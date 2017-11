Soi ảnh thời cấp 3 của các hot girl Việt đình đám

Hà Trúc, là hot girl Việt đã quen thuộc trong giới trẻ. Bên cạnh đó, câu chuyện 20 tháng giảm cân ngoạn mục của nàng mẫu lookbook đã trở thành nguồn động lực cho rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chẳng tưởng tượng được thời gian cấp 3 cô nàng xinh đẹp này đã từng ra sao cho tới khi những bức ảnh cũ của Hà Trúc bị dân mạng "hỏi thăm". Ngắm những bức ảnh của Hà Trúc trong tà áo dài, không ai có thể nhận ra cô người mẫu lookbook xinh xắn hiện tại bởi khi đó, hot girl này khá tròn, tóc cũng chẳng điệu đà. Tuy nhiên, chỉ sau 20 tháng tích cực giảm cân, Hà Trúc đã thực sự thay đổi. Nhan sắc hiện tại của cô quả là một bước tiến dài và ấn tượng khiến nhiều người phải vô cùng ngỡ ngàng. Hot girl tiếp theo bị "bới" ảnh cấp 3 đó là Tú Hảo - quán quân The Face 2017. Khác với vẻ lạnh lùng trong các bức ảnh quảng cáo, Tú Hảo là người dễ gần và khá vui vẻ. Điều đó được thể hiện qua nhiều bức ảnh chụp chụp chung với các người bạn cùng lớp của cô. Diện mạo của Hảo ngày ấy - bây giờ không quá khác nhau, đặc biệt ở điểm nụ cười và đôi môi đã có chút thay đổi. Sau vinh quang cùng The Face 2017, hiện Tú Hào là gương mặt cực đắt show và nhanh chóng nổi tiếng trong giới trẻ Sài thành nhờ gương mặt lạnh cuốn hút, kỹ năng diễn xuất trước ống kính và một đôi môi dày gợi cảm. Nếu như Hà Trúc là hot girl truyền cảm hứng cho bạn trẻ giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn thì Châu Bùi lại ngược lại. Cô bạn 9X này là minh chứng cho bạn trẻ thấy tư tưởng chưa chắc cứ gầy là đẹp. Thời cấp 3, Châu Bùi đã gây chú ý bằng nhan sắc tự nhiên và xinh sắn. Cô bạn theo học trường Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (Hà Nội). Châu luôn là học sinh giỏi của trường trong các kỳ học. Bí quyết lột xác của Châu Bùi đó là thường xuyên làm bạn với phòng gym để có 1 cơ thể săn chắc và cũng từ đó cô có thể đẹp hơn trong những bộ đồ đầy phá cách. Cũng giống như 3 cô nàng ở trên, Phương Uyên, là hot girl tuổi teen mới nổi cực "đắt show" chụp lookbook cho những thương hiệu thời trang ở Việt Nam. Cô bạn sở hữu chiều cao 1m70, gương mặt cực xinh đẹp với nụ cười rất sáng. Điều khiến cô bạn này trở nên đặc biệt là cô bạn rất tự tin với gương mặt mộc của mình. Hồi còn là học sinh trường THPT Phương Uyên đã quen với việc để mặt mộc đến lớp nên với cô bạn, không trang điểm cũng chẳng có gì phải mất tự tin. Nếu so Phương Uyên của ngày nay và ngày xưa thì chỉ có 1 điều khác biệt đó là phong cách thời trang đã khác và mái tóc dài giờ chuyển thành mái tóc ngang vai nhẹ nhàng và nữ tính. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Thử thách làm đẹp Châu Bùi và ngày mưa -Nguồn: Đẹp 365

Hà Trúc, là hot girl Việt đã quen thuộc trong giới trẻ. Bên cạnh đó, câu chuyện 20 tháng giảm cân ngoạn mục của nàng mẫu lookbook đã trở thành nguồn động lực cho rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chẳng tưởng tượng được thời gian cấp 3 cô nàng xinh đẹp này đã từng ra sao cho tới khi những bức ảnh cũ của Hà Trúc bị dân mạng "hỏi thăm". Ngắm những bức ảnh của Hà Trúc trong tà áo dài, không ai có thể nhận ra cô người mẫu lookbook xinh xắn hiện tại bởi khi đó, hot girl này khá tròn, tóc cũng chẳng điệu đà. Tuy nhiên, chỉ sau 20 tháng tích cực giảm cân, Hà Trúc đã thực sự thay đổi. Nhan sắc hiện tại của cô quả là một bước tiến dài và ấn tượng khiến nhiều người phải vô cùng ngỡ ngàng. Hot girl tiếp theo bị "bới" ảnh cấp 3 đó là Tú Hảo - quán quân The Face 2017. Khác với vẻ lạnh lùng trong các bức ảnh quảng cáo, Tú Hảo là người dễ gần và khá vui vẻ. Điều đó được thể hiện qua nhiều bức ảnh chụp chụp chung với các người bạn cùng lớp của cô. Diện mạo của Hảo ngày ấy - bây giờ không quá khác nhau, đặc biệt ở điểm nụ cười và đôi môi đã có chút thay đổi. Sau vinh quang cùng The Face 2017, hiện Tú Hào là gương mặt cực đắt show và nhanh chóng nổi tiếng trong giới trẻ Sài thành nhờ gương mặt lạnh cuốn hút, kỹ năng diễn xuất trước ống kính và một đôi môi dày gợi cảm. Nếu như Hà Trúc là hot girl truyền cảm hứng cho bạn trẻ giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn thì Châu Bùi lại ngược lại. Cô bạn 9X này là minh chứng cho bạn trẻ thấy tư tưởng chưa chắc cứ gầy là đẹp. Thời cấp 3, Châu Bùi đã gây chú ý bằng nhan sắc tự nhiên và xinh sắn. Cô bạn theo học trường Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (Hà Nội). Châu luôn là học sinh giỏi của trường trong các kỳ học. Bí quyết lột xác của Châu Bùi đó là thường xuyên làm bạn với phòng gym để có 1 cơ thể săn chắc và cũng từ đó cô có thể đẹp hơn trong những bộ đồ đầy phá cách. Cũng giống như 3 cô nàng ở trên, Phương Uyên, là hot girl tuổi teen mới nổi cực "đắt show" chụp lookbook cho những thương hiệu thời trang ở Việt Nam. Cô bạn sở hữu chiều cao 1m70, gương mặt cực xinh đẹp với nụ cười rất sáng. Điều khiến cô bạn này trở nên đặc biệt là cô bạn rất tự tin với gương mặt mộc của mình. Hồi còn là học sinh trường THPT Phương Uyên đã quen với việc để mặt mộc đến lớp nên với cô bạn, không trang điểm cũng chẳng có gì phải mất tự tin. Nếu so Phương Uyên của ngày nay và ngày xưa thì chỉ có 1 điều khác biệt đó là phong cách thời trang đã khác và mái tóc dài giờ chuyển thành mái tóc ngang vai nhẹ nhàng và nữ tính. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Thử thách làm đẹp Châu Bùi và ngày mưa -Nguồn: Đẹp 365