người nhà ở bên Nga, cũng do muốn đổi mới bản thân, muốn thấy những điều mới lạ nên Quỳnh Anh và Mai Anh đã quyết định đi. Khi du học ở đất nước có người thân cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn là khi phải tự vật lộn trang trải tất cả mọi thứ. Quỳnh Anh và Mai Anh cùng học ngành Kinh tế tài chính. Cặp song sinh nghĩ rằng học kinh tế thì cuối cùng cũng là để kiếm tiền. Hiện tại, ngoài việc học, Quỳnh Anh và Mai Anh còn kinh doanh giày thể thao, quần áo theo dạng bán hàng online. Còn gần 1 năm nữa Quỳnh Anh và Mai Anh sẽ tốt nghiệp ĐH, họ sẽ dành thời gian để suy nghĩ thêm về lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Ảnh trong bài: FBNV.