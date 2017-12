Ông bố chăm chỉ diễn trò cho con ăn khiến hội chị em ao ước

Với phần đa các gia đình, mẹ sẽ là người cho con ăn, nghĩ đủ kế, làm đủ món ăn để con cảm thấy ngon miệng, nhưng ở một số gia đình khác thì bố lại là "lực lượng lao động" chính trong nhiệm vụ này. Điển hình như gia đình của thành viên Phương Trần và anh chồng đáng yêu tên Hòa. Người bố tên Hòa được cộng đồng mạng chú ý tới sau khi vợ anh là Phương Trần đăng tải đoạn clip khoe với hội chị em về người chồng lý tưởng của mình đang diễn trò cho con ăn. Xuất hiện trong clip, thay vì dửng dưng trước bữa ăn của con, ông chồng lại lăn xả, dùng đủ mọi cách để dỗ con ăn cháo. Hành động dễ thương của ông bố khiến nhiều chị em không khỏi thổn thức và ước ao rằng giá như chồng mình chỉ bằng một nửa thôi cũng tốt lắm rồi. Chỉ sau 2 giờ đăng tải, clip ông bố diễn trò cho con ăn của mẹ Phương đã thu hút tới hàng nghìn nghìn lượt thích và hàng chục lượt chia sẻ, chỉ trong 1 nhóm trên mạng xã hội. Rất nhiều những ngôn từ hay ho đã được hội chị em dành cho ông bố tên Hòa như "Ông bố tuyệt nhất quả đất", "Ông bố của năm", "Ông bố đáng yêu", "Ôi anh chồng chưa cởi hết cảnh phục đã vội vàng làm xiếc cho con ăn, đảm quá cơ". Được biết, Hòa chồng của Phương Trần sinh năm 1989, cặp đôi này đều đến từ Thanh Hóa và đã có với nhau một bé gái kháu khỉnh tên Mắm được 9 tháng tuổi. Nói về việc chăm con của gia đình mình, Phương Trần chia sẻ rằng: "Bà nội sẽ lo 2 bữa chính cho gia đình, còn đến giờ bố Hòa đi làm về sẽ cho con ăn. Mình thì con được 6 tháng đã mất sữa rồi mà Mắm cũng không chịu bú bình nên bố toàn phải đút thìa cho ăn. Rất may là anh chồng cũng thuộc tuýp người chịu khó con, từ ru ngủ, nấu ăn cho con đến cả mua bỉm cũng là anh ấy tự chọn hết". Phương Trần cũng nói thêm rằng, cô may mắn khi có ông chồng chăm chỉ, bình thường các mẹ khác đầu tắt mặt tối đi làm về lại còn con cái cơm nước, cho con ăn, chăm con. Nhưng đằng này, cô nàng 9X Thanh Hóa lại khá sướng khi có chồng và mẹ chồng lo hết, đi làm về xong là chỉ chơi với con mà chẳng phải bận tâm gì. Còn bé Mắm ở nhà rất bám bố, thường ngồi nghe bố kể chuyện, chơi với bố rất ngoan. Những lúc ra ngoài chơi, chồng Phương cũng thường bế Mắm để cô được đi lại thảnh thơi. Nhìn cuộc sống thảnh thơi của mẹ bỉm sữa tên Phương Trần mà nhiều chị em khác phải phát ghen vì may mắn nhất cuộc đời người phụ nữ đó là tìm được người chồng biết chia sẻ công việc nhà và chăm con. Dưới clip ông bố diễn trò cho con ăn, nhiều chị em cũng nhắn nhủ cánh mày râu rằng các ông chồng hãy giúp đỡ vợ của mình, nếu không thể được trọn vẹn như chồng nhà người ta thì cũng chia sẻ một phần việc nhà, việc chăm con cho vợ để cô ấy có chút thời gian thảnh thơi dành riêng cho bản thân. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip ông bố diễn trò cho con ăn - Nguồn: Phương Trần

