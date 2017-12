Phát hờn với những sơ đồ lớp "nhà người ta" cực công phu

Cùng với sổ ghi đầu bài, sơ đồ lớp là vật dụng mà tất cả những bạn học sinh đều sợ. Bởi khỏi cần mở danh sách lớp rồi dò từng dòng, sơ đồ lớp giúp thầy gọi tên học sinh lên bảng kiểm tra bài miệng, dễ dàng nêu tên hay điểm mặt ai đó ngay lúc họ ngủ gật hoặc vừa cúi xuống hộc bàn để ăn vụng. Để biến quyển sơ đồ lớp này "đỡ mang tiếng" hơn, các bạn trẻ đã biến hóa chúng trở nên dễ thương theo cách cực bá đạo và thú vị. Thay vì chỉ viết tên từng bạn trong lớp vào một tờ giấy có chia ô mô phỏng chỗ ngồi thì tấm sơ đồ lớp này in hẳn mặt của các bạn trong lớp. Ý tưởng này chắc hẳn muốn giúp thầy cô không chỉ biết tên, biết chỗ ngồi của từng học sinh mà còn biết cả mặt cả các học sinh thân yêu của mình nữa. Nhưng điều đáng nói là hình ảnh các học sinh trong tấm sơ đồ lớp in bằng ảnh "dìm hàng" chụp toàn những khoảnh khắc, biểu cảm vô cùng tếu táo không thể tả của các thành viên lớp. Tấm sơ đồ lớp với ý tưởng nghiêm chỉnh bỗng chốc trở thành một “sản phẩm” hài hước. Thế là cư dân mạng được phen cười nghiêng ngả còn thầy cô giáo có lẽ không khác trở lại cái thời dò từng dòng trong danh sách vì khó mà nhận ra gương mặt của các em học sinh. Sau khi xuất hiện trên mạng, tấm sơ đồ không chỉ thu hút nhiều sự chú ý mà còn khiến học sinh gần xa tỏ ra rất thích thú và xem đây là một ý tưởng vui nhộn để áp dụng với lớp mình. Cùng với đó, rất nhiều các học sinh cũng chia sẻ những bản sơ đồ lớp bá đạo của lớp mình, khiến dân mạng cười ngặt nghẽo. Chuyện in hình cá nhân vào sơ đồ lớp bá đạo không hề lạ. Đây là "địa điểm" chuyên tập hợp ảnh "dìm hàng" các bạn và đánh đố thầy cô. Mẫu sơ đồ lớp bá đạo được dân mạng tiến cử để các bạn học sinh tiếp tục sáng tạo thêm. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Ghi sổ đầu bài theo phong cách trường Lương Thế Vinh - Nguồn: Welax

