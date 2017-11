Sự thật vụ cô gái bị chê "lép" làm loạn cửa hàng hoa

Mới đây trên mạng xã hội, cư dân mạng liên tục chia sẻ clip về việc bà chủ hàng hoa chỉ lỡ miệng chê "Ngực lép mà sao hung dữ vậy?" khiến cô dâu Sài thành nổi đóa và quay trở lại "quậy banh" sạp bán hoa của cặp đôi vợ chồng tại chợ Hồ Thị Kỷ, quận 10 TP HCM. Cụ thể trong clip trên ghi lại sự việc một cô gái đến cửa hàng hoa quậy phá 1 cửa hàng hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ vì cho rằng cửa hàng đã không giao hoa cưới đúng hẹn đồng thời còn chê bai khách hàng ngực lép, trù ẻo lấy 6 -7 đời chồng. Chưa dừng lại ở đó, cô gái trên còn lớn tiếng đuổi khách của cửa hàng buôn hoa này đi cho dù đã nhận được lời cảnh cáo "sẽ gọi công an phường xuống giải quyết" của bà chủ cửa hàng. Trao đổi với chúng tôi, bạn Song Điệp (SN 1991, TPHCM) - cô dâu mới cũng chính là cô gái xuất hiện trong đoạn clip trên cho biết sự việc trên xảy ra vào ngày 15/11, ngay sau ngày cưới của cô một ngày. Trước đó, Song Điệp có đến đặt hoa cưới tại cửa hàng hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ tổng cộng gần 1 triệu tiền hoa gồm hoa nhỏ và 200 bông hoa hồng. Tuy nhiên sau đó cô bạn trên chỉ lấy nửa trị giá khoảng 500.000 đồng tiền hoa và còn dặn giao hoa cưới đúng hẹn. Tuy nhiên, theo lời Song Điệp, dù đã được nhắc cẩn thận nhưng chủ cửa hàng vẫn không giao hoa đúng hẹn. Bức xúc về cách làm ăn đó, hôm sau cô dâu 9X này tìm đến tận nơi đòi tiền hoa lại, nhưng chủ cửa hàng cũng không xin lỗi và trả cho cô 5 bó hoa đã đặt. Sự việc chưa dừng lại ở đó, khi quay đi bà chủ cử hàng còn cố với theo xúc phạm bằng câu nói ""Ngực lép mà sao hung dữ vậy? chắc phải lấy 6, 7 đời chồng". Song Điệp cho biết, sau một hồi to tiếng với bà chủ hàng, lúc sau có người đàn ông ra xin lỗi đồng thời trả lại cô tiền đã mua hoa trước đó. Theo cô gái Sài Gòn trên, đây là lần đầu tiên cô gặp phải người bán hàng nhưng quá bức xúc với thái độ trên nên mới "tức nước vỡ bờ" như vậy. Tuy nhiên quay sang phía chủ cửa hàng hoa, cộng đồng mạng lại nhận được 1 câu trả lời hoàn toàn khác. Ông Hưng (hơn 50 tuổi, chủ cửa hàng hoa) cho hay, cô gái có đặt tổng cộng 750.000 đồng tiền hoa cưới, đặt cọc 250.000 và bảo giao tận nơi. Tuy nhiên, do số tiền hoa khá ít, cửa hàng của ông Hưng không nhận giao và giữa 2 bên đã thỏa thuận là đến ngày lấy hoa rồi tính tiếp. Khi đến ngày lấy hoa nhưng không thấy cô gái này đến lấy, cũng không để lại địa chỉ và số điện thoại nên cửa hàng không thể đi giao hoa cho khách. Khi chúng tôi hỏi lại về chuyện có hay không việc cô gái để lại địa chỉ và số điện thoại, ông Hưng khẳng định không hề có nên cửa hàng mới không thể giao hoa được. Theo ông, cô gái này đã tới lấy 5 bó hoa trừ nợ 250.000 đồng mà trước đó đã đặt cọc rồi ra về nhưng sau đó quay lại trả hoa rồi đòi lại tiền. Tuy nhiên, chủ cửa hàng cho rằng theo quy định nếu không lấy hoa cũng không được trả lại tiền cọc. Về chuyện bà chủ cửa hàng nói cô gái ngực lép và lấy 6-7 đời chồng, ông Hưng thừa nhận vợ mình có nói: "Ngực lép mà sao hung dữ vậy", còn câu: "lấy 6-7 đời chồng" thì ông Hưng không rõ vợ mình có nói hay không. Còn theo bà Hân vợ ông Hưng (chủ cửa hàng hoa) sau sự việc trên cửa hàng thiệt hại 5 bó hoa với giá hơn 500.000 đồng khi bị cô gái đập phá nát bươm. Không những thế còn bị mất thêm tiền khi phải nhẫn nhịn trả lại phần cọc cho cô gái. Hiện vẫn chưa biết ai đúng ai sai nhưng đoạn clip thì vẫn đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời độc giả xem video Cô dâu làm bung bét cửa hàng hoa vì bị chê "lép" - Nguồn: Không Sợ Chó

