Sự thật về "nữ giảng viên" chân dài hút triệu like

Thời gian vừa qua, cư dân mạng châu Á đã "dậy sóng" với những hình ảnh của một nữ giảng viên người Hàn Quốc vô cùng xinh đẹp nóng bỏng, khoe đôi chân dài miên man trên bục giảng khiến cho mắt của nhiều cánh mày râu phải dõi theo. Ngay sau khi những bức ảnh của nữ giảng viên chân dài được đăng tải trên mạng xã hội, danh tính của cô nàng "triệu like" này đã được tìm thấy. Đó là Park Hyun Seo, cô gái đang sinh sống tại Busan - Hàn Quốc. Những bức ảnh trong bộ váy ngắn cùng áo vest khiến cho mọi người tưởng rằng Park Hyun Seo là một nữ giảng viên của trường đại học nào đó tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, tất cả đã nhầm, cô nàng này chỉ mới tốt nghiệp đại học Busan. Park Hyun Seo hoàn toàn không là giảng viên như thông tin lan truyền trên mạng mà trước đó, cô được biết tới là một hot girl đa tài khi trở thành ngôi sao trên sóng radio tại Busan với thời lượng tương tác lớn. Bên cạnh đó cô còn là người mẫu ảnh của các show trình diễn thời trang tại xứ Kim Chi. Chưa dừng lại ở việc làm phát thanh, cô nàng Park Hyun Seo thường xuyên stream trên AfreecaTV, kênh stream riêng trên kênh của cô có tên là parang58. Hiện tại chỉ tính riêng trang Facebook cá nhân của nữ giảng viên này đã thu hút hơn 50.000 lượt người theo dõi và vẫn đang tăng theo cấp số nhân. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp đúng chuẩn hotgirl Hàn Quốc với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, Park Hyun Seo còn có vóc dáng bốc lửa và gợi cảm, và đây cũng chính là lý do cô nổi tiếng đến vậy khi xuất hiện trên mạng trên giảng đường. Những hình ảnh đời thường trước đây của Park Hyun Seo cũng được cư dân mạng truyền tay nhau, cho thấy vẻ đẹp bốc lửa của cô nàng. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.

