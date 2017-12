Sự thật về cặp đôi "máy bay - phi công" hot nhất Noel 2017

Vừa qua, những hình ảnh của cặp đôi "máy bay - phi công" tay trong tay, đi chơi, mua sắm hot nhất Noel 2017 đã được cộng đồng mạng chia sẻ dồn dập và có rất nhiều lời bàn ra tán vào. Trong những bức ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ, chàng "phi công" với khuôn mặt non nớt nhưng về mức độ chịu chơi, chiều người yêu thì đến những bậc đàn anh đi trước cũng phải lác mắt khi sẵn sàng sắm iPhone X cho "máy bay" chỉ để đi xem phim với cậu ta. Còn với "máy bay" của chàng "phi công" trẻ tuổi, cô nàng này có nhan sắc ưa nhìn với những đường nét khuôn mặt sắc xảo, cùng với đó là thân hình khá nóng bỏng. Theo tìm hiểu của cộng đồng mạng, chàng "phi công" trẻ chịu chơi trên là cậu bé 10 tuổi tại Thái Lan có tên Nantapong Kidwanpattana. Còn cô nàng "máy bay bà già" là DJ R'Ky sinh năm 1994. Cho đến hiện tại, nhìn vào những bức ảnh trên trang cá nhân của cậu bé thì không ai hiểu được lý do tại sao cậu lại có thể tán đổ cô nàng "máy bay nóng bỏng" như vậỵ. Ngay sau khi được đăng tải, cư dân mạng đã đồng loạt để lại hàng nghìn bình luận bên dưới bộ ảnh của cậu bé Thái Lan hot nhất đêm Noel. Ai cũng tỏ ra bất bình vì độ tuổi của cậu bé này là để học, để chơi lành mạnh chứ không phải là dính vào tình trường. Bên cạnh những bình luận gay gắt, dân mạng cũng có những bình luận gây cười, đơn cử như nickname Hoang My Anh viết: "Đến cả một thanh niên non choẹt thế kia còn có người yêu, nhìn lại mình, F.A nằm nhà cầu mưa". Nickname Minh Anh bình luận: Nhìn mặt non choẹt thế kia ai ngờ được rằng đã thi đỗ bằng "phi công". Bên cạnh đó, nhiều người nghi vấn cặp đôi này chỉ là làm chiêu trò để thu hút sự nổi tiếng, câu like trên mạng xã hội do cả 2 bất ngờ up bộ ảnh này lên và từ đó không thấy cả 2 bên cạnh nhau nữa. Mời quý độc giả xem clip Phi công trẻ lái máy bay bà già - Nguồn: Bạn Muốn Hẹn Hò

