Phong bao lì xì handmade mang đậm bản sắc giới trẻ Việt

Tự thiết kế, in ấn phong bao lì xì Tết đã trở thành một công việc khá quen thuộc của các bạn trẻ Việt trong vài năm qua. Với mong muốn dẹp bỏ sự nhàm chán, truyền tải cá tính và phong cách của mình, cộng với bàn tay khéo léo, các bạn trẻ đã tạo ra được những bao lì xì vừa đẹp mắt vừa "chất", vừa mang nhiều ý nghĩa về một mùa xuân, năm mới nhiều may mắn. Phong bao lì xì handmade có thể được làm theo nhiều quy trình khác nhau, từ làm thủ công, vẽ tay cho đến thiết kế bằng máy tính, sử dụng công nghệ cao... Cách thức làm khác nhau cũng cho ra những sản phẩm mang hình hài, dáng vẻ khác biệt, nhưng hầu hết tất cả đều rất đẹp mắt, ý nghĩa và đầy phong cách. Với những bạn trẻ yêu thích sự giản dị, thô mộc... mẫu bao lì xì dạng hình vuông với họa tiết là những đường kẻ màu đỏ, trắng hoặc phối màu đỏ hồng đặc trưng của ngày Tết với họa tiết hoa mai, hoa đào... là một sự lựa chọn rất tuyệt vời. Những phong bao này dù không cầu kỳ nhưng vẫn tạo cảm giác rất "đã tay, đã mắt" cho người sử dụng và đặc biệt là những người được nhận. Một phong cách thiết kế bao lì xì rất phổ biến trong vài năm gần đây của giới trẻ Việt là in lên chúng nhưng câu slogan hay những câu nói cửa miệng quen thuộc. "Mình thích thì mình lì xì thôi", "Ahihi", "Không phải dạng vừa đâu"... đều là những câu nói "hot trend" được giới trẻ Việt sử dụng rất nhiều trong năm qua và đến dịp Tết, chúng lại được nhắc lại một cách rất khéo léo khi xuất hiện trên các phong bao lì xì. Cầm những bao lì xì vừa đẹp, vừa chất, vừa ngộ nghĩnh như thế này, chắc chắn các bạn trẻ sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Và sẽ càng đặc biệt hơn khi các sản phẩm này được làm ra từ chính bàn tay của các bạn. Những mẫu bao lì xì handmade như thế này dường như không bao giờ lỗi thời, có thể dùng qua nhiều năm với một số chỉnh sửa nhỏ về mặt thiết kế, trang trí bên ngoài. Ngoài sử dụng vào mục đích tặng cho bạn bè, người thân trong dịp Tết, các bạn trẻ còn dùng các bao lì xì handmade này vào việc trang trí nhà cửa, phòng ốc dịp Tết đến, xuân về. Bao lì xì tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc trong năm mới và càng tuyệt vời hơn khi chúng lại mang đậm bản sắc của những người trẻ sôi nổi, luôn biết cách tận hưởng cuộc sống muôn màu, thú vị. Thậm chí, trong vài năm trở lại đây thiết kế bao lì xì, thiệp Tết còn trở thành một công việc kiếm thêm thu nhập cho một số bạn trẻ. Theo chia sẻ của Vũ Thu Huyền, sinh viên Đại học Luật Hà Nội: "Mình đã thiết kế bao lì xì Tết để bán online được 3 năm nay rồi. Công việc này tuy không tạo ra thu nhập lớn nhưng nó cũng giúp mình có thêm chút ít tiền tiêu Tết. Nhưng quan trọng là mình được thỏa sức sáng tạo, thỏa sức viết, vẽ ra những điều mình thích trên một đồ vật mà 'Tết ai cũng thích' như vậy". Có thể cho rằng, những phong bao lì xì đầy phong cách như thế này đã mô tả một phần "Tết của giới trẻ" ngày nay. Luôn sáng tạo, vui tươi, giàu sức sống... đó là những điều mà các bạn trẻ có thể truyền tải được vào những sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán của dân tộc. Ảnh trong bài: Covacu.

