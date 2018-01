Si mê cô gái Việt, chàng trai Úc suýt mất công việc ngon ăn

Yêu xa luôn là cảm giác khiến các cặp tình nhân cảm thấy khó chịu nhất, bởi khi hạnh phúc, ốm đau họ đều chỉ nhìn thấy nhau qua chiếc smartphone. Nhưng với chàng trai Úc có tên Gennady Bolotov, vì quá yêu cô gái Việt có tên Mai Chu, anh đã vượt qua hàng ngàn kilomet để đến Việt Nam vì bạn gái bị bệnh và suýt chút nữa đã bị mất công việc nuôi sống chính mình. Chàng kỹ sư người Úc Gennady Bolotov (27 tuổi) và cô sinh viên Mai Chu (22 tuổi, ở Đồng Tháp) từng là bạn bè quen nhau qua mạng xã hội trong một thời gian dài nhưng chưa từng gặp nhau một lần. Năm 2015, cặp đôi lạ đời này đã có cơ hội gặp gỡ khi Gennady đến Việt Nam du lịch và Mai Chu làm hướng dẫn viên cho anh. Trong hai tuần Gennady ở Việt Nam, Mai Chu đã đưa anh đi thăm vườn trái cây, bơi xuồng, ăn cá nướng ở miền Tây. Được gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với người bạn gái Việt và cảm nhận được sự dễ thương, nồng nhiệt và hết sức xinh đẹp, chàng trai nước ngoài đã bị say nắng và buộc phải ngỏ lời yêu và xin Mai Chu cho cả hai cơ hội được tìm hiểu nhau ngay trước khi lên máy bay. Sau khi nhận được lời tỏ tình đường đột, Mai Chu cảm thấy khá bối rối. Nắm bắt được tâm lý này, Gennady đã lên kế hoạch chinh phục trái tim người đẹp từ xa. "Anh ấy nhắn tin cho mình vào mỗi sáng và giải thích là anh nhớ em ngay khi thức dậy. Vì lúc đó mình còn đi học nên anh sẽ chỉ điện thoại vào buổi tối, trước khi mình ngủ, chỉ để hỏi ngày hôm nay của em như thế nào, anh không bao giờ quên chúc mình ngủ ngon", Mai Chu hạnh phúc kể lại. Ai cũng biết rằng, yêu xa để giữ lửa là điều khá khó, nên cứ hai tháng Gennady lại bay sang Việt Nam để thăm Mai Chu một lần, dù công việc kỹ sư của anh chàng này khá bận rộn. Khi biết tin cô gái bị bệnh nặng, Gennady đã lo lắng đến mức trốn việc để ngay lập tức bay về bên cạnh, chăm sóc cho Mai Chu. Điều này khiến anh bạn 9X người Úc bị khiển trách và suýt mất việc. Cảm động trước những gì Gennady dành cho mình, Mai Chu đã nhận lời yêu anh với đi kèm với đó là một điều kiện "không được vì yêu mà đánh mất tương lai" như đã từng làm. Vượt qua muôn vàn cách trở, cặp đôi đã có cái kết ngọt ngào khi quyết định về chung một nhà và sau khi hoàn thành khóa học tại Việt Nam, Mai Chu lên đường sang Úc đoàn tụ với chồng.. Mai Chu từng chia sẻ rằng cô cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi được chồng yêu thương, gia đình chồng quý mến. Mẹ chồng mình rất tốt bụng và luôn sợ con dâu không ăn được món Úc nên đã lấy lý do muốn thay đổi khẩu vị cho cả nhà và học nấu món Việt. Vượt qua khó khăn của những ngày yêu xa, chàng trai người Úc - Gennady và cô gái Việt - Mai Chu đã tìm đến bến bờ hạnh phúc sau một lần suýt mất đi tương lai. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip Mai Chu hạnh phúc bên người chồng Úc - Nguồn: FBNV

Yêu xa luôn là cảm giác khiến các cặp tình nhân cảm thấy khó chịu nhất, bởi khi hạnh phúc, ốm đau họ đều chỉ nhìn thấy nhau qua chiếc smartphone. Nhưng với chàng trai Úc có tên Gennady Bolotov, vì quá yêu cô gái Việt có tên Mai Chu, anh đã vượt qua hàng ngàn kilomet để đến Việt Nam vì bạn gái bị bệnh và suýt chút nữa đã bị mất công việc nuôi sống chính mình. Chàng kỹ sư người Úc Gennady Bolotov (27 tuổi) và cô sinh viên Mai Chu (22 tuổi, ở Đồng Tháp) từng là bạn bè quen nhau qua mạng xã hội trong một thời gian dài nhưng chưa từng gặp nhau một lần. Năm 2015, cặp đôi lạ đời này đã có cơ hội gặp gỡ khi Gennady đến Việt Nam du lịch và Mai Chu làm hướng dẫn viên cho anh. Trong hai tuần Gennady ở Việt Nam, Mai Chu đã đưa anh đi thăm vườn trái cây, bơi xuồng, ăn cá nướng ở miền Tây. Được gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với người bạn gái Việt và cảm nhận được sự dễ thương, nồng nhiệt và hết sức xinh đẹp, chàng trai nước ngoài đã bị say nắng và buộc phải ngỏ lời yêu và xin Mai Chu cho cả hai cơ hội được tìm hiểu nhau ngay trước khi lên máy bay. Sau khi nhận được lời tỏ tình đường đột, Mai Chu cảm thấy khá bối rối. Nắm bắt được tâm lý này, Gennady đã lên kế hoạch chinh phục trái tim người đẹp từ xa. "Anh ấy nhắn tin cho mình vào mỗi sáng và giải thích là anh nhớ em ngay khi thức dậy. Vì lúc đó mình còn đi học nên anh sẽ chỉ điện thoại vào buổi tối, trước khi mình ngủ, chỉ để hỏi ngày hôm nay của em như thế nào, anh không bao giờ quên chúc mình ngủ ngon", Mai Chu hạnh phúc kể lại. Ai cũng biết rằng, yêu xa để giữ lửa là điều khá khó, nên cứ hai tháng Gennady lại bay sang Việt Nam để thăm Mai Chu một lần, dù công việc kỹ sư của anh chàng này khá bận rộn. Khi biết tin cô gái bị bệnh nặng, Gennady đã lo lắng đến mức trốn việc để ngay lập tức bay về bên cạnh, chăm sóc cho Mai Chu. Điều này khiến anh bạn 9X người Úc bị khiển trách và suýt mất việc. Cảm động trước những gì Gennady dành cho mình, Mai Chu đã nhận lời yêu anh với đi kèm với đó là một điều kiện "không được vì yêu mà đánh mất tương lai" như đã từng làm. Vượt qua muôn vàn cách trở, cặp đôi đã có cái kết ngọt ngào khi quyết định về chung một nhà và sau khi hoàn thành khóa học tại Việt Nam, Mai Chu lên đường sang Úc đoàn tụ với chồng.. Mai Chu từng chia sẻ rằng cô cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi được chồng yêu thương, gia đình chồng quý mến. Mẹ chồng mình rất tốt bụng và luôn sợ con dâu không ăn được món Úc nên đã lấy lý do muốn thay đổi khẩu vị cho cả nhà và học nấu món Việt. Vượt qua khó khăn của những ngày yêu xa, chàng trai người Úc - Gennady và cô gái Việt - Mai Chu đã tìm đến bến bờ hạnh phúc sau một lần suýt mất đi tương lai. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip Mai Chu hạnh phúc bên người chồng Úc - Nguồn: FBNV