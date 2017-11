Nữ sinh "đốt tiền" làm tóc, độn mông để... chụp ảnh kỷ yếu

Ảnh kỷ yếu với nhiều học sinh, sinh viên luôn chứa đựng nhiều ý nghĩa và là sản phẩm lưu giữ kỷ niệm. Khi phong trào chụp ảnh kỷ yếu sáng tạo, công phu dần phổ biến hơn, nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để phục vụ hoạt động này. Mới đây, trên trang Confession của một trường đại học lớn tại Hà Nội có đăng tải bản liệt kê chi phí chuẩn bị cho lần chụp ảnh kỷ yếu của một nữ sinh khiến nhiều người phải giật mình vì con số quá lớn. Ảnh: Chip. Cụ thể trong bài đăng của mình, nữ sinh tên Chip đã liệt kê tất tần tật các khoản chi phí mình phải bỏ ra để có những bức ảnh kỷ yếu với lớp. Từ việc làm tóc, nối mi, mua quần độn mông, thuê áo dài, trang điểm cho đến việc đóng tiền chụp ảnh chung với lớp. Ảnh minh họa. Đếm sơ qua, bản kê khai của nữ sinh trên lên tới mười mấy hạng mục tất cả và số tiền bỏ ra lên tới con số 3.200.000 đồng để có bộ ảnh kỷ yếu kết thúc đời sinh viên. Ảnh minh họa. Ngay khi được đăng tải, bài viết của nữ sinh trên đã nhận được rất nhiều phản hồi trái chiều từ cộng đồng mạng. Người thì cho rằng ăn chơi thì số tiền đó cũng chẳng thấm thoát gì. Tuy nhiên, lại có người cho rằng số đó quá lãng phí nhất là trong hoàn cảnh các bạn còn là học sinh, sinh viên số tiền đó là quá lớn. Ảnh minh họa. Cụ thể nickname Hoang Kieu Anh chia sẻ: "Theo cá nhân mình, con số 3.200.000 đồng là con số quá lớn so với cuộc sống của một học sinh, sinh viên. Số tiền đó bằng cả tháng lương của những người lao động phổ thông mà với các bạn, trong khi chưa kiếm ra được nhiều tiền mà lãng phí nó vào những bức ảnh vô thưởng, vô phạt. Ý kiến của mình ngoại trừ những bạn thuộc hàng gia đình có điều kiện". Ảnh minh họa. Đồng quan điểm với Hoang Kieu Anh rất nhiều dân mạng cũng cho rằng số tiền bỏ ra của 1 cá nhân để chụp ảnh kỷ yếu như trên là quá lớn và thực chất không đến nỗi kĩ càng đến vậy. Nhiều người còn ví số tiền này có thể chụp nguyên bộ ảnh cưới của các cặp vợ chồng. Ảnh minh họa. Xăm soi kĩ hơn vào bản chi phí chụp kỷ yếu của nữ sinh trên, nickname My Nguyễn phản ứng rằng: "Làm gì mà đến 650.000 tiền chụp với lớp thế các bạn, đắt đỏ quá. Ngày xưa lớp mình chụp 300.000 mỗi người, đã bao gồm tiền ăn uống, lều trại. Tiêu xài như thế quá làm sang rồi". Ảnh minh họa. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bảo vệ, họ cho rằng việc chi tiêu trên tuy có hơi "tốn kém" song chuyện chỉ có một lần thì không nên quá so đo. Ảnh minh họa. "Kỷ yếu chỉ có một lần trong đời, so sánh vậy hơi quá nhưng đám cưới rõ ràng ai biết là có một lần, hai lần hay ba lần. Thỏa sức sáng tạo và đừng hẹp hòi về chi phí thì bạn sẽ được bức ảnh đẹp" - nickname Ngo Lan Phuong chia sẻ. Ảnh: Phan Châu Trinh Confession Cuộc tranh cãi nảy lửa về chi phí chụp kỷ yếu của nữ sinh trên vẫn trên cộng đồng mạng chưa có dấu hiệu ngưng và rất nhiều ý kiến tiếp tục được đưa ra. Ảnh: Nam Nguyễn

