Nữ sinh mặc bộ khủng long xanh tới trường gây tranh cãi

Những ngày vừa qua, miền Bắc trải qua những ngày lạnh giá đầu tiên khiến cho nhiều người chưa kịp thích nghi với thời tiết. Với các bạn trẻ, việc đi học buổi sáng gần như là 1 cực hình. Tuy nhiên, mới đây 1 nữ sinh đã gợi ý cho cộng đồng mạng cách "sinh tồn" qua mùa đông bằng bộ trang phục cực ấm áp và dễ thương mang tên " khủng long xanh". Mới đây trên mạng xã hội những hình ảnh về nữ sinh mặc bộ đồ khủng long xanh rất lạ mắt tới trường khiến cộng đồng mạng xôn xao. Thay vì mặc áo bông hay quàng khăn len... với bộ đồ khủng long xanh, cô gái này đã khiến cho mình trở nên rất nổi bật trong lớp học. Bộ quần áo khủng long liền thân chắc hẳn sẽ ấm hơn những bộ quần áo rời bình thường. Chưa hết mặc dù giữa đám đông nhưng bộ quần áo của nữ sinh trên nhìn cực nổi bật khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Ngay sau khi xuất hiện, những hình ảnh cô bạn khủng long ngồi giữa lớp đã nhanh chóng nhận được hơn 13.000 lượt like cùng hàng nghìn bình luận cực vui vẻ của cộng đồng mạng. Đa phần các dân mạng đều khó có thể kìm lòng trước sự dễ thương của trang phục khủng long xanh mà nữ sinh trên đang diện và thốt lên: "Dễ thương quá" hay " "Khủng long chăm học ghê" và "Chất nhỉ". Được biết, những hình ảnh và clip đăng tải được ghi lại tại lớp K3-CTXHA, Học viện Phụ Nữ Việt nam. Bạn M.M góp mặt trong lớp học cho hay, khi cô "khủng long" này vừa bước vào cả lớp đã cười bò ra, ngay cả cô giáo cũng "bó tay". Tuy nhiên, ngoài những lời khen dễ thương, trang phục độc đáo của cô nữ sinh này cũng tạo ra tranh cãi khi một số bạn trẻ cho rằng việc mặc một bộ đồ "nhắng nhít" như vậy để lên lớp là thiếu nghiêm túc. Đến nay, danh tính của cô nàng "khủng long" xuất hiện trong lớp vẫn là một ẩn số và là thử thách tài tìm kiếm của cư dân mạng. Trước đó, bộ trang phục liền khủng long xanh không còn xa lạ với dân mạng bắt đầu từ clip Khủng long của tôi của blogger He Always Smiles mà cô khủng long dễ thương do hot girl Salim thủ vai. Sau clip đó, bộ trang phục khủng long xanh bắt đầu thịnh hành nhưng chỉ dùng để chụp ảnh check-in sống ảo cho các bạn trẻ chứ ít ai dám mặc ra ngoài đường như nữ sinh trên. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Khủng long của tôi - Nguồn: He Always Smiles.

