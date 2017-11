Nữ sinh PCCC xinh đẹp dạy võ từ thiện cho trẻ lang thang

Hoàng Hải Thu là nữ sinh PCCC từng gây ấn tượng với giải Á khôi cuộc thi Hoa khôi Người mẫu ảnh Việt Nam 2017. Sở hữu thân hình mảnh mai nhưng ít ai biết rằng, cô nàng này lại là con nhà võ khi thông thạo karate, taekwondo, võ cổ truyền và võ thuật trong ngành. Chưa dừng lại ở đó, Hải Thu còn gây ấn tượng với cộng đồng mạng bằng việc làm hết sức nhân văn đó là dạy võ từ thiện cho trẻ lang thang. Ngoài giờ học trên lớp và thời gian tham gia các cuộc thi nhan sắc, Hải Thu là giáo viên dạy võ cổ truyền của một lớp học đặc biệt dành cho trẻ em lang thang (bán vé số, bán hàng rong). Chia sẻ về công việc dạy võ cho các trẻ em nghèo, lang thang cơ nhỡ, Hải Thu chia sẻ rằng cô mong muốn thông qua các buổi dạy võ, giúp các có thể tự bảo vệ bản thân trước những tình huống xấu. Việc dạy võ cho các trẻ em nghèo đã được Hải Thu đã ấp ủ từ lâu. Bảo vệ người dân cũng là lí do nữ sinh 9X này thi vào trường ĐH Phòng cháy chữa cháy. Cô muốn làm công việc chiến đấu với giặc lửa, giữ an toàn tính mạng cho người dân. Không chỉ được dạy võ nâng cao sức khỏe và tự bảo vệ bản thân, các em nhỏ ở lớp học do nữ sinh PCCC xinh đẹp đứng lớp còn được học các môn văn hóa, được ăn uống. Đây cũng là hành động nho nhỏ của Hải Thu chung tay với cộng đồng để nâng niu. Nói về lớp học của mình, Hải Thu nói: "Khi tiếp xúc với các em nhỏ, Hải Thu rất thấu hiểu hoàn cảnh của các em. Mình luôn nở nụ cười thân thiện, trò chuyện với các em và hướng dẫn tận tình". Đáp lại, sự nhiệt tình của cô gái xinh đẹp này các em nhỏ thường rất thích thú với những giờ võ và đặc biệt khi có nữ sinh trường ĐH PCCC đứng lớp. Hiện tại, Hải Thu đang là 1 trong những thí sinh tiềm năng tham dự vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, cô bạn này được chú ý không chỉ nhờ vẻ đẹp mà còn bởi tấm lòng nhân ái được nhiều người biết tới. Trong quá trình tham gia thi Hoa hậu, Hải Thu được mở rộng kiến thức của mình. Cô nhận thấy mình có khả năng giúp đỡ được nhiều người hơn. Vào tháng 1/2018, Hải Thu sẽ đứng trên sân khấu Chung kết Hoa hậu hoàn vũ để viết tiếp ước mơ được sẻ chia và lan toả hành động đẹp của cô. Hải Thu là một cô gái xinh đẹp và có tấm lòng nhân ái với lớp học dạy võ từ thiện cho trẻ lang thang. Ảnh trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip MUV 106 | Hoàng Hải Thu, Hà Nội | Top 70 Miss Universe Vietnam - Nguồn: Miss Universe Vietnam

