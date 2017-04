Soái ca râu quai nón người Mỹ "tân trang" ngõ phố cổ HN

Những ngày vừa qua, con ngõ phố cổ nhỏ bé ở số 50 Hàng Bạc (Hoàn Kiếm - Hà Nội) trở nên nhộn nhịp, tươi mới một cách lạ thường nhờ những mảng tường đầy màu sắc do một anh chàng người Mỹ tự tay sơn sửa. Sự thay đổi này đã tạo ra một điểm nhấn thú vị giữa lòng phố cổ Hà Nội, thu hút được sự chú ý của nhiều người dân, người qua đường và các bạn trẻ gần xa. Từ một con ngõ cũ kĩ, ẩm thấp nằm giữa lòng phố cổ nơi những cửa hàng vàng, bạc buôn bán tấp nập.... Qua bàn tay tỉ mỉ của anh chàng người Mỹ to con và khéo léo đã trở nên sinh động và đầy màu sắc. Người tạo ra sự khác biệt, tạo sức hút cho con ngõ 50 Hàng Bạc là anh chàng có tên Scott Matt (23 tuổi) quốc tịch Mỹ hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm nghề giáo viên tại một trung tâm Anh ngữ. Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật kinh doanh, Đại học Drexel, Scott Matt cũng mang trong mình rất nhiều ấp ủ ước mơ sở hữu một công ty riêng có chung vốn với những người bạn. Tuy nhiên kế hoạch của anh chàng đến từ xứ sở Cờ Hoa này nhanh chóng "phá sản" do người đồng hành bỏ cuộc. Chính bởi vậy, không đắn đo, suy nghĩ nhiều, Scott xách vali lên và điểm đến của anh là Việt Nam - nơi có chi phí du lịch khá rẻ. Đặt chân tới Việt Nam và Hà Nội, cựu sinh viên trường đại học Drexel - Scott Matt đã chọn khu nhà trong phố cổ để làm nơi "sống tạm" cho mình. Ở Việt Nam được 3 tháng và nhận thấy rằng nơi đây thật đáng sống bởi sự thân thiện và mến khách và trong đầu anh chàng này cũng muốn đáp lễ bằng một hành động gì đó ý nghĩa. Nhận thấy nơi mình sống đã thực sự xuống cấp với những mảng tường tróc lở và mùi ẩm mốc có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và những vị hàng xóm của mình, chàng "soái ca râu quai nón" đã thực hiện kế hoạch "tân trang" cho con ngõ nhỏ số 50 Hàng Bạc. Đến gặp và theo dõi Scott Matt làm việc trong một buổi chiều tháng tư, PV Kiến Thức được nghe những chia sẻ rất thú vị bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt: "Tôi thường chờ mọi người đi ngủ hết rồi lặng lẽ thực hiện kế hoạch của mình. Tôi phải làm trong im lặng để không ai biết. Tôi làm tùy hứng lắm, thông thường sẽ từ 23h khuya đến 1-2h sáng, nhưng có hôm thâu đêm", Scott Matt cho biết. "Ban đầu tôi tự bỏ tiền để mua sơn để sơn lại những bức tường nơi rêu mốc mọc đầy. Nhưng sau đó những bác hàng xóm xung quanh đã chứng kiến việc làm của tôi là có ích nên nhiều người đã đi mua sơn ủng hộ tôi để tiếp tục công trình của mình". Khi được hỏi cảm nghĩ về hành động của chàng trai Tây 23 tuổi với con ngõ nơi mình đang sinh sống nhiều người dân trong ngõ bày tỏ ra mặt sự cảm kích và sung sướng. Bác Thủy (60 tuổi) hiện là cư dân sống trong ngõ 50 Hàng Bạc chia sẻ: "Scott là một người có tâm và có đức, dù chỉ là khách nhưng cậu ta đã làm điều mà những hộ dân sống hàng chục năm ở cái ngõ nhỏ này chưa ai nghĩ tới và chưa ai dám làm". Tiếp lời bác Thủy, chị Đỗ Thúy Hường (chủ nhà nơi mà Scott Matt đang thuê) chia sẻ: "Sau khi chứng kiến việc làm Scott, phản ứng của những người xung quanh hết sức tốt đẹp, bởi trước đây khi này là khu nhà ẩm thấp, mùi xú uế bay thẳng vào nhà. Đặc biệt mỗi khi trời nồm thì ăn cơm cũng mất ngon. Nhưng từ ngày chàng trai 23 tuổi đến từ Mỹ này thực hiện hành động của mình con ngõ nhỏ trở nên có sức sống và tràn ngập màu sắc hơn. Tôi rất vui vì điều này". Còn khi được hỏi về liệu việc sơn sửa của Scott có làm ảnh hưởng tới phố cổ Hà Nội, nơi được tạo nên bản sắc bởi sự trầm mặc và cổ kính, đại diện của cư dân ngõ 50 Hàng Bạc, bác Vĩnh chia sẻ: "Theo cá nhân tôi, phố cổ vẫn là phố cổ. Việc sơn sửa không ảnh hưởng tới cấu trúc hạ tầng của những con phố và việc này cần thiết để hồi sinh sức sống mới cho những khi nhà đã cũ nát, xuống cấp trầm trọng". Chàng trai Tây - Scott Matt vừa làm việc vừa tếu táo trêu PV bằng những câu nói bằng tiếng Việt bập bẹ nghe hết sức vui tai. Sự tỉ mỉ trong việc sơn sửa những bức tường rêu phong ẩm mốc của ngon ngõ 50 Hàng Bạc được người dân nơi đây hết sức cảm kích. Ngôi nhà của bác Vĩnh được chính tay Scott Matt khoác lên mình bộ áo mới.

