Sánh đôi bên Lương Bằng Quang, Ngân 98 lộ nhan sắc thật

Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998), cô nàng nổi tiếng nhờ tai tiếng sau clip "Miệt thị người ngực phẳng" và những bức ảnh khoe thân táo bạo, mới đây tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tình tứ bên ca sĩ Lương Bằng Quang tại một cuộc thi chó đẹp diễn ra tại TP HCM. Ảnh chụp màn hình. Tuy nhiên, khác với hình ảnh long lanh trên mạng, " hot girl thị phi" gốc Bình Định khiến nhiều người phải "ngã ngửa" khi để lộ nhan sắc bị cho là "xập xệ, già chát" qua loạt ảnh được những thành viên tham dự sự kiện trên ghi lại và chia sẻ trên mạng. Ảnh: FB MinhTuan Pham. Mặc dù xuất hiện ở nơi đông người nhưng "hot girl ngực khủng" tỏ ra khá thoải mái khi ôm ấp và khoác vai chàng ca sĩ nổi tiếng Lương Bằng Quang. Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi này bị bắt gặp sánh đôi bên nhau, điều này càng làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Ảnh: Facebook. Quay trở lại những bức ảnh "vạch trần" nhan sắc thật của Ngân 98, cư dân mạng càng có thêm cơ sở để so sánh với loạt ảnh cũng được chụp tại sự kiện này được cô nàng 9X chia sẻ lên trang Facebook cá nhân có gần 800.000 người theo dõi. Ảnh: Facebook nhân vật. Những hình ảnh được "bạn gái tin đồn" của Lương Bằng Quang đăng tải trên trang cá nhân lại vô cùng lung linh với nước da trắng sứ, thân hình mảnh mai và "tràn đầy sức sống". Bộ váy khoe vòng một trễ nải của cô nàng cũng không quá tệ so với những bức ảnh được độc giả chia sẻ lên mạng. Trước những bình luận chê bai nhan sắc thật của mình, Ngân 98 vẫn tỏ ra rất tự tin với ngoại hình của mình thông qua dòng chia sẻ trên trang cá nhân mới đây: "Hông phải nói chứ rõ ràng là chụp với các bé dễ thương không góc chết vậy mà anti cứ dìm em suốt thôi". Đây không phải là lần đầu tiên Võ Thị Ngọc Ngân bị cư dân mạng "bóc mẽ" nhan sắc thật. Trong những bức ảnh bị độc giả chụp lén thời mới nổi như cồn trên mạng sau clip "Miệt thì người ngực phẳng", cô nàng để lộ đùi to, bụng mỡ... và nước da không trắng ngần như những bức ảnh xinh lung linh trước đó. Dù hứng nhiều "gạch đá" nhưng mặc cho ai có nói gì, Ngọc Ngân vẫn thường xuyên chia sẻ những bức ảnh hở hang quá đà lên trang cá nhân. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ và nỗ lực cải thiện nhan sắc, Ngân 98 ngày càng tự tin khi khoe những hình ảnh ngoài đời thường của mình. Ảnh: Facebook nhân vật.

