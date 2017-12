Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân cười tỏa nắng giữa trời đông

Bên cạnh khuôn mặt ưa nhìn, thân hình đẹp, con gái có nụ cười rạng rỡ sẽ đặc biệt dễ thu hút người đối diện. Nếu đủ được những yếu tố trên, chắc chắn bạn đã là người vô cùng cuốn hút. Đó cũng là hình tượng mà một nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đã thể hiện và khiến đông đảo dân mạng chú ý đến mình. Nữ sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân gây ấn tượng với cộng đồng mạng bằng nụ cười tỏa nắng giữa trời đông nói trên đó là Nguyễn Quỳnh Chi sinh năm 1999 sinh ra và lớn lên tại Vinh (Nghệ An). Cô nàng này từng gây ấn tượng khi giành giải nhất trong cuộc thi ảnh online của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Vinh). Quỳnh Chi may mắn được trời phú cho khuôn mặt khả ái, thân hình cân đối và đặc biệt là nụ cười tỏa nắng. Bên cạnh đó, với lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ tinh khôi, cô nàng nữ sinh 9X này dễ dàng chiếm trọn cảm tình của mọi người. Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Quỳnh Chi, nhiều dân mạng đã phải thú nhận rằng khó có thể cưỡng lại được trước vẻ xinh xắn và ngọt ngào của cô gái đến từ TP Vinh này. Còn nhớ khi mới xuất hiện trong cuộc thi ảnh online của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Quỳnh Chi trở nên vô cùng tinh khôi trong hình ảnh một nữ sinh tươi tắn, duyên dáng và nữ tính trong tà áo dài trắng. Với lợi thế về ngoại hình cùng gu thời trang trẻ trung, hợp mốt, tận dụng thời gian rảnh rỗi sau giờ học, Quỳnh Chi còn tham gia làm mẫu ảnh cho các cửa hàng thời trang, các shop bán phụ kiện. Công việc làm người mẫu cho các shop thời trang online vừa là đam mê, vừa giúp Quỳnh Chi có thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống sinh viên ở xa gia đình. Trên trang Facebook cá nhân và Instagram, Quỳnh Chi cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh quảng cáo do chính mình làm người mẫu. Cũng chính từ công việc trên giúp nữ sinh 9X này có thêm nhiều bạn bè trong công việc và giúp đỡ cô trong cuộc sống. Hiện tại Facebook cá nhân của Quỳnh Chi có gần 18.000 người theo dõi và Instagram là 44.000 người theo dõi. Không chỉ theo dõi, rất nhiều dân mạng khi vào trang cá nhân của cô bạn này không quên để lại những lời khen ngợi cho vẻ đẹp đặc biệt là nụ cười tỏa nắng. Mặt ưa nhìn, thân hình cân đối, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng là vũ khí lợi hại của nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân - Nguyễn Quỳnh Chi để hạ gục cánh mày râu trên mạng xã hội. Ảnh trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip khoảnh khắc xinh đẹp của nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân cười tỏa nắng giữa trời đông - Nguồn: FBNV

