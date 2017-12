Say đắm nụ cười của nữ sinh Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngoài ánh mắt là cửa sổ tâm hồn thì đôi môi cười tỏa nắng cũng là thứ "vũ khí" giúp nhiều cô gái chinh phục vô vàn những trái tim của những chàng trai si tình. Cô nàng Ngô Thị Vân - nữ sinh Đại học Văn hóa Hà Nội là một trong những cô gái may mắn, sở hữu nụ cười đó. Ngô Thị Vân là cô gái đến từ Hải Phòng- nơi nổi tiếng là quê hương của nhiều người đẹp, hoa hậu. Sinh ra và lớn lên trong môi trường gia đình không có ai theo nghệ thuật. Nhưng ngay từ nhỏ Vân đã có năng khiếu nhảy múa. Ôm ấp giấc mơ trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp “Giấc mơ đó làm động lực để mình cố gắng học tập và rèn luyện”- Vân chia sẻ . Những năm tháng là một cô bé học trò Vân không chỉ học tập tốt cô nàng còn tích cực tham gia vào các hoạt động của trường của lớp và đạt nhiều giải thưởng cao như: Giải nhì cuộc thi Tìm kiếm tài năng Kien Thuy got talent, Hoa hậu thân thiện trường THPT Kiến Thụy... Hình ảnh cô bạn còn thường được đăng tải trên báo Hoa học trò và lọt vào top 16 cuộc thi Gương mặt bìa do báo Sinh viên Việt Nam tổ chức. Vân đỗ Biên đạo múa Đại chúng với số điểm khá cao. Ngoài thời gian học trên lớp, cô bạn năng động cùng vũ đoàn Viet S Girls của mình biên đạo, dàn dựng nhiều tiết mục hay đặc sắc. “Phải cân bằng giữa việc học và đi diễn mình gặp nhiều khó khăn và áp lực. Nhưng được sự ủng hộ và động viên của gia đình và bạn bè cùng niềm đam mê thôi thúc, nhắc nhở mình luôn phải mạnh mẽ và nỗ lực nhiều hơn nữa”- Vân tâm sự. Ngoài năng khiếu nhảy múa, Vân còn có niềm yêu thích với chụp ảnh nghệ thuật, làm mẫu ảnh... Vì thế, cô bạn này có khá nhiều short hình ấn tượng. Sắp tới, cô bạn đa tài này bật mí đang nỗ lực học hỏi thêm nhiều kiến thức, hoàn thiện bản thân để tham gia cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam. Mời quý độc giả xem video Cuộc thi Gương mặt trang bìa (Vòng 2) MS 110: Ngô Thị Vân - Nguồn: Gương mặt sinh viên

