Nữ sinh ĐH Thương mại lột xác ngoạn mục sau "dao kéo"

Sau Phượng "Thị Nở" và Đức Phúc, mới đây, thêm một trường hợp lột xác ngoạn mục sau phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) được dân mạng không ngớt xôn xao, bàn tán. Nhân vật đó là Lê Huyền Trang, sinh năm 1996, quê Thanh Hóa, hiện là sinh viên trường ĐH Thương mại. Ảnh: Facebook. Nữ sinh ĐH Thương mại được cộng đồng mạng biết đến sau khi hình ảnh trước và sau PTTM của cô được một người bạn thân chia sẻ lên mạng xã hội. Người bạn này bày tỏ sự đồng cảm khi thấy Huyền Trang sinh ra vốn đã thiệt thòi rất nhiều vì mang khuôn mặt không hề đẹp. "Thực ra không những không đẹp mà còn có phần khiếm khuyết bởi phần hàm của bạn ấy bị khớp cắn ngược, khuôn mặt lúc nào trông cũng dữ dằn mặc dù tính cách bạn ấy thực sự rất hiền, từ nhỏ đến lớn cô ấy luôn bị bạn bè trêu chọc, dè bỉu, luôn phải giấu cảm xúc mà thu mình lại...", bạn của Huyền Trang viết. "Trong khi rất nhiều người chấp nhận số phận, thì bạn tôi tìm tới PTTM. Vì cấu trúc xương của bạn ấy đòi hỏi kỹ thuật chỉnh sửa phức tạp nên ca phẫu thuật kéo dài tới 4h đồng hồ, thời gian hồi phục mất hơn 1 tháng, tôi nghĩ không phải ai cũng có được can đảm như thế. Nói đến phẫu thuật, ai trong chúng ta cũng đều hiểu đó thực sự là một thử thách, đánh đổi nhiều thứ, thậm chí chấp nhận nguy hiểm, quan trọng là bạn tôi đã can đảm vượt qua thử thách đó như thế nào, dũng cảm nắm bắt cơ hội ra sao. Ngày hôm nay, nếu bạn gặp cô ấy, sẽ không còn là cô gái “xấu xí” với gương mặt kì dị và mặc cảm nữa, bạn sẽ thấy đó là một cô gái xinh đẹp tràn đầy tự tin, luôn nhiệt tình với mọi người, luôn nỗ lực trong công việc", bạn của nữ sinh viên Thương mại xúc động chia sẻ thêm về hành trình lột xác của bạn mình. Cô bạn của Huyền Trang cũng nhấn mạnh: "Tôi không cổ vũ việc lạm dụng PTTM, ai cũng có quyền được đẹp nhưng luôn có 2 mặt cho mọi vấn đề, và chỉ có bạn mới biết điều gì là thực sự tốt cho bạn. Cô ấy bảo với tôi đó có thể là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cô ấy. Tôi đồng ý!... Cuộc sống chẳng bao giờ dễ như một câu nói, nếu bạn chưa từng sống cuộc đời của người khác thì bạn không bao giờ có quyền chỉ trích họ”. Hình ảnh lột xác của nữ sinh 9X quê Thanh Hóa từ một cô gái xấu xí với khớp hàm cắn ngược, cằm chìa ra phía trước quá nhiều so với tổng thể khuôn mặt, mũi ngắn và thấp, cánh mũi và đầu mũi to bè, 2 bên mũi hơi lệch... thành một cô gái mang gương mặt đẹp rất Tây vẫn đang thu hút sự tò mò của người xem. Hai tháng trước khi tham gia chương trình Phép màu sắc đẹp trên VTV3, Huyền Trang cũng từng tâm sự rằng từ khi sinh ra Trang đã bị móm bẩm sinh. Cô bạn cảm thấy rất mặc cảm, chỉ muốn trốn đi một nơi nào đó để không ai nhìn thấy khuôn mặt của mình. Sau khi quyết tâm "lột xác" nhờ dao kéo, nữ sinh 9X cho biết hiện tại ngoại hình, cuộc sống và công việc của cô bạn thay đổi rất nhiều. Huyền Trang của hiện tại còn được nhiều người ưu ái dành cho lời khen sở hữu vẻ đẹp "chạm ngưỡng tự nhiên". Tuy vậy, cũng có không ít người đưa ra lời khuyên rằng Huyền Trang cũng không nên quá lạm dụng đến PTTM để tránh gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sau này. Ảnh: Facebook.

Sau Phượng "Thị Nở" và Đức Phúc, mới đây, thêm một trường hợp lột xác ngoạn mục sau phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) được dân mạng không ngớt xôn xao, bàn tán. Nhân vật đó là Lê Huyền Trang, sinh năm 1996, quê Thanh Hóa, hiện là sinh viên trường ĐH Thương mại. Ảnh: Facebook. Nữ sinh ĐH Thương mại được cộng đồng mạng biết đến sau khi hình ảnh trước và sau PTTM của cô được một người bạn thân chia sẻ lên mạng xã hội. Người bạn này bày tỏ sự đồng cảm khi thấy Huyền Trang sinh ra vốn đã thiệt thòi rất nhiều vì mang khuôn mặt không hề đẹp. "Thực ra không những không đẹp mà còn có phần khiếm khuyết bởi phần hàm của bạn ấy bị khớp cắn ngược, khuôn mặt lúc nào trông cũng dữ dằn mặc dù tính cách bạn ấy thực sự rất hiền, từ nhỏ đến lớn cô ấy luôn bị bạn bè trêu chọc, dè bỉu, luôn phải giấu cảm xúc mà thu mình lại...", bạn của Huyền Trang viết. "Trong khi rất nhiều người chấp nhận số phận, thì bạn tôi tìm tới PTTM. Vì cấu trúc xương của bạn ấy đòi hỏi kỹ thuật chỉnh sửa phức tạp nên ca phẫu thuật kéo dài tới 4h đồng hồ, thời gian hồi phục mất hơn 1 tháng, tôi nghĩ không phải ai cũng có được can đảm như thế. Nói đến phẫu thuật, ai trong chúng ta cũng đều hiểu đó thực sự là một thử thách, đánh đổi nhiều thứ, thậm chí chấp nhận nguy hiểm, quan trọng là bạn tôi đã can đảm vượt qua thử thách đó như thế nào, dũng cảm nắm bắt cơ hội ra sao. Ngày hôm nay, nếu bạn gặp cô ấy, sẽ không còn là cô gái “xấu xí” với gương mặt kì dị và mặc cảm nữa, bạn sẽ thấy đó là một cô gái xinh đẹp tràn đầy tự tin, luôn nhiệt tình với mọi người, luôn nỗ lực trong công việc", bạn của nữ sinh viên Thương mại xúc động chia sẻ thêm về hành trình lột xác của bạn mình. Cô bạn của Huyền Trang cũng nhấn mạnh: "Tôi không cổ vũ việc lạm dụng PTTM, ai cũng có quyền được đẹp nhưng luôn có 2 mặt cho mọi vấn đề, và chỉ có bạn mới biết điều gì là thực sự tốt cho bạn. Cô ấy bảo với tôi đó có thể là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cô ấy. Tôi đồng ý!... Cuộc sống chẳng bao giờ dễ như một câu nói, nếu bạn chưa từng sống cuộc đời của người khác thì bạn không bao giờ có quyền chỉ trích họ”. Hình ảnh lột xác của nữ sinh 9X quê Thanh Hóa từ một cô gái xấu xí với khớp hàm cắn ngược, cằm chìa ra phía trước quá nhiều so với tổng thể khuôn mặt, mũi ngắn và thấp, cánh mũi và đầu mũi to bè, 2 bên mũi hơi lệch... thành một cô gái mang gương mặt đẹp rất Tây vẫn đang thu hút sự tò mò của người xem. Hai tháng trước khi tham gia chương trình Phép màu sắc đẹp trên VTV3, Huyền Trang cũng từng tâm sự rằng từ khi sinh ra Trang đã bị móm bẩm sinh. Cô bạn cảm thấy rất mặc cảm, chỉ muốn trốn đi một nơi nào đó để không ai nhìn thấy khuôn mặt của mình. Sau khi quyết tâm "lột xác" nhờ dao kéo, nữ sinh 9X cho biết hiện tại ngoại hình, cuộc sống và công việc của cô bạn thay đổi rất nhiều. Huyền Trang của hiện tại còn được nhiều người ưu ái dành cho lời khen sở hữu vẻ đẹp "chạm ngưỡng tự nhiên". Tuy vậy, cũng có không ít người đưa ra lời khuyên rằng Huyền Trang cũng không nên quá lạm dụng đến PTTM để tránh gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sau này. Ảnh: Facebook.